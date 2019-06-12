Мы никогда так хорошо не жили, как при Путине

Уважаемые и не очень!!!

Прошу вас перед тем как кидаться в бой за любимый СССР, вспомнить, что это все это произошло и происходит в режиме дикого российского капитализма, а не социализма!!!!

С уважением,

СКАМАРОХ,

Фразу из заголовка статьи мы слышим сейчас довольно часто. Я же решила разобраться по какой причине граждане России стали жить богаче, чем когда-либо за историю нашей страны. Ведь не на пустом месте выросли доходы, раз дороги пробками забиты не только в мегаполисах, но и в небольших городах со 100 тысячным населением.

У граждан России появились деньги не только на новые автомобили, но и на строительство коттеджей; на ипотеку; на отдых не только на черноморском побережье России, но и за рубежом; на большое количество гаджетов, бытовой техники и плазм в каждой семье. И вот какую интересную информацию я нашла, исследую данные статистики, она точно отражена в этом графике:

Видите самую верхнюю кривую, круто взмывающую вверх над всеми остальными? Именно она отражает резкий рост зарплат относительно: роста инфляции, роста цены на нефть и на жилье, и даже роста ВВП на душу населения.

Если в 90-х рост инфляции значительно превышал рост зарплат, что привело к резкому падению доходов, то с начала 00-х рост зарплат в разы превысил рост инфляции. То есть сейчас уровень доходов превышает доходы 90-х в разы!

Этот график лишний раз подтверждает, что с приходом к власти Путина произошли кардинальные изменения в отношении к гражданам нашей страны. Нам стали наконец-то возмещать тот ущерб, нанесенный во времена лихих 90-х, когда доходы населения стали нищенскими настолько, что достойно жить на те копейки, что выплачивались в виде заработной платы было просто невозможно.

Но меня заинтересовал не только вопрос относительно доходов в России после развала СССР, но и сравнение уровня доходов в современной России с уровнем доходов в СССР.

Вместолевые сказочники ежедневно рассказывают всем байки, как богато жили трудящиеся во времена СССР, что сегодняшние доходы выглядят лишь жалкой подачкой, брошенной народу с барского стола. И вот какой график относительно этой сказки я нашла:

Как мы видим уже к 2006 году доходы граждан России стали сопоставимы с доходами советских людей, а сейчас они их превосходят уже на 40%.

Но и этот показатель отражает только официальные доходы, которые вошли в статистику Росстата.

Если в СССР зарплату всем работникам платило государство и она вся отражена в цифрах статистики, то сейчас у нас совсем другая история складывается.

В современной России не только государство зарплату платит (далеко не все у нас бюджетниками являются), но и частный бизнес, который ох-как не любит платить налоги! И чтобы сэкономить свои доходы на страховых взносах за работников, минималку платит в белую, с которой и отчисляются страховые взносы, а львиную долю заработной платы владельцы крупных заводов и пароходов, а также бизнесмены рангом пониже - владельцы магазинов, салонов красоты, небольших пекарен и тд и тп платят в конверте. И эти доходы в статистику не попадают.

Чтобы понять, какая часть дохода от официальной статистики скрыта, я посмотрела данные МВФ, где указано какой % экономики России находится в тени. И МВФ меня не подвел, в его отчетах отражены и такие данные. Оказывается еще 40% от общего объема экономики у нас до сих пор находится в тени (по данным МВФ экономика России, с учетом теневого сектора, занимает 4-е место в мире, опережая и Германию, и Японию!). То есть те товары, проданные производителями оптовикам и рознице по черным и серым схемам, а также не совсем законно ввезенные на территорию нашей страны, и реализованные без фискального учета, + услуги, не попавшие в фискальные отчеты, не отражены в статистике Росстата, и оплачиваются нашими гражданам именно из тех конвертов, которые они получают от работодателя.

Если к уровню сегодняшних доходов из графика мы прибавим еще и эти 40% от общего объема, из теневого сектора, то получается, что среднестатистический гражданин России относительно среднестатистического советского трудящегося сейчас зарабатывает в 2 раза больше! УПС! Кого-то уже начинает бомбить?)))

Вот теперь становится ясно, откуда у наших людей появились деньги на покупку автомобилей и квартир, на строительство дома и ремонт класса люкс, на поездки за рубеж и покупку гаджетов и плазм. Просто современный россиянин получает 2 зарплаты относительно советского человека. И поэтому автомобиль теперь для него не роскошь, а средство передвижения.

Предвосхищая возражения вместолевых о том, что мол такие доходы имеет лишь небольшая часть граждан, а вся остальная страна живет в нищете, так как эти данные лишь средние по больнице, сразу расставлю точки над i.

По данным все того же МВФ, а он ни разу не агент Кремля, в России, как и еще в 19 странах мира, нищих НЕТ!

И когда не стало нищих в нашей стране график МВФ четко показывает:

Вот так-то, товарищи рЭволюционеры, в эпоху ненавистного вам и вашим заокеанским хозяевам Путина в России не осталось нищих! Зато появился достойный уровень заработной платы, который превосходит зарплату советского труженика в 2 раза!

Наш народ действительно никогда так хорошо не жил, как при Путине.

Шах и мат вам, рЭволюционеры!

Источник: https://cont.ws/@id424201523/1353077