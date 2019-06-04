За горячее питание в школах будет платить государство

Кабмин вместе с Госдумой сформировали планы на будущее. Власти решили выделять деньги из федерального бюджета на горячее питание детей в школах.

Законопроект фактически уже готов к внесению в парламент. По нему часть расходов на горячее питание учащихся оплатит федеральный бюджет. «Есть желание и необходимость поддержать эту тему за счет, в том числе, средств федерального бюджета. Мы очень надеемся, что эта совместная работа, которую мы проводим, приводит к очень позитивному результату», – заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Обычная таблица"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} Данная инициатива весьма оправдана, ведь во многих регионах оказывается так, что дети-льготники питаются куда хуже «платников». К примеру, недавно родители волгоградских учеников рассказали о дискриминации детей в школе. «С января 2019 года мне приходиться объяснять расстроенному и обиженному ребенку, почему он ест кашу, а его одноклассники – котлету с гарниром», – рассказала мать троих детей Лилит Петросян.



Подобная ситуация произошла в 2016 году и в Самарской области. В одной из школ учеников-льготников в столовой посадили отдельно от остальных, и кормили вместо полноценного обеда кашей. Сажают детей из малообеспеченных семей за отдельный стол и в школах Хабаровска. Бюрократия чиновников крайне негативно сказывается на психологическом здоровье учеников.



«У меня приемному сыну 15 лет. Он просто отказался питаться. Он стыдится того, что я недостаточно зарабатываю, и нас причислили к категории нуждающихся. Одно дело, когда я какие-то субсидии получаю, и другое – подросток, которого демонстративно отсаживают в столовой», – рассказала Алла Гапоненко, мать двоих сыновей и приемного ребенка погибшей сестры.



В Ростовской области вопрос школьного питания решается на муниципальном уровне. Здесь все постоянно обсуждается с родителями, в одних школах дети могут получать разные порции по разной стоимости, в других одинаковые, но льготникам они будут обходиться в меньшую сумму.



Также одинаково питаются школьники Крыма, Санкт-Петербурга, Воронежа и Орла. Отсутствуют различия в рационе питания и в Москве. Все блюда в школьных столовых столицы готовятся на крупных комбинатах и проходят несколько этапов проверки, в том числе Роспотребнадзора. Питание здесь полезное и разнообразное, плюс ко всему постоянно находится под присмотром ответственных и должностных лиц.



Стоит надеяться, что новый законопроект вступит в силу, и дети будут питаться не как в Волгограде и Самаре, а как в Москве и в других регионах, где нет раздельного питания и дискриминации детей.