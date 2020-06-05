Несколько слов в защиту Русского языка ко Дню Русского языка

6 июня, в День рождения А.С. Пушкина, в России отмечается День Русского языка. В указе президента страны (а в 2011 году это был Д.А. Медведев) было указано: «установить этот день «в целях сохранения, поддержки и развития русского языка как общенационального достояния народов Российской Федерации, средства международного общения и неотъемлемой части культурного и духовного наследия мировой цивилизации».

Прошло 9 лет. Русский язык по-прежнему нуждается в защите, по-прежнему засоряется англицизмами. Улицы наших городов по-прежнему «украшены» вывесками и названиями на иностранных языках.

Наш коллега по общественному движению Вадим Викторович Рыбин давно и последовательно выступает в защиту Русского языка. Можно сказать – бьет в набат. Его очередной материал продолжает тему родного языка с неожиданной стороны.

Язык – как показатель «колония – метрополия»…

Отказаться от колониального мышления

Ко Дню русского языка

В деловой переписке француз проговорился: «…у нас в метрополии…».

У них, в отличие от нас, мышление метропольное!

Поэтому во Франции не «файл», а «фишье»; не «сиарэм» (CRM) а «жеэрсэ»(GRC), и так далее. Они сами метрополия, поэтому не перенимают английских слов, а создают свои названия предметам. И уж тем более не отказываются от своих родных французских слов и не меняют их на заимствованные, как это всё чаще делаем мы:

— «транспондер» вместо «приёмоответчик»,

— «персональный» вместо «личный»,

— «претензия»- вместо «упрёк», и так далее.

Поэтому во Франции почти не встретишь иноязычного названия предприятия или товара. Они не стесняются, например, продавать в Россию камины под торговой маркой «Шазель», хотя это… село! Село Шазель- всего 1500 жителей, и даже мэрия там одноэтажная. Гордо назвали своё предприятие по названию родного села. Разве у нас, в России, часто такое встретишь? К счастью, бывает. Но гораздо чаще — иноязычные названия предприятий и товаров, а если и русскоязычные- то написаны латиницей.

Наши люди стесняются своих родных слов и букв, они нет.

Невозможно себе представить, чтобы французы называли предмет одежды «ilyinka» или «yakovka», как мы называем «жилет» и «жакет» от французских мужских имён Жиль и Жак. Не было такого, чтобы англичане назвали предмет «porshen» или «shatun».

Аббревиатуры народы метрополий составляют только из переведённых на свои родные языки слов. А у нас, русских, судя по распространившимся в последние годы аббревиатурам «диайуай», «сиарэм» и прочим, это правило осталось в советском прошлом. По современным языковым обычаям, были бы не «США», а «Юэсэй»; не «ВОЗ», а «Даблъюэйчоу» и так далее.

А правила русского языка у нас если и есть, то уж не действуют…

Последствия нашего колониального языкового мышления большинством наших сограждан, включая власть предержащих, недооценены. Многие из нас считают, что речь- лишь способ передачи мыслей, и что главное- быть понятым. Но мыслящие метропольно французы так не считают. Наверняка англичане, немцы и другие народы западноевропейской культуры разделяют французскую, а не русскую точку зрения на язык и на слова.

«Вмиг по речи те спознали

Что царевну принимали».

Речь это отражение личности человека, его происхождения, образования, профессии, круга общения, его устремлений и убеждений. Речь- показатель мировоззрения народа. Для европейских метрополий наша русская речь, полная заимствований из их языков, очень часто глупых и несуразных заимствований — ясный показатель колониальности нашего мышления. Возможно, нам так не кажется, но так кажется им. Утверждаю это с полной уверенностью, поскольку у французов наше словозаимствование обсуждается широко. Для англоязычных зрителей видеоролики о русском словозаимствовании, неприятные для нас, снимал Тим Керби.

Правы они или нет, не важно. Нам важно, что они делают из русской речи очень печальные для нас выводы. Мы ругаем их за наполеоново нашествие, за Крымскую войну, за вторжение нацистов, за злые козни англичан. Но их стремление нас колонизировать и поработить, как военным так и «английским путём», в какой-то степени спровоцировала и русская речь, переполненная заимствованиями из их языков. Повторюсь, часто глупыми и нелепыми заимствованиями. Наш добровольный отказ от родных слов ради слов чужих говорит им, что мы сами хотим быть ими порабощены.

Вновь подчеркну, что если так не кажется нам, то так точно кажется им.

Французы знают, что «русский» салат русские называют «Оливье», а торт называют «Наполеон». Для французов такое совершенно немыслимо, никогда они не назовут блюдо «Кутузов» или «Суворов». Наши названия для них — знак. Знак «Дранг нах остен». Стремление западных метрополий колонизировать мы сами в значительной степени возбуждаем, отказываясь любить и уважать своё, родное слово, как это делают они.

Вновь и вновь призываю своих дорогих соотечественников: Берите пример с Европы в уважении к своему, родному! К родному слову, к своей истории, к родным обычаям.

Не пользуйтесь чуждыми нам заимствованными словами, а думайте, как это будет по-русски! Словарь в помощь!

Называйте свои фирмы и товары русскими названиями, и пишите их русскими буквами!

Этим вы снизите вероятность вражеских вторжений в наши земли, в нашу политику и экономику, в наши умы и души!

В.В. Рыбин