Главная » Мировоззрение, Политика

Путин забраковал евро-атлантический проект глобализации и предложил российский вариант

17:59. 7 июня 2019 Просмотров - 548 7 коммент. Опубликовал:
Кто там посмеивался над символом глобального управления, одиннадцатью? Вчера – заявление от Ватикана о передаче Путину первенства в определении глобальной повестки дня. Вчера же – беседа Президента России с главами ведущих мировых СМИ, причём в таком тоне опытные учителя говорят с недоумками: спокойно, максимально упрощая лексику.

А сегодня на ПЭФ – оглашение этой повестки. На весьма, кстати, представительном форуме.


Источник: https://ss69100.livejournal.com/4494687.html

Метки: будущее, глобализация, Путин, пэф, развитие, Россия, СМИ, статистика, управление, экономика

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Революция в России назначена на 10 декабря
В субботу в 14.00 российские оппозиционеры собираются на митинг на площади Революции в Москве. "Сегодня надо начинать активно готовить митинг, который должен стать главным и решающим сражением за результаты выборов, — пишут организаторы. — Действуем ...
Николай Стариков: Руки прочь от Путина !
Интервью с Игорем Ивановым: вернётся ли Стрелков в Новороссию?
... руководство России, в первую очередь Путин, готово продолжать поддержку Новороссии?— Мне... вопросе Новороссии придерживается сам Владимир Путин?— Я не могу сказать. На..., о чем думает Владимир Владимирович Путин. Но совершенно ясно, что там...
Да кто же он, этот «ЦЕНТРОБАНК РФ»?
...убыточный на некотором временном отрезке проект Государственный банк будет финансировать, ...падала стоимость венгерской валюты относительно евро. В четвергфоринт достиг рекордно... Президента России В.В. Путина, направленной на восстановление суверенитета ...
Патриот «патриоту» рознь. Критика «народных проповедников»
... - одни прямо выступают против Путина – работают на сценарий смены ...- другие на словах за Путина, но по сути своей деятельности...же сценарий; - третьи за Путина, но с тем, чтобы...народный проповедник» не представляет Русский проект (что неудивительно: люди, его...
Манифест дальнобойщиков России [Нет грабительскому транспортному сбору!]
От редакции РП: Письмо с нижеследующим текстом с просьбой помочь его распространению пришло вчера на сайт «Рабочий Путь». Подписи в письме не было. По электронной почте, с которого оно было отправлено, связаться с авторами Манифеста не удалось. Но сам ...

7 Комментариев » Оставить комментарий


  • 2329 2061
    mary 7 июня 2019 в 18:34

    ну вот и второй Мюнхен,кажется послабее немного,но зато обозначены направления.

    Ответить
       
  • 2308 338
    ХОХОЛ 7 июня 2019 в 18:41

    Внучка Шеварнадзе модератор
    ха-ха

    Ответить
       
    • 2329 2061
      maryХОХОЛ 7 июня 2019 в 19:31

      женщина прелестна,слава богу ,что не Ксю или Маша,как волнуется ,смелые вопросы ей написали,должна была быть наверное Марго.Да,внучка предателя СССР ,но потом ведь он был забыт на родине.А как вам оценка Зе,теперь он никогда уже не станет президентом,думаю даже не досидит срок,по харатеру жиденок злой,жадный и мстителен,значит не переступит через себя ради “родины”.Теперь понятно заявление Миллера ,что готовы дать украине 25% скидки на газ,наверное от той цены,что сделали себе партнеры при реверсе.

      Ответить
         
  • 2308 338
    ХОХОЛ 7 июня 2019 в 19:41

    Да. Могла сидеть в шикарной дедовой квартире в центре Тбилисо и жаловаться на жизнь и гадить в интернеете.Ну как местные детки обкомоских работников.
    Нет. Из солечного Тбилисо и шикарной квартиры попёрлась в промозглый Питер денешку зарабатывать.И адекватна и интересна и на не слабом уровне работает
    Уважаю.
    В отличии от местных.
    Зе меня как и Путина не интересует. Там след президентом в этом Хохланде будет женщина.
    Угадали ееё зовут Кони. ))
    Она адеквтнее всех в этом дурдоме.

    Ответить
       
  • 0 0
    чужой 7 июня 2019 в 19:58

    Я так понял, что Симонян не от Путина. Остальное не интересно.

    Ответить
       
  • 42 30
    макс 7 июня 2019 в 21:07

    Хватит говорить каждый день что там у хохлов 80 % репортажей и статей нужно делать о России особенно та что лежит за Уралом особенно дальний восток

    Ответить
       
  • 715 471
    чужой 7 июня 2019 в 21:31

    Объединяются не по страху и насилию, а добровольно и для созидания.

    Ответить
       

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)