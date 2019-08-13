Интернет, добро и зло в Сети, дети и деньги

В свежем выпуске авторской программы MED-Prof говорили про Интернет в России, добро и зло в Сети, детей и деньги.

Хронометраж:

03:54 — Надо ли ограничивать свободу действий в интернете

10:18 — Интернет — хорошо или плохо?

16:05 — Что будет, если убрать возможность зарабатывать деньги в интернете

18:20 — О главной идее сегодняшнего общества

21:05 — Для чего были созданы соцсети

27:58 — Надо ли учить детей правильно воспринимать информацию в интернете

36:57 — О запросах интернет-потребителей

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P.S. Предыдущие выпуски:

Источник: https://nstarikov.ru/blog/107558