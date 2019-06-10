Счастье – это не достаток
Что такое счастье? Давно сказано, что деньги счастье не приносят. А что приносит? Вопрос важнейший, старый и очень многогранный.
Но, тем не менее, мы попытались на него ответить.
В новом выпуске программы «Причины и следствия» со гостем. В студию ФАН-ТВ пришел Сергей Скребец, создатель и ведущий авторской программы MED-Prof, генеральный директор ООО «Северо-Западный центр психического здоровья».
Который, совсем недавно брал интервью у вашего покорного слуги…
P.S. Текстовую версию программы можно прочитать здесь:
https://riafan.ru/1184120-schaste-eto-ne-dostatok-prichiny-i-sledstviya-fan-tv
Теперь мои статьи можно прочитать и на Яндекс.Дзен-канале.
Источник: https://nstarikov.ru/blog/104528
У многих счастье – это нагадить не своему народу и в не своей стране.
стариков, поработай дворником за 7 кило в месяц, а потом квакай про счастье
Стариков наверху бы это разъяснил, что счастье не в достатке: олигархам, чиновникам. Тогда по закону сообщающихся сосудов деньги в должной мере стали бы доходить до всех социальных групп. Сейчас на один сообщающийся сосуд олигархи и их хозяева в Лондоне поставили насос по откачке ресурсов и денег, поэтому народ на мели. Вот это нужно разъяснить. Экономика стабильно работает, когда разница между большим и маленьким доходами не превышает 6 раз. Отступление от нормы может быть, но в разумных пределах, но не в сто раз и более, как сейчас, а не больше десяти. Олигарх, хочешь много заработать? Подними минимальный доход по стране и умножь эту сумму в шесть раз это и будет твой доход. Иначе, ты агент Лондона. Счастье не в деньгах.