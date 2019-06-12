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Форум Свободной России

00:44. 12 июня 2019 Просмотров - 103 Нет комментариев Опубликовал:


В Литве прошел "Форум Свободной России", где политические эмигранты, а также гости из Украины и Прибалтики думали о будущем России.
По итогам заседаний было решено назвать в Торонто улицу именем Немцова и дополнить https://www.spisok-putina.org/novosti-o-figurantah/2019-06-10/dopolneniya-v-spisok-putina/baseeditor1/ список врагов демократии, которых заносят в "список Путина". Увидев в сводном списке тех, кого надо наказать https://www.forumfreerussia.org/projects/project-sp/ Асада, стало немного тревожно за организаторов и совсем тревожно за авторов известного демотиватора – как же они всех спикеров форума туда поместят.





Иногда складывается впечатление, что сие мероприятие финансируется из Кремля (в стиле "Газпрома" и "Эхо Москвы"), чтобы тыкать в ЭТО пальцем и говорить – ну вот видите, кто хочет прийти нам на смену.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5059797.html

Метки: идиоты, либералы, прибалтика, фотографии, юмор

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