Почему в трагедии Хиросимы и Нагасаки «виновата» Россия?

Прочитал статью министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова «О дне Победы» в журнале «Международная жизнь». Впечатление смешанное. Конечно же, согласен с выраженной министром озабоченностью попытками «наших западных партнеров» нагло искажать историю Второй мировой войны, ставить на одну доску гитлеровскую Германию и сталинский СССР, замалчивать, вне всякого сомнения, решающий вклад советского народа и его армии в победу не только над германским нацизмом, но и всей коалицией человеконенавистнических режимов, объединившихся в агрессивном «Тройственном пакте» — Германии, Японии и Италии.

Впечатление же смешанное от того, что статья явно запоздалая и, простите, если ошибаюсь, вызванная оскорбительным, нет, не только в отношении президента РФ Владимира Путина, а в отношении всего нашего народа-победителя отказом западных держав приглашать руководителя страны — верного боевого союзника и участника антигитлеровской коалиции в годы войны – на празднование 75-ой годовщины высадки англо-американских войск в Нормандии.

Лично меня это не очень удивило, ибо многолетнее подобострастное заискивание перед «просвещенным Западом», отсутствие должного отпора грубой фальсификации истории войны, глупое самобичевание и разоблачение «диктатора Сталина» убедили «наших западных партнеров» в том, что с «путинской Россией» нечего церемониться, а, наоборот, по поводу и без повода указывать ей её место страны, проигравшей холодную войну, которую можно подвергать унизительным санкциям, да и вообще, не допускать в «цивилизованное общество».

Следует прямо признать, что низкопоклонническая позиция России и надругательское отношения Запада к подвигу нашего народа, спасшего в прямом смысле народы Европы и Азии от жестокого порабощения, привели к тому, что пробравшиеся во власть «либерально-демократические» силы российского общества, бездумно «посыпая голову пеплом», отдали Победу и ее плоды «западному дяде».

И в этом не могу не разделить мнение уважаемых мною Виталия Третьякова и Карена Шахназарова, заявивших:

«Сегодня можно говорить, что мы эту память (о войне) в большой степени проиграли»

И именно сейчас необходимо очнуться от упорно внедрявшейся в ельцинской России, да и далеко не изжитой и ныне, идеологии антисоветизма и антисталинизма и стеной встать на защиту не вымышленной проправительственными историками и пропагандистами Вашингтона, Лондона или Токио, а подлинной истории Великой Отечественной и Второй мировой войн.

Немалым вкладом в отстаивание правды о войне стало бы признание решающего вклада советских солдат и офицеров не только в войне с нацистской Германией и ее многочисленными сателлитами, но и против милитаристской Японии.

Многие годы патриотическая общественность нашей страны требует восстановить историческую справедливость и праздновать в масштабах страны установленный и никем не отмененный День Победы над Японией – 3 сентября.

Ибо вопреки западной, в первую очередь американской, пропаганде милитаристская Япония капитулировала в результате не столько бесчеловечных атомных бомбардировок, сколько сразу после вступления в войну Советского Союза, что лишило японское политическое и военное руководство всякой надежды на продолжение сопротивления. Кстати, это признают в Японии

С предложением восстановить вычеркнутый Б. Ельциным по наущению В. Козырева из реестра Дней воинской славы России День Победы над Японией представители российской общественности обращались в различные властные инстанции, включая направление Открытого письма лично президенту Владимиру Путину. Однако ответы были витиеватые, но отрицательны по сути, ибо, как прямо заявляли некоторые, это-де может не понравиться Токио, где внимательно следят за освещением в нашей стране победных событий 1945 года на Дальнем Востоке, сопрягая избираемый Москвой тон с ее позицией в отношении японских территориальных притязаний к России.

Среди бюрократических ответов из министерств и Госдумы были обескураживающие по своей, простите, дикости, отписки. Как прикажите иначе воспринимать мнение одного из комитетов Госдумы о том, что, видите ли, было бы некорректно отмечать победу, достигнутую с применением атомного оружия.

Это, получается, не американцы, а мы, русские, должны стесняться варварского испепеления беззащитных и безвинных женщин, детей и стариков Хиросимы и Нагасаки? И стоит ли при таких «доводах» удивляться тому, что японские школьники подчас отвечают, что атомные бомбы на японцев сбросила… Россия

Недавно несколько депутатов вновь внесли в Госдуму законопроект, устанавливающий день воинской славы России 3 сентября — День Победы над милитаристской Японией в 1945 году.

«Вторая мировая война закончилась не сама собой. Решающими событиями стали безоговорочная капитуляция гитлеровской Германии 8 мая 1945 года и безоговорочная капитуляция милитаристской Японии 2 сентября 1945 года… Победа над милитаристской Японией, отраженная в Акте о ее безоговорочной капитуляции, создала надежный правовой фундамент для исключения каких-либо сомнений в правомерности суверенитета России на Сахалине и Курильских островах, юридически подтвердила недопустимость и безосновательность любых претензий по данному вопросу в будущем», — в частности, отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

На наш взгляд, предложение восстановить День Победы над Японией – 3 сентября отвечает высказанной в статье министра Лаврова государственной и гражданской позиции. И это дает основание надеется, что МИД РФ, наконец-то, прекратив поток бюрократических отписок, поддержит законопроект и, не оглядываясь на недовольство проигравших войну, вернет народу право гордиться подвигом своих и дедов и отцов, поставивших своими блестящими военными операциями убедительную точку во Второй мировой войне. Ибо именно такими действиями, а не сетованиями по поводу отказа в приглашении на то или иное мероприятие, можно и нужно восстанавливать авторитет нашей страны и народа-победителя.

Автор: Анатолий Кошкин, доктор исторических наук, профессор Института стран Востока