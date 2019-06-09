Дети – наше всё?

Пишу эту статью именно в День защиты детей. Ибо корни большинства проблем многих людей — родом из детства. Вся наша матрица жизни формируется в детстве. Кто-то считает, что до семи лет, кто-то — до полового созревания (пока подросток не поступил в полное распоряжение своих разыгравшихся гормонов), а кто-то, как японский новатор Масару Ибуки, считает, что после трёх уже поздно пытаться развивать интеллектуальные способности ребёнка. Кто из педагогов прав, а кто нет, можно спорить, но безспорно одно — ведущая роль в развитии детей принадлежит их родителям.

У русского народа есть одна поговорка, точно отражающая суть проблемы становления личности, воспитания её качеств: «Не научился Ванечкой — Иван Иванычем не научишься…»

Однако многие родители по самым разным причинам (вполне возможно, что даже и оправдывающих это их поведение) благополучно забывают об этом и отдают воспитание своих детей на откуп кому или чему угодно — улице, детскому саду, телевизору, компьютеру, смартфону. А в итоге потом ещё и удивляются, что их дети ведут себя совсем не так, как этого ожидают от них родители.

Это в Советском союзе можно было быть более менее спокойным за развитие своих деток, так как в то время государство целиком брало на себя заботы по воспитанию подрастающих поколений. В его ведении находились вопросы начиная организацией детского питания и заканчивая идеологическим воспитанием подрастающего члена общества. Конечно, внимательный исследователь прошлого или просто умудрённый опытом советский человек назовёт некоторые перегибы, которые допускались при этом. Но в целом, подавляющее число людей той эпохи — живых её детей и свидетелей, а также её изучающих — единогласно отметят, что та эпоха воспитывала в людях правильные модели поведения — прививала им человеческие мораль и нравственно-этические качества.

С уничтожением СССР резко поменялась экономическая ситуация, а государство при этом ничего не сделало для того, чтобы защитить права и благосостояние простого человека. А поминаемая и сегодня недобрыми словами ваучеризация и воровство вкладов Сбербанком — яркое подтверждение тому, что государство само превратилось в бандита, который не то, что больше не думает о воспитании подрастающих поколений, но и вообще рассматривает своих граждан, как свою кормовую базу.

Поколение взрослых людей хорошо помнит те людоедские времена. Советского человека поставили на грань выживания и он вынужден был добывать себе хлеб насущный любыми средствами. Надо ли говорить, что о воспитании детей в то время речи уже не шло. Многие были просто счастливы, если хотя бы могли их накормить.

Но если ты не занимаешься своими детьми, то ими обязательно займётся кто-то другой. Так и произошло. На деньги западного капитала писались лживые учебники, проклинающие и охаивающие советский период и его творцов, а в области пропаганды был дан зелёный свет голливудской похабщине, калечивший души нашей молодёжи. Всё точно в соответствии с восточной мудростью «Хочешь победить врага – воспитай его детей…».

Вспоминается в этой связи и план, в соответствии с которым всё это осуществлялось — знаменитый «План Даллеса» с его «Мы будем драться за людей с детских, юношеских лет, будем всегда главную ставку делать на молодежь, станем разлагать, развращать, растлевать её». Кто-то сомневается в существовании этого плана, но внимательный наблюдатель не только обнаружит этот план в действии даже ещё и сегодня, но и результаты его претворения в жизнь не только в России, но и в «цивилизованных» странах Запада. Кстати, в ноябре 2016 года текст «План Даллеса по уничтожению СССР (России)» включён в Федеральный список экстремистских материалов. Видимо, кому-то очень не хочется, чтобы народ узнал правду о том, как и по чьей указке с ним обошлись, и кто этому потворствовал.

Последние три десятилетия «подарили» России забытое в Советском союзе явление беспризорничества, рост детской преступности и смертности от различных наркотиков, насилия над детьми, а также целые поколения «Иванов родства не помнящих».

Родители очнулись, когда было уже поздно. Их повзрослевшие дети не принадлежали им по духу, традициям, культуре. Выросли совершенно другие люди, не похожие на своих родителей. И для многих это серьёзная проблема. Произошёл разрыв поколений. Многие из вступающих во взрослый период жизни людей, не питают к России никаких патриотических чувств и готовы хоть сейчас уехать на Запад в поисках лучшей жизни, оставляя здесь не только своих родителей, но и Родину, понятия о которой у них в период взросления так и не сформировалось. И хотя повинны в этом не только родители, но и «родное государство», однако утешения в этом мало.

Естественно родители испытывают сильнейший стресс от подобных желаний и образа жизни своих детей и, хотя очень стараются изменить ситуацию, воздействуя на своих повзрослевших в биологическом смысле детей, но не могут ничего с этим поделать. «Поезд ушёл», вспомним «Ванечку».

Так что же делать? – спросите вы. И банальный, но справедливый ответ — воспитывайте своих детей сами — не всех, естественно, устроит. Дети ведь выросли.

Но неверно думать, что ваш «поезд» уже ушёл. Это только вам решать. Но первое, что нужно сделать — это отпустить своих детей. Смириться с их уходом и с тем, что они «другие». Не только физически, но и душой — отвязаться от них (иначе можно заработать себе какое-нибудь психо-соматическое заболевание). И при этом благословить их в их добрых начинаниях (плохие поощрять не следует). Противодействие ни к чему хорошему не приведёт, а только озлобит детей, настроит против вас. Впоследствии может быть труднее восстанавливать разрушенные таким образом «мосты».

Дальше нужно осознать проблему. Что именно вы упустили и не додали своим детям. Представить, как бы вы поступили в том или ином случае, если бы можно было вернуть время назад. Т.е. провести глубокую рефлексию себя в отношении прошлых событий, в моменты которых вы теряли своих детей.

Это нужно для того, чтобы вы смогли не повторить ошибок прошлого, если жизнь представит вам шанс их исправить. Причём неважно — будут ли это свои внуки или чужие дети. Общество, в котором будут они жить — общее для всех. И воспитывая сегодня детей, вы фактически проявляете глобальную заботу о всех его членах, включая и своих «потерянных» детей. Ведь, наверное, многие из них со временем одумаются. И тогда у них будет шанс не только всё изменить, но и воспользоваться вашим опытом. Ничто не пропадёт даром.

Как вы будете заниматься образованием и воспитанием других — это уже конкретика, которая может проявляться в самых различных жизненных ситуациях по-разному. Главное, чтобы вы помнили, что занимаясь воспитанием подрастающих поколений, вы не только защищаете будущее всех детей, но и делаете важное, общественно полезное благодеяние, результатом которого будет возвращение России сильного, социально ответственного государства, вспоминающего о своих сынах не только по праздникам, подобно сегодняшнему, а всегда. Ведь государство, как и родители, живёт в большей степени для того, чтобы заботиться и оберегать своих детей. В нужное время и в нужный час.

Источник: Мировоззрение русской цивилизации

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Источник: https://whatisgood.ru/theory/soviet/deti-nashe-vsyo/