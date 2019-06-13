Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 13 июня 2019

Пожар на Front Altair

По ситуации в Оманской заливе.1. Танкер Front Altair еще не затонул, но на фото и видео наблюдается сильный пожар после взрыва (или попадания торпеды).2. Все экипажи с танкеров были сняты иранскими моряками – всего спасено 44 человека.3. Достоверных свидетельств причин взрывов пока нет. В силу продолжающегося пожара невозможно определить причину взрыва (был ли он на танкере или это внешнее воздействие).4. В Западной прессе пока прямо Иран не обвиняют, но риторика в духе – если это Иран, то мы не удивимся.5. Само собой, безотносительно того, была ли это диверсия или атака, никак нельзя отменять возможность проведения операции под фальшивым флагом.6. ВМФ Британии призвали к осторожности в свете подобного инцидента. МИД Ирана выразил обеспокоенность.7. Последствия разлива нефти для экологии в Оманском заливе пока что оценке не поддаются.8. Примечательный момент – один из танкеров был связан с Японией и подвергся атаке аккурат к первому с 1979 года визиту премьер-министра Японии в Иран, где Абэ провел переговоры с аятоллой Хаменеи и президентом Ирана Роухани.9. Абэ прилетел в Тегеран не только для обсуждения торговых вопросов, через него Вашингтон передел в Тегеран предложения по ядерной сделки, которые были отвергнуты Хаменеи, который заявил, что Иран не намерен вести переговоры с США, но к обладанию ядерным оружием не стремится. Также было заявлено, что США стремятся к свержению режима в Иране и заверениям Трампа о дружественных намерениях в Тегеране не верят. Если бы США могли свергнуть аятолл, то они бы уже давно это сделали, но они не могут этого сделать. В общем, послали лесом. Абэ в роли посыльного выразил надежду, что Иран несмотря на это будет соблюдать ядерную сделку.10. В целом, ситуация выглядит как очередная провокация направленная против Ирана. Не исключено, что атака на танкеры были связана с визитом японского премьера в Тегеран, дабы повлиять на переговоры о ядерной сделке.

К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Инцидент в Оманском заливе

В Оманской заливе на двух танкерах произошли взрывы, в результате чего вспыхнул сильный пожар.Заявляется о "теракте" или "нападении" (в том числе с применением торпеды).Экипажи судов были спасены иранскими спасателями. ВМС США также заявили, что оказывали помощь пострадавшим.По поступающим сообщениям, танкер Front Altair затонул. На нем было более 75 000 тонн нефти. Владелец судна заявляет, что оно горит, но пока еще не затонуло. Иранские СМИ передают, что танкер уже пошел на дно.У второго танкера серьезные повреждения корпуса, но риска затопления, по словам владельца, нет.Цена на нефть за час выросла на 4%.Курс "Фронт Альтаира",

К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com