“Форум свободной России” 2020
22:16. 22 ноября 2020 115 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
В Вильнюсе 20-21 ноября проходил очередной "Форум Свободной России", где лучшие люди страны обсуждали прекрасную Россию будущего.
Промо-материалы данного мероприятия настолько прекрасны и рукопожатны, что не требуют особых комментариев.
При любой возможности, выбирайте США или Европу – вот главный девиз российской неолиберальной оппозиции.
Ну и более 18 часов рукопожатности. Меня хватило часа на 3. Потом авторы стали уж слишком часто повторяться в своих маниловских фантазиях.
В целом, все это настолько нелепо и тоскливо, что не отпускает мысль, что все это спец-проект ФСБ по дискредитации всей оппозиции в России.
“…свободной России” Интересно, свободной от ковида или повсеместного вранья?