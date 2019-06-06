День РУССКОГО ЯЗЫКА!!?
16:45. 6 июня 2019 Просмотров - 214 26 коммент. Опубликовал: СКАМАРОХ
Не буду отходить от уже сложившейся традиции.
Пост посвящен Твёрдому. Ник: Ъ.
Он в последнее время родной язык совсем подзабыл. Общается с окружающими либо непереводимым набором непонятных выражений , либо плохим русским - точнее матом.
Хотелось бы ему напомнить, что для повседневного общения с окружающими существует обычный разговорный и всем понятный язык, который выражает все эмоции и мысли, которые он желает донести до собеседника.
С уважением,
СКАМАРОХ.
Источник: https://cont.ws/@osolntseva/1349080
Шишков докладывал царю что Наполеон хотел заменить русский французким ))
Смех сквозь слёды.
ДО Наполеона знать России говорила и писала и детей учила только на французком.
Простой люд на тысячах наречий и языков в основном фино-угорских и тюркских.
Церковь на церковно-славянском
А вот уже ПОСЛЕ Пушкин создал “русский язык”.
Попросту ПРИДУМАЛ.
И красиво получилось.
Родной язык Пушкина французкий.
не придумал ,а отреставрировал,собрал.
Ха!
Все сложнее.
Из чего отреставрировал и собрал?
Именно ПРИДУМАЛ.
Пушкин начал писать простым и красивым языком которого до него НЕ БЫЛО.
ну значит действительно Пророк ,проснулся и ему был дан язык,как Менделееву таблица эементов,а в земной ипостаси это был не очень удачливый ,не любимый женой человек.Только исключение=это санскрит был отголоском русского.УСидорова красивше сказки.
Санскрит на русский похож меньше чем немецкий или английский.
Послушайте его в Ю-тубе и убедитесь что Вас обманули
Да тут не ясно с чего начинать. Русские после третей рюмки согласны и на французском разговаривать.
Сразу их кефалить не получиться. Если назвать их викингами, то они как бы все равно им.
С этими недоумками после ЕГЭ не понятно что с ними делать. Но ведь у них есть нефть.
Надо ихним бабам дать кружевные трусики и печенье.
Ук Ферт и Хер это, действительно, три буквы Азбуки ))
Вот по ним и живём )))
Мальчик хочет в Брюсель,
тики тики так
Так сьезди не мучай себя. Сегодня это не проблема ))
СКАМАРОХ, мне не понятно причем здесь Еръ? Еръ в отличии от Степаныча не гадит русский язык. В чем Ъ можно обвинить, так это в резкости, но никак не в каверкании! А вот Степаныч, это как раз тот самый кандидат, который достоин посадки за парту!
Дядя Харитон, не могу пройти мимо темы языка. Возвращаясь к слову уд, смысл которого Вы трактуете однозначно. Какой больной извращенец придумал тогда слово “удила”? Это которые в рот лошади вставляются. Или удар и удрать. Про удава не спрашиваю.
Милая Женечка, дело в том что в русском языке существует две буквы означающие звук “У”, это буквица “УК”- открытый звук “У” и буквица “ОУК”- дифтонг сонарный звук “У” плюс открытый звук “О”.
Слово “УД” пишется с буквой “УК”, а слово удила пишет мы через “ОУК”. Кроме этого надо понимать из каких слогов состоит то или иное слово. Займитесь слоговым разбором самостоятельно. Для самообразования рекомендую лекции по изтотному русскому языку от Андрея Ивашко (есть на Ютюбе).
Вот как описывает это событие истрорик Сергей Соловьев: “Потом царь отправился на яхте “Св. Петр” в Соловки; на дороге поднялась страшная буря, кораблекрушение казалось неминуемо. Петр приобщился уже св. таин из рук сопровождавшего его архиепископа Афанасия: к счастию, нашелся искусный кормчий, Антон Тимофеев, который успел ввести яхту в Унскую губу, и они стали на якоре близ Пертоминского монастыря. Собственными руками Петр сделал крест в полторы сажени вышиною и поставил на том месте, где вышел на берег; на кресте виднелась голландская надпись: “Сей крест сделал шкипер Петр в лето Христово 1694″.” (Сергей Соловьев. История России с древнейших времен. Т.14, Гл.2 “Падение Софии. Деятельность царя Петра до первого Азовского похода”).
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Крест для русских Петр подписал на голландском.
Зачем?
Чтоб не понимали?
я так понимаю,вопрос остается только один ?-язык к нам пришел или от нас к ним,без разницы с какими окончаниями о или а или ?? -он был один на всем материке,ведь мыться и читать мы их учили по летописям:
За что ж? ответствуйте: за то ли,(обращение к Европе)
Что на развалинах пылающей Москвы
Мы не признали наглой воли
Того, под кем дрожали вы?
