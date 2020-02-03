Современные антисоветчики любят поговорить о том, что Советский Союз закупал зерно за границей, а современная Россия – продает его за рубеж. Отсюда делается вывод, что Советский Союз был страной с отсталой экономикой, который мог поддержать не очень высокий уровень жизни своих граждан лишь за счет покупок хлеба у политических конкурентов – стран капиталистического Запада. А современная Российская Федерация даже при всех ее недостатках, дескать, легко сумела в вопросе самообеспечения продовольствием обойти «уродливую» плановую социалистическую экономику…

Подобного рода перлы высказывают не только авторы маргинальных сайтов Интернета, но и высшие руководители Российского государства. Так, на своей пресс-конференции 19 декабря 2019 года президент Владимир Путин сказал: «…Советский Союз был всегда покупателем зерновых. …сейчас Россия – самый крупный поставщик пшеницы на мировой рынок. Мы – номер один. Мы обошли и Соединенные Штаты, и Канаду…. мы производим столько, что это позволяет нам занимать первое место на международном рынке по продаже пшеницы. 46 процентов – рост в сельхозпроизводстве. У нас в разы вырос экспорт (по-моему, в 2,6 раза экспорт вырос). На 24 миллиарда долларов мы продали на внешнем рынке сельхозпродукции, включая не только зерновые… все порты Советского Союза переваливали в год …600 млн тонн. В России знаете, сколько сейчас? 1 миллиард 104 миллиона. Это все создано за последние десятилетия».

Цифры, которые приводит президент, более или менее точные. Действительно, СССР импортировал зерновые. В 1988 году Советский Союз закупил за рубежом (кстати, не только у США, Канады, Франции, Великобритании, Аргентины, но и у стран социалистического содружества – Венгрии, Болгарии, а также у Китая) 35 миллионов тонн зерновых (21,2 млн т пшеницы, 2,4 млн т ячменя и 11,4 млн т кукурузы) на сумму 2363 млн рублей («Аргументы и факты», № 36, 9/09/1989). Всего же в одной только РСФСР было собрано в 1988 году 102 млн тонн зерновых (ежегодник «Финансы и статистика» М., 1989). То есть не так уж много СССР докупал, всего около одной трети от количества произведенного в одной только республике Союза. И это, между прочим, в кризисные перестроечные годы! А вот в 1975 году, в разгар «золотой осени Советского Союза», страна купила за границей всего лишь 15,9 млн тонн зерновых («Социалистические страны и страны капитализма» М., 1987). Но наличие импорта зерновых Советским государством, причем ежегодно растущего, начиная с 1970-х годов, отрицать невозможно.

И действительно, по данным Росстата, после рекордного падения сельскохозяйственного производства в ельцинские годы (в 1998-м российские аграрии собрали всего лишь 47,8 млн т зерна) с 1999-го начинается уверенный рост. В 2000 году урожай зерна составлял уже 65,4 млн тонн, в 2002-м – 86,5 млн тонн, в 2008-м – 108,2 млн тонн. Потом был спад после дефолта 2008 года (в 2010-м урожай опять упал до 61 млн т), но в 2014-м он уже равнялся 103,8. В 2019 году урожай составил максимальную за весь постсоветский период цифру – 121 млн тонн зерновых (из них пшеницы – 74,33 млн т) (Интернет-газета «Глас народа», 22.01.2020). Провластные СМИ поспешили заявить, что современная Россия превзошла СССР по производству зерновых. Хотя это, мягко говоря, передергивание: в 1978 году Советский Союз собрал 127,4 млн т зерна, так что до рекорда СССР России не хватает еще 6,4 млн тонн. Но как бы то ни было, рост сбора зерновых налицо, равно как и рост экспорта. В 2018/2019 сельскохозяйственном году Россия продала за рубеж 43,3 млн тонн зерна («Евразия дейли», 5.11.2019) и вышла на первое место в мире по экспорту зерновых, обойдя США и Евросоюз. Так что Путин на своей пресс-конференции сказал правду. Таковы цифры статистики.

