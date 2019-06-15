Иммунный ответ.

Всероссийская правозащитная акция в области иммунопрофилактики 02.06.2019.

(основная часть)



2 июня 2019 года в Москве, а также во многих других городах России, состоялась первая крупная правозащитная акция “Иммунный ответ”.



В дружеской, уютной обстановке встречи столичных единомышленников всесторонне была освещена текущая ситуация в области вакцинации благодаря организаторам митинга и представителям независимых СМИ:

1) Александре Машковой-Благих, координатору кампаний CitizenGO Россия;

2) Руслану Ткаченко, председателю региональной общественной организации “Московский городской родительский комитет”;

3) Руслану Трофимову, правозащитнику, эксперту медицинского и семейного права;

4) Ольге Харитоновой, общественному деятелю, специалисту по работе с молодежью;

5) Андрею Сталинову, общественному деятелю, специалисту в области технического обеспечения;

6) Алексею Орлову, Главному редактору “Народного славянского радио”.



“Мы собрались здесь, чтобы положить начало. Это начало длинного пути!” – смело и обоснованно высказалась Александра Машкова-Благих.



Активисты митинга подняли наиважнейшие темы в сфере вакцинации в России, с которыми приходится сталкиваться каждому родителю. Были озвучены неоспоримые факты о законности и справедливости права участия родителей в судьбе собственного ребенка, обозначены существующие проблемы безответственного отношения различных государственных структур к вопросу последствий от вакцинации.



На акции также была зачитана Резолюция, собравшая огромное множество подписей неравнодушных граждан. Текст Резолюции отправлен в различные государственные инстанции.



Особый акцент был сделан на роли народных независимых СМИ, транслирующих собственными силами правдивую информацию на благо общества.



“ЗАБОТА О ДЕТЯХ – ПРАВО РОДИТЕЛЕЙ” – на этой светлой ноте сошлись голоса всех участников митинга.



Это значит, что родители готовы защищать свои базовые гражданские права и открыто вставать на защиту прав своих собственных детей.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ot-tff75G2E