За то ль, что в бездну повалили
Мы тяготеющий над царствами кумир
И нашей кровью искупили
Европы вольность, честь и мир?..
Вы грозны на словах — попробуйте на деле!
Иль старый богатырь, покойный на постеле,
Не в силах завинтить свой измаильский штык?
Иль русского царя уже бессильно слово?
Иль нам с Европой спорить ново?
Иль русский от побед отвык?
Иль мало нас? Или от Перми до Тавриды,
От финских хладных скал до пламенной Колхиды,
От потрясенного Кремля
До стен недвижного Китая,
Стальной щетиною сверкая,
Не встанет русская земля?..
П.С. я о размерах территории
Вопросов гораздо больше.
1.каким был единый праязык индоевропейцев.
Скорее всего он похож был на русский как санскрит.
Т.е НИКАК.
Наиболее на него похож литовкий и нам он тоже не понятен.
2. Кто и как создал церковно-славянский.
Язык исскуственный как и латынь.
3.Как сумел Пушкин в одиночку создать РУССКИЙ.
Няня не причём. Выяснилось что она говорила на ижорском.
4. Территорию которую описал поэт населяли многочисленные племена и народы которые по РУССКИ и сегодня не все говорят
Итд.
Вопросов много ответов мало.
Наука не пытается ответить на вопросы а старается запутать всё посильнее.
Древнескандинавский язык ближе всего к языку Расичей, которые со временм превратились в Русичей и далее в славян.
Но сам по себе древнескандинавский уже достаточно далек от языка Расичей. Если быть ещё точнее, то достаточно далек тот вариант древнескандинавского, что был записан в те века, когда в скандинавские страны пришла христианская письменность.
Так что современный русский язык – это жалкий осколок былого величия.
Гордиться то и нечем!!!
Спорно.
От Индии и санскрита до Скандинавии и Испании все языки одного корня.
Не только славянские а ВСЕ.
Но все сильно видоизменились искусственно чтоб люди перестали понимать друг-друга.
Русский один из них.
И сколько в современном русском от скандинавов а сколько от индусов а сколько от тюрков наверно уже и не важно.
И не понять.
Понятно что пистменный язык НЕ СОВПАДАЛ с реальными языками на которых люди говорили.
Т.е народ говорил ОДНО а церковники писали ДРУГОЕ и другим языком.
И вот такие все наши “летописи” непонятно о чём и про что и на выдуманном языке написаны
Тот язык, праздник в честь которого мы отмечаем, не является языком Пушкина, Тургенева, Гоголя, Шишкова и прочих русских классиков.
Мне вообще не понятно почему день рождения негра стал всенародным праздником?
И тем паче не понятно, почему этот праздник назван днём русского языка?
Это потому что ты бандеровец.
Мля, свои рыбьи мозги вместе с клоачной пробочкой ты забыл во Львове. И после этого ты смеешь меня называть бандеровцем? Сам то с селёдкой на всю голову и скачаешь как бандерлог!
Конечно ты бандеровец жовто-блакитный.
На жидо-хохла не похож.
Слишком тупой.
Рыбка, селлёдонька ты наша гoвнючaя, похоже, что у тебя крышу снесло! Неужели в твою гoвнoтeчкy зайка дуст у насыпал?
Так нельзя…Он питается эмоциями,потом мастурбирует на свое отражение в зеркале,ибо “ох..ен”.Нужно делать так,чтобы эрекции не возникало.А так…вы просто участвуете в очень скверном процессе…
В данном случае, мне кажется, что мастурба его лишит сил и он издохнет в собственном экстазе в обнимку с объектом вожделения. Главное чтобы не было остановки!
Господи,какая честь…Невежливо не ответить Скомороше.Вот скажи мне,Скомороша,то что я тебе сейчас приведу в примере-это русский язык?
Дети есть низшая форма создания, грязные чучела, вылетающие г.вном из вонючих крупов, принадлежащих тем, кто чересчур растлён или подобен растениям, производящим на свет подлинный мозговой отпрыск искусства или науки. Потом эти ущербные родители бьют и ругают результат своего неандертальского сговора, удушая свободу, охвачены невыносимой ревностью к тому, что даже эти гномы наделены красотой, во много раз превосходящей их взрослое уродство.
Неприятно…кто бы оспорил,но лучше и сильнее чем использование могучей силы посредственностями.Поверь Скомороша,я могу общаться на “разных языках”,но только на русском.Ъ ,в таком виде,который он из себя представляет,сделали ВЫ,вместе взятые.Оператору “Ъ” такое общение не свойственно.
Оператору “Ъ”: Вполне соответствует уровню эволюционного развития.
Более подробнее в другой публикации, так же посвящённой тебе.
Почему тебе?!
Твой интерес мотивирует!!!