Иммунный ответ. Всероссийская правозащитная акция в области иммунопрофилактики 02.06.2019
Иммунный ответ.
Всероссийская правозащитная акция в области иммунопрофилактики 02.06.2019.
(основная часть)
2 июня 2019 года в Москве, а также во многих других городах России, состоялась первая крупная правозащитная акция “Иммунный ответ”.
В дружеской, уютной обстановке встречи столичных единомышленников всесторонне была освещена текущая ситуация в области вакцинации благодаря организаторам митинга и представителям независимых СМИ:
1) Александре Машковой-Благих, координатору кампаний CitizenGO Россия;
2) Руслану Ткаченко, председателю региональной общественной организации “Московский городской родительский комитет”;
3) Руслану Трофимову, правозащитнику, эксперту медицинского и семейного права;
4) Ольге Харитоновой, общественному деятелю, специалисту по работе с молодежью;
5) Андрею Сталинову, общественному деятелю, специалисту в области технического обеспечения;
6) Алексею Орлову, Главному редактору “Народного славянского радио”.
“Мы собрались здесь, чтобы положить начало. Это начало длинного пути!” – смело и обоснованно высказалась Александра Машкова-Благих.
Активисты митинга подняли наиважнейшие темы в сфере вакцинации в России, с которыми приходится сталкиваться каждому родителю. Были озвучены неоспоримые факты о законности и справедливости права участия родителей в судьбе собственного ребенка, обозначены существующие проблемы безответственного отношения различных государственных структур к вопросу последствий от вакцинации.
На акции также была зачитана Резолюция, собравшая огромное множество подписей неравнодушных граждан. Текст Резолюции отправлен в различные государственные инстанции.
Особый акцент был сделан на роли народных независимых СМИ, транслирующих собственными силами правдивую информацию на благо общества.
“ЗАБОТА О ДЕТЯХ – ПРАВО РОДИТЕЛЕЙ” – на этой светлой ноте сошлись голоса всех участников митинга.
Это значит, что родители готовы защищать свои базовые гражданские права и открыто вставать на защиту прав своих собственных детей.
Быть ДОБРУ!
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