Международный форум «Глобализация русского языка»

Это обстоятельство, кстати, делало форму актуальным. Дело в том, что лингвистическое сообщество, погружаясь в детали языка, никогда не задает вопрос: зачем? – а вот этот форум был погружен именно в этот вопрос: зачем русский язык, зачем его глобализация, каковая его миссия? И в этом смысле выступления были в тему. Кто считает, что без русского языка человечество потеряет связь с Богом, кто утверждает, что лишится своего жизненного генома, кто витальной силы, кто истинного образа мира. Были выступления совсем ненаучные, мол, тут наука заканчивается, начинается поэзия и воображение («Ясна», выступающий Иванов).

Сама тема, её начинка, тяготеющая к политическому положению русского языка в мире, собрала самый разнородный состав участников – от чистых политиков до мистиков, экстрасенсов и генетиков, которые прочитали генетические коды на русском языке.



Иногда как профессиональный лингвист я переживал за уровень мероприятия, но останавливал себя в момент, когда вспоминал свои лингвистические страсти, когда без вопроса «зачем?» зрел только протест. Особенно вспоминал, как меня на третьем курсе доцент Сахаров гонял по видам глаголов, требуя знать названия около 50 видов переходных глаголов, но я знал только 36, и это был кошмар. Конечно, я получил «отлично», потому что и этого было взахлеб, но этот сюжет до сих пор снится в кошмарных снах.



Так вот, тогда это выглядело как изуверство преподавателя, сейчас – как погружение в подземную мощь русского языка. Жаль, что тогда не было принято выходить за пределы предмета и отвечать на вопрос – зачем?

И в этом была беда советской науки. Она была самозамкнута в отдельном предмете и совершенно не интересовалась «сторонними» вопросами – например, «Зачем?» Тем более ответом. И вот когда попадаешь в круг людей, которые озабочены как раз миссией языка, то есть ответом на вопрос – Зачем? – многое становится очевидным: такие форумы в некотором смысле собирают заказчиков на глобализацию русского языка. «Чистым» лингвистам было бы очень полезно послушать ораторов из «внешнего контура», потому что даже для дезавуирования фантазий нужны аргументы.

2.

Мы же, как представители Академии Тринитаризма, которые прошли искушения этими двумя вопросами – профессионализация лингвистики и её политизация, – остановились на самом тяжёлом вопросе – как? Как глобализовать русский язык, каквернуть его на международную арену, как придать конкурентную силу в конкурентной борьбе?

И я выступил с проектом Общерусский Язык, который сочетал и политическую задачу, и лингвистическую.

Выступление Магнитова

ОБЩЕРУССКИЙ ЯЗЫК

Коллеги, на сегодняшний момент смертность диалектов, а также самих малых языков, по разным подсчётам приближается к одному в месяц. А это значит, прежде чем говорить о глобализации, надо говорить формате спасения.





Мы находимся в зоне риска. Немецкие лингвисты посчитали, сколько просуществует мова, если её не поддерживать политически. Три года – и мова вернётся в села и – самое трагичное – через десять лет отомрёт как диалект. Потому что активно вымирают носители мовы – а молодые предпочитают английский, польский и – уехать.

В чем проблема для нас? Многие думают – ну и … так и надо.

Это ошибка.

Мы ввели понятие Лингвистической Индустриализации. Её провел Сталин в 30-е, 40-е годы. И мы получили факт: русский язык впервые в истории стал международным, «языком межнационального общения». До Сталина такого просто не было.

Но важно понимать, что укрупнение, форматирование, звуковая стилизация языка и тотальное распространение, а в этом суть индустриализации, повлекли за собой ликвидацию всех диалектов, «оканий», «цоканий», «хэканий» и проч. Но эта ликвидация повлекла за собой и серьёзные потери – особенно в корневом составе – огромное количество корней было просто выведено из русского языка. Но они остались в мове и «полоцком наречии».



