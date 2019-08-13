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Интернет, добро и зло в Сети, дети и деньги

08:41. 13 августа 2019 Просмотров - 44 Нет комментариев Опубликовал:

В свежем выпуске авторской программы MED-Prof говорили про Интернет в России, добро и зло в Сети, детей и деньги.

Хронометраж:
03:54 — Надо ли ограничивать свободу действий в интернете
10:18 — Интернет — хорошо или плохо?
16:05 — Что будет, если убрать возможность зарабатывать деньги в интернете
18:20 — О главной идее сегодняшнего общества
21:05 — Для чего были созданы соцсети
27:58 — Надо ли учить детей правильно воспринимать информацию в интернете
36:57 — О запросах интернет-потребителей

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Источник: https://nstarikov.ru/blog/107558

Метки: блог, Видео

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