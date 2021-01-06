Я никогда не понимала философии отдавания, этой истории “чем больше отдаешь, тем больше получаешь”. Это напоминает что-то примитивное детско-родительское - “веди себя хорошо, и будет все хорошо”. Будешь делиться - получишь конфетку (от Вселенной, реальности, Бога и т.д.). Просто веди себя хорошо. Чем больше отдаешь, тем больше тебе приходит (как, откуда?). Прям неприятный воспитательный привкус был у этого высказывания. До тех пор, пока со мной не случилась одна простая история, которая объяснила мне очень хорошо, что такое состояние “достатка”, а также где берет начало компетентность и профессионализм. Расскажу по порядку.



Мы с ребенком обедали в столовой, типа ресторана взвешенной еды. - дешево, вкусно и практично, очень дружелюбный персонал. И пока мой мечтательный ребенок бесконечно долго ковырялся в своем салате, я наблюдала за посетителями. И заметила категорию людей, которые пренебрежительно общались с персоналом. Я вообще довольно болезненно отношусь к подобным явлениям. А тут, знаете, было, не как будто у тебя просто плохое настроение, а как будто ты спустился с небес и по какой-то причине вынужден есть в этом богом забытым кафе, в то время как ты рожден для элитных ресторанов и вечеринок у бассейна. Но как-то не срослось. И тогда по крайней мере надо получить по максимуму сервиса, еды, и “дайте мне дополнительную порцию по той же цене, ведь у меня есть ваша карта”... В общем, в этот момент я поняла, что нет ничего более грустного и безвыходного в психологическом смысле, чем вот эта философия “взять от жизни все что мне полагается” (в том контексте, в котором я об этом пишу). Взять все с максимальной скидкой, и поскольку уж вынужден “брать по акции”, то отыграться эмоционально - принижая других и выплескивая тонны раздражения и претензий на ни в чем не повинных людей, которые просто выполняют свою работу достаточно хорошо согласно своему положению. Это грустно. И вот это вот состояние я бы назвала ущербностью (“взять от жизни все, что по акции”). Противоположностью достатка. И оно никак не связано с наличием или отсутствием денег, с объемом возможностей и другими материальными категориями. Это чисто психологический вопрос.



Состояние достатка, вот это внутреннее самоощущение, первично наличию денег. Не в том смысле, что за ним последуют какие-то финансовые приобретения и богатства (хотя очень возможно, что последуют), а в том смысле, что если у вас внутри нет этого состояния никакие деньги вам не помогут. Вы все равно будете ощущать себя бедным и обделенным и дыру эту не закроют ни лобстеры, ни виллы с бассейнами, ни новые айфоны, ни частные самолеты. Серьезно, такое многократно встречалось в моей практике - всегда найдутся те, у кого больше заводов-пароходов, а самолетов целых три, при том, что они на 5 лет моложе вас… ну и так далее. Не в деньгах счастье. Оно в достатке.



А достаток - это внутреннее состояние. И да, как выяснилось, это именно желание отдавать. Вернее, концентрация на том, что ты отдаешь, каким ты оставляешь после себя место, ситуацию, умы людей. Сосредоточенность на имеющихся (а не на отсутствующих и не на чужих) ресурсах и на том, как ты ими распоряжаешься. Это единственный конструктивный фокус внимания, который позволит вам, во-первых, расти (материально, эмоционально, творчески, профессионально и как угодно), во-вторых, чувствовать себя счастливым и уверенным в собственной жизни.

Простая концентрация на том, что у тебя есть и как именно ты этим распоряжаешься. И как можно распорядится лучше.



И тут я осознала, что я видимо не понимала подобные фразы (“если у вас что-то есть это не значит, что вам повезло, это значит, что вы можете что-то отдать”, К.Г.Юнг), потому что для меня это было всегда так естественно и самоочевидно, что непонятно, зачем вообще об этом упоминать. Что может быть естественнее такого простого отдавания? Не когда ты “отдаешь” (типа притворяешься отдающим, на самом деле заключая договор со вселенной, в надежде за свое отдавание получить больше ништяков). А когда ты отдаешь, потому что у тебя уже есть, просто проецируешь себя в мир сознательно выбранным образом.



Экономическая составляющая этой психологической самоочевидности очень проста. Когда ты сконцентрирован на том, что отдаешь, ты уже исходишь из предпосылки что у тебя что-то есть. И ты автоматически не задумываясь, действуешь по жизни так, чтобы у тебя и дальше было. Чтобы состояние “у меня есть много” могло продолжаться. Когда ты концентрируешься на “мне не хватает” (надо получить больше), ты тем самым продлеваешь состояние “мне не хватает”, сколько бы ты уже не получил. Это же очевидно.

И это касается всего - времени, денег, знаний, умений, сил, даже чувств.

Голодный ребенок, нуждающийся в заботе и внимании никогда не способен получить её достаточно.



Но взрослый, способный заботиться о другом, способен заботиться также и о себе. Когда вы проявляете любовь, в вашей жизни становится больше любви. Как что бы вы ни проявляли - этого становится больше в вашей жизни. И это всегда лишь вопрос фокуса внимания. Чем больше он внутри - тем больше позитивных следствий снаружи. Потому что внутри все ответы - кто вы, что вы, чего вы хотите и как этого достичь. И уж если вы знаете, чего вы хотите - то у вас совершенно точно есть потенциал для обретения желаемого (и желания бы такого не возникло, вы ведь не мечтаете стать президентом США). Осталось только направить внимание на свои ресурсы вместо того, чтобы оценивать ресурсы окружающих, которые могли бы дать вам желаемое.



Когда вы концентрируетесь на том, что вы даете - на качестве знаний/умений, товаров/услуг, которые вы предлагаете миру - у вас получаются хорошие тексты, хорошие курсы, качественные вещи, отличный сервис и т.д. автоматически вы получаете отличную обратную связь, которая стимулирует вас делать лучше и больше. Получается этакая позитивная спираль роста.

Когда вы концентрируетесь на том, что получаете - деньги, лайки, комплименты и проч. Вы сомневаетесь, подстраиваетесь и зависите от других. Это начисто стирает вашу уникальность в работе, стирает уверенность, ставит под вопрос качество. И вместе со всем этим уменьшается ваша востребованность. Вот вам и негативная спираль.



То, что вы получаете - важно. Лайки важны, деньги важны, эмоции и чувства, которые направляют на вас ваши близкие люди - очень важны. Но это лишь следствие того, что именно, как и в каком объеме вы отдаете. Полученное - это лишь результат, следствие. Он не может быть причиной. Это хороший маркер того, насколько правильно вы действуете. Но плохой стимул для того, чтобы что-то начинать.

Не знаю, врожденная ли это особенность - способность отдавать - или следствие воспитания, но я точно знаю, что состояние достатка можно культивировать в своем уме самому.

Достаток

И что сделать это не так уж сложно.

И даже на Вселенную полагаться не нужно, угадывая что именно она от вас хочет ;)

Желаю успехов!