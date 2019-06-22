22 июня, Прямая линия Путина, беспилотники и ЖКХ, евромайдан по-грузински

Новый выпуск видеоблога посвящён ряду вопросов.

Прежде всего, конечно 78-ой годовщине трагической даты — начала Великой Отечественной войны.

Кроме того, речь зашла по недавней Прямой Линии с президентом России В.В.Путиным.

Поговорили на тему, могут ли беспилотники помочь ЖКХ, а искусственный интеллект — повысить зарплаты рабочим.

В чём разница между 22 июня 1941 года и Перестройкой? Когда Германия напала на СССР, народ сплотился и дал отпор врагу.

Напротив, в 1985 году никто не нападал, но предатели во власти довели Советский Союз до края, после чего — столкнули в пропасть.

Горбачёву и его клике удалось сделать то, что не удалось сделать Гитлеру и всей объединённой Европе.

Можно ли провести параллели с сегодняшним днём? Обсудили этот вопрос.

Многие читатели присылали на vlog@nstarikov.ru вопросы про новости из Грузии, спрашивая, почему по обе стороны баррикад обвиняют во всём Россию.

Высказал свою точку зрения на происходящие в этой стране события.

Хронометраж:

00:03 — о впечатлениях от Прямой Линии 2019 с В.В.Путиным

04:42 — о разрыве связи между властью и народом

10:20 — о насущных проблемах граждан России сегодня

13:24 — что такое «цифровая экономика»

17:05 — в чем разница между 22 июня 1941 года и Перестройкой

23:38 — о дефиците продуктов питания в Перестройку

28:17 — о сути народных волнений в Грузии

30:20 — о странных противоречиях в грузинских событиях

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Источник: https://nstarikov.ru/blog/105012