Но проблема в том, что сами по себе цифры ничего не говорят. Их нужно еще уметь правильно интерпретировать, и только тогда можно будет делать окончательные выводы. Интерпретация же зачастую предполагает скрытые предположения. В случае наших антисоветчиков это молчаливое предположение таково: если страна закупает зерно за рубежом, это бедная страна, которой не хватает сельхозресурсов на то, чтобы прокормить свое население. Если же страна продает зерно за рубеж, это богатая страна, ее население уже накормлено и еще имеется остаток урожая на экспорт. Короче говоря, бедные страны покупают (импортируют) зерно, а богатые – продают (экспортируют).

Перед нами обычная житейская логика, которая вырастает из хозяйственной жизни семьи: если семья имеет дачный участок и выращивает там картофель, то она не будет закупать картофель на рынке. Однако, увы, эту житейскую логику нельзя переносить в область экономики государств и народов, тем более если речь идет о капиталистической экономике. Нельзя забывать, например, что производителями сельхозпродукции зачастую являются частные собственники, заинтересованные лишь в прибыли. Им в общем-то все равно, накормлено население страны или нет, и они будут продавать свою продукцию за рубеж по выгодной цене, даже если в стране тяжелая ситуация с продовольствием. Это подтверждается как историческими примерами, так и фактами из современной жизни.

2.

Обратимся к списку стран, которые лидируют по экспорту зерновых в мире. Наряду с Россией там находится такая «мощная экономика мира», как Украина. О ее плачевном экономическом положении каждый день по российским телеканалам рассказывают Соловьев, Киселев и иже с ними. Но, невзирая на свою бедность, в 2019 году Украина попала в тройку лидеров мировых экспортеров кукурузы! В течение первых 5 месяцев сезона 2018/2019 года Украина поставила в Евросоюз 4,4 млн тонн кукурузы, что на 123% больше ее же прошлогоднего показателя. Тем самым Украина потеснила второго крупнейшего поставщика кукурузы в Европу – Бразилию. («Лига – Бизнес», 10.01.2019). Просто «кукурузная сверхдержава» какая-то, а не раздербаненное бандеровцами недогосударство, как уверяет нас российское ТВ! Помимо этого, Украина занимает также 5-е место в мире по экспорту пшеницы: в 2017–2018 гг. она выбросила на мировой рынок 17,7 млн тонн пшеницы!

Сравнительно крупным мировым экспортером зерна является также… Индия. В 2017–2018 гг. она экспортировала 1,5 млн тонн («УкрАгроКонсалт», 18.10.19). И это – не предел, экономисты прогнозируют рост индийского экспорта. Уже в ближайшие годы индийский сельхозбизнес планирует поставлять на мировой рынок 5 млн тонн зерна. Это половина от годового экспорта Украины, которая, напомним, входит в топ-5 мировых экспортеров зерновых. При этом напоминать читателям о нищете, царящей в Индии, думаю, излишне. Для того чтобы страна могла претендовать на продовольственную помощь со стороны ООН, население должно потреблять менее 2,4 тыс. калорий в день. Так вот, в Индии этот показатель в 2010 году равнялся 2 тыс. калорий! Половина детей до 3 лет в Индии страдают недобором веса, соответствующего их возрасту, а 8 из 10 страдают анемией («Почему Индия не может накормить свой народ?» // «Правда.ру»). Среди стран БРИКС в 2015 году Индия имела наименьший рейтинг по индексу человеческого развития (131-е место, Россия – 49-е). Лишь 44% населения страны обеспечены базовыми санитарными условиями («Бюллетень о текущих тенденциях мировой экономики июнь 2018: Индия: особенности экономического роста и энергетика»). Как видим, это не мешает индийскому агробизнесу наращивать экспорт продовольствия…

