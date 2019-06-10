Счастье – это не достаток

Что такое счастье? Давно сказано, что деньги счастье не приносят. А что приносит? Вопрос важнейший, старый и очень многогранный.

Но, тем не менее, мы попытались на него ответить.

В новом выпуске программы «Причины и следствия» со гостем. В студию ФАН-ТВ пришел Сергей Скребец, создатель и ведущий авторской программы MED-Prof, генеральный директор ООО «Северо-Западный центр психического здоровья».

Который, совсем недавно брал интервью у вашего покорного слуги…

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P.S. Текстовую версию программы можно прочитать здесь:

https://riafan.ru/1184120-schaste-eto-ne-dostatok-prichiny-i-sledstviya-fan-tv

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Источник: https://nstarikov.ru/blog/104528