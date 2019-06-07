Путин забраковал евро-атлантический проект глобализации и предложил российский вариант
17:59. 7 июня 2019 Просмотров - 548 7 коммент. Опубликовал: feedmatic
Кто там посмеивался над символом глобального управления, одиннадцатью? Вчера – заявление от Ватикана о передаче Путину первенства в определении глобальной повестки дня. Вчера же – беседа Президента России с главами ведущих мировых СМИ, причём в таком тоне опытные учителя говорят с недоумками: спокойно, максимально упрощая лексику.
А сегодня на ПЭФ – оглашение этой повестки. На весьма, кстати, представительном форуме.
А сегодня на ПЭФ – оглашение этой повестки. На весьма, кстати, представительном форуме.
ну вот и второй Мюнхен,кажется послабее немного,но зато обозначены направления.
Внучка Шеварнадзе модератор
ха-ха
женщина прелестна,слава богу ,что не Ксю или Маша,как волнуется ,смелые вопросы ей написали,должна была быть наверное Марго.Да,внучка предателя СССР ,но потом ведь он был забыт на родине.А как вам оценка Зе,теперь он никогда уже не станет президентом,думаю даже не досидит срок,по харатеру жиденок злой,жадный и мстителен,значит не переступит через себя ради “родины”.Теперь понятно заявление Миллера ,что готовы дать украине 25% скидки на газ,наверное от той цены,что сделали себе партнеры при реверсе.
Да. Могла сидеть в шикарной дедовой квартире в центре Тбилисо и жаловаться на жизнь и гадить в интернеете.Ну как местные детки обкомоских работников.
Нет. Из солечного Тбилисо и шикарной квартиры попёрлась в промозглый Питер денешку зарабатывать.И адекватна и интересна и на не слабом уровне работает
Уважаю.
В отличии от местных.
Зе меня как и Путина не интересует. Там след президентом в этом Хохланде будет женщина.
Угадали ееё зовут Кони. ))
Она адеквтнее всех в этом дурдоме.
Я так понял, что Симонян не от Путина. Остальное не интересно.
Хватит говорить каждый день что там у хохлов 80 % репортажей и статей нужно делать о России особенно та что лежит за Уралом особенно дальний восток
Объединяются не по страху и насилию, а добровольно и для созидания.