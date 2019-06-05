Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 05 июня 2019
- 04:50 Сирия: Армия России ликвидирует ужасные последствия борьбы США «за демократию» (ФОТО).
- 01:51 «Адский ад» в Сирии: «реки крови» в Идлибе и «молочные реки» в Ракке (ФОТО).
- 00:30 В США прокомментировали сообщения СМИ об условии признания легитимности Асада.
Сирия: Армия России ликвидирует ужасные последствия борьбы США «за демократию» (ФОТО)
Новый репортаж «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.
Дамаск — одна из древнейших столиц мира, он сама история в камне. От строений доримской эпохи до современных небоскребов. Крепость Салах ад Дина, мечеть Омеядов, Хамидия, с другой стороны роскошные парки и торговые центры. Террористы тоже постарались оставить свой след в его облике, но туристам его увидеть вряд ли понравиться, хотя, к сожалению, далеко ехать не надо.
Асбинат-Эс-Сугра в южном Дамаске — ужасное свидетельство последствий поддерживаемой США «борьбы за демократию». Но там живут люди, и они особенно нуждаются в помощи в любом ее виде.
Именно в таких местах и проводят свои гуманитарные акции Российский центр примирения и Военная полиция. И без помощи последней никак не обойтись. Здесь все еще опасно проводить массовые мероприятия, наследие террористов до сих пор находит свои жертвы, а потому первыми идут саперы.
Вторая, но не по важности, задача бойцов Военной полиции — это поддержание порядка. Уставшие, обездоленные люди легко поддаются паническому влиянию толпы, что может привести к печальным последствиям.
На днях российские военные осуществили доставку в Асбинат-Эс-Сугру двух с половиной тонн продовольственной помощи, более пятисот продуктовых наборов были выданы наиболее остро нуждающимся его жителям.
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«Адский ад» в Сирии: «реки крови» в Идлибе и «молочные реки» в Ракке (ФОТО)
Информационная кампания против России и Сирии, спровоцированная и санкционированная Западом, набирает обороты. К очередной истерии вчера подключился Дональд Трамп. На своей странице в «Твиттере» он потребовал остановить «бойню» в Идлибе, в результате которой гибнет мирное население.
Упоминание американским президентом «бойни» именно сейчас имеет символические значение. Практически два года назад международная коалиция начала операцию по «освобождению» Ракки от ИГИЛ*. С июня по октябрь 2017 г. при штурме бывшей столицы псевдохалифата погибло более 1600 человек.
По данным ООН, более 400 тысяч человек покинули свои дома, спасаясь от обстрелов целыми семьями. Воздушные бомбардировки Соединенных Штатов, Великобритании и Франции буквально не оставили живого места в городе.
Впрочем, острая реакция международной общественности быстро сошла на нет. Несмотря на многочисленные расследования, инициированные различными неправительственными организациями, исполнители массовых убийств до сих пор остаются безнаказанными, а разрушительные последствия фактически карательных действий за рубежом крайне редко придаются огласке.
Ситуация меняется в противоположную сторону, когда на месте западных интервентов оказываются другие силы, в том числе представляющие законную власть в Сирии или их союзников. Оказывается, в этом случае борьба с международным терроризмом должна носить исключительно избирательный характер и не может оправдывать гибель мирного населения, уничтожение школ, больниц и других гражданских объектов.
Данные тезисы сначала озвучивались делегациями США, Великобритании и других стран (в том числе входящих в состав международной коалиции в Сирии) на недавних заседаниях Совбеза ООН, а затем, практически без корректуры, тиражировались известными американскими и британскими таблоидами.
«Фокс Ньюз», «Телеграф», «Нью-Йорк таймс», «Таймс», ссылаясь на подсчеты волонтеров из «Белых касок», «Сирийской обсерватории по правам человека», «Сирийской сети по правам человека» и других псевдообщественных организаций, обрушили серию негатива, где красной нитью проходила тема целенаправленного разрушения российской авиацией и «сирийским режимом» медицинских учреждений.
Дальше — больше. Эстафету переняли журналисты из «независимого» издания «Гардиан», опубликовавшего на днях обращение от имени ряда врачей, никогда не бывавших в Сирии, с призывом прекратить бомбардировки больниц. Если верить международному изданию, подписавшие петицию являются высококвалифицированными специалистами в своей области, некоторые из них — лауреатами Нобелевской премии, другие имеют опыт в зоне боевых действий.
В этом свете несколько странно слышать жалобы медицинских работников с впечатляющим послужным списком о тяжелых условиях в идлибской зоне. Можно предположить, что их долгом является спасение жизней людей, а не разглагольствования о воздушных ударах, тем более о том, кто их наносит.
К слову, нескончаемый поток претензий к российским и сирийским летчикам породил немалое количество интернет-мемов. Пользователи социальных сетей считают, что, по версии Запада, в Идлибе все здания относятся либо к больницам, либо родильным домам.
Перевод: Если верить крупным американским и британским СМИ, больницы в Идлибе расположены через каждые 100 метров.
Перевод: Осталось ли в Идлибе хоть одно здание, не являющееся больницей?
Если же говорить серьезно, обвинения международного сообщества имеют ангажированный характер и явно политизированы. Страдания населения вызывают интерес Запада лишь в том случае, если их можно использовать в своих интересах, в частности против России или Сирии.
Сегодня западные союзники не прекратили воздушные удары по населенным пунктам в северо-восточной части Сирии. К сожалению, многие из них заканчиваются плачевно для сирийского населения, как это случилось в марте, когда после очередной бомбардировки селения Эль-Багуз в провинции Дейр-эз-Зор погибли сотни мирных жителей и среди них десятки детей.
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*Запрещенная в РФ террористическая организация.
На фото ниже — город Ракка после демократических ударов Коалиции США
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В США прокомментировали сообщения СМИ об условии признания легитимности Асада
Сообщения саудовских СМИ, что США признают президента Сирии Башара Асада в обмен на давление РФ на Иран, не соответствуют действительности, заявил во вторник спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.
«Будет встреча по Ближнему Востоку, но мы работаем над деталями. И, конечно, пока никакого подобного соглашения нет. Я бы не доверял этим публикациям», — сказал он в Институте Ближнего Востока в Вашингтоне.
Ранее саудовское издание Asharq Al-Awsat со ссылкой на западные дипломатические источники сообщило, что США и Израиль намерены на трехсторонней встрече в Иерусалиме предложить России признание легитимности Асада и снятие санкций с сирийских властей, если Москва согласится сдерживать иранское влияние в этой стране.
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