Например, корень «дяк» («дякую»). Это совсем не то же самое, что «спасибо» и «благодарю». Это другое слово, причем несущее очень важный для нас древний корень, который записан в полоцком наречии – дзякую, – от дзеус, деус, Бог. Эти корни сразу восстанавливают русскую корневую систему – к примеру, объясняют слово «дьяк». Надо возвращать.

Далее, не понимаю, почему не вернуть слово «перемога» – как личное преодоление немощи (победа над собой), ведь русское «победа» имеет просто другое значение – повержение Беды.

Короче, ситуация проста: если мы не вернём большой корневой пласт мовы, то это будут потери, причём невозвратные, конструктивных составных. И тогда неизбежная смерть мовы повлечет и фундаментальную деградацию, а затем и смерть, русского – уже квазикорневого языка.

Это важно понять: диалект силён Языком. Только Язык может предупредить диалект от кончины. Ведь что такое, по сути, диалект? Просто Речь – с искажениями, с фоническим приоритетом, не интересующаяся грамматикой. Но стоит его транскрибировать – то есть записать говорение – катастрофа придёт сразу.

Вот есть слово умыЦа. Это теперь т.н. «белорусский язык». Но не надо торопиться. Налицо диверсия. Почему?

Да, мы так говорим. Но нужно ли так записывать? Давайте: у-мы-Ц-а. Что произошло? Внешне ничего особенного: записали – как сказали. Но вот здесь и говорит своё слово Классический Язык: если мы это сделаем, то происхождение и смысл слова будут уничтожены.

Мы теряем:

1. суффикс –ТЬ-,

2. возвратную частицу –СЯ, которая восходит к местоимению «себя».

Буква Ц ломает обе конструктивные части слова, делая его просто звуковым знаком, без генетики и, – значит – и генерации! То есть налицо буквенно-транскрибный террор.

То же самое касается суффикса ОСТЬ – куда он девается в слове антычнАСТЬ – налицо уничтожение суффикса, без чего слово становится просто дегенеративной картинкой. Зачем с этим оставаться? Мёртвая мова вообще не имеет перспектив.

Чтобы выжить в современном бизнесе, бизнесструктуры объединяют капитал. Особенно однородные. И становятся сильнее. Общерусский Язык сразу станет конкурентным, что позволит сформировать свою стратегию в мире.

Понятно, что эта перспектива возрождения того, по чему уже ходит трактор-ликвидатор, не нравится нашим конкурентам, но часто возрождение начинается от понимания и осознания угрозы, которая принудит к тем решениям, которые ещё вчера казались немыслимыми. Решение о создании Общерусского Языка – из таких. Еще два года назад на меня смотрели круглыми глазами – сегодня уже с вопросом: Как это сделать технически, практически?

А это уже прорыв. Значит пришло время собирать камни, – значит наступила эпоха единства!

Спасибо.

3.

Вторым по значимости выступлением было выступление Алексея Кочнева, который поднял вопрос о Рыночном продвижении Русского языка. Выступление вызвало ажиотаж. Но – очень важно было понаблюдать – уже без отрицания.



Когда было озвучено, что рынок – это не торговля, она как раз дело последнее, а сначала определение качества, уровня, меры ценности, сертификации и проч., то страсти утихли. Действительно, если через рыночные механизмы язык как товарная ценность будет сам зарабатывать на своё развитие деньги, то чем плохо?

Очень красиво в блоке с нами выступил Андрей Никонов, представив от организации «Двуглавый орёл» проект «Русская школа за рубежом». Он вызвал особый интерес доказательством, что русский язык развивает лучше всех математическое мышление, поэтому спрос на него в мире высок.

4.

Сильно была представлена на форуме киевская команда академика Малюты, озвучившая Стратегическую Интеллектуальную Инициативу. Выступление красивой дамы Рады Рус порадовало, что эта Стратегическая Инициатива почти полностью совпадает с идеями по Интеллектуальной Индустриализации Академии Тринитаризма и собирается прочно опираться на русскую языковую основу.

А разве это не начало новой эпохи возвращения единства?

С.Н. Магнитов



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