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Мусорная реформа, деньги и протесты

16:44. 7 июня 2019 Просмотров - 70 Нет комментариев Опубликовал:

В новом выпуске моего видеоблога, снятого совместно с коллегами из РИА ФАН, была поднята одна тема.

Сегодня она во многом диктует недоумение, а местами и негодования населения некоторых областей и населенных пунктов.

Это так называемая «мусорная реформа».

Что это такое? Почему тарифы выросли в несколько раз? Зачем и кому нужно возить мусор за тридевять земель?

Мусорная реформа. Деньги, протесты. Причем деньги – с обоих сторон. А между ними население, которое получило повышение тарифов на вывоз мусора, «нормы» этого мусора и «протестную повестку»…

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P.S. Текстовую версию блога можно прочитать здесь: 

https://riafan.ru/1181217-musornuyu-reformu-bez-pomoshi-gosudarstva-ne-reshit-nikolai-starikov-fan-tv

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Источник: https://nstarikov.ru/blog/104462

Метки: блог, Видео

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