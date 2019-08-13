Интернет, добро и зло в Сети, дети и деньги
В свежем выпуске авторской программы MED-Prof говорили про Интернет в России, добро и зло в Сети, детей и деньги.
Хронометраж:
03:54 — Надо ли ограничивать свободу действий в интернете
10:18 — Интернет — хорошо или плохо?
16:05 — Что будет, если убрать возможность зарабатывать деньги в интернете
18:20 — О главной идее сегодняшнего общества
21:05 — Для чего были созданы соцсети
27:58 — Надо ли учить детей правильно воспринимать информацию в интернете
36:57 — О запросах интернет-потребителей
P.S. Предыдущие выпуски:
Источник: https://nstarikov.ru/blog/107558