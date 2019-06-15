Лучшие выступления на Форуме глобализации русского языка 2019 (Познавательное ТВ)
Первый международный форум глобализации русского языка. Состоялся в июне 2019 в музее славянской культуры имени художника Константина Васильева в Москве. Обсуждались проблемы сокращения области русского языка, размывания иностранными словами, потери смысла слов и другое. Предлагались пути решения проблем через школьное образование, научную, общественную, и политическую деятельность.
Выступающие:
0:00:00 – Сергей Сухонос (учёный, исследователь): Русское дело
0:15:21 – Александр Ибрагимов (Школа здравого смысла): Объединяющий русский язык
0:22:06 – Андрей Никонов (преподаватель): Русская школа за рубежом
0:31:36 – Андрей Паршев (писатель, экономист, член генерального совета “Партии дела”): Экономическая основа русского языка
0:54:57 – Олег Чагин (директор Института антропогенеза): Физиологические основы русского языка
1:30:30 – Илья Михнюк (проект “Нам нужна иная школа”): Как система образования убивает русский язык
02:19:40 – Александр Иванов (Институт Русского Языка ЯСНА): Русский язык за гранью науки
02:44:59 – Татьяна Олешкевич (центр Развития личности и семьи): Что значат русские традиции
02:58:29 – Дмитрий Фронтов (проект “Сталинский букварь”): Обучение детей по советским учебникам
03:12:45 – Андрей Старцев: Как и зачем уничтожить русский язык
03:24:14 – Сергей Магнитов (филолог): Как политики делают языки
03:36:55 – Андрей Никонов (преподаватель): Огромная потребность в русском языке
04:00:39 – Роман Василишин (писатель, политолог, общественный деятель): Заключительное слово
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