Кстати, схожая ситуация была до революции 1917 года и в России. Я уже писал об этом в статьях «Хлебная сверхдержава» («СР», 12 ноября 2015 г.) и «Страна, победившая голод» («СР», 26 сентября 2019 г.). В 1913 году вклад Российской империи в мировой рынок зерновых составлял около 22% (почти в 2 раза больше, чем у США, – 12,5%). Однако по уровню жизни Россия очень даже отличалась от США и стран Европы. Страну регулярно потрясал массовый голод среди крестьян: в 1891–1892 гг. голод унес 1,7 млн крестьянских жизней, в 1911 г. голодали 30 млн крестьян… Тем не менее российские помещики продолжали вывозить хлеб за границу, превращая необходимую крестьянам пшеницу в звонкую монету…

Кстати, и в современной Российской Федерации ситуация с обеспечением продовольствием значительно хуже, чем в СССР, который, как нам напоминает президент, хлеб закупал. Достаточно взять в руки статистические ежегодники «Народное хозяйство СССР» и данные современного Росстата, чтоб убедиться самому, что по основным продуктам потребление упало. Так, потребление молокопродуктов в 2015 году составило в РФ 239 кг на человека, что на 38,24% ниже уровня 1990 года в РСФСР. Потребление рыбы и рыбопродуктов на 31,37% ниже уровня 1990-го, яиц – на 9,42%, сахара – на 17%. Средний россиянин в 2015 году на питание тратил около 50% своего ежемесячного дохода и, в отличие от советских граждан, даже не помышлял о походах в театр, кино, покупке книг и т.д. и т.п. Люди покупают дешевые и некачественные продукты, что отражается на их здоровье. Потребление основных продуктов питания у нас сегодня ниже рекомендуемых Минздравом норм на 20–30%.

Впрочем, ухудшение ситуации с питанием в стране признает сам президент. Как мы помним, в январском Послании 2020 года он обещал обеспечить горячим питанием всех российских школьников начальной школы, тем самым согласившись с тем, что многие российские родители не могут по бедности сами обеспечить его своим детям-школьникам.

Итак, картина ясна. Совсем необязательно экспорт зерновых означает полное материальное благополучие страны-экспортера. Это не более чем стереотип, легко опровергаемый самой жизнью. Иногда все обстоит ровно наоборот. Чем богаче страна, тем меньше она продает зерна и, наоборот, чем беднее – тем больше. Исключение составляют лишь США, Канада и Франция, которые расположены в географических зонах, очень удобных для земледелия (так, в США просто сказочные условия для выращивания кукурузы, которая и составляет львиную долю американского сельскохозяйственного экспорта). Все остальные строчки в топе сельхозэкспортеров занимают такие страны, как Австралия, Аргентина и даже Украина и Казахстан. И конечно, Россия, которая, как мы говорили, два года назад вытеснила США с первого места, тем самым подтвердив сформулированный выше закон. Ведь поставки зерна за рубеж у России стали активно расти, лишь когда грянул экономический кризис, хозяйство забуксовало и уровень доходов населения стал падать. А вот Китай, который еще при Мао Цзэдуне активно продавал зерно, разбогатев, стал закупать зерно за границей, прямо как в свое время СССР…

Китайские экономисты, комментировавшие похвальбы российского президента в декабре 2019 года, замечали по этому поводу, что страны с бедным населением могут позволить себе продавать зерно дешево, потому что люди, живущие в полунищете или даже нищете, готовы работать за сущие копейки и себестоимость производимого ими зерна очень низкая… В пример они, кстати, приводили Индию и современную Россию. И они совершенно правы.

3.

Итак, одна из главнейших причин успехов современной РФ на мировом рынке зерновых – беспрецедентная дешевизна предлагаемой ею сельхозпродукции.

Это не наши предположения, это – факты. Вот что пишет об этом экономический эксперт такого солидного российского бизнес-издания, как РБК, Елена Сухорукова: в 2018 году «на экспорт из России было отправлено 56,9 млн тонн продовольствия стоимостью $17,6 млрд. Средняя цена 1 кг сельхозпродукции составила, таким образом, $0,31, что на 10% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. Для сравнения: у США, мирового лидера по экспорту сельхозпродукции, отгрузившего за границу 169,2 млн тонн, доходы от таких поставок оцениваются в $105,7 млрд, а средняя цена 1 кг в два раза выше – $0,6. Продукция на экспорт из стран Европы стоит в несколько раз больше. Для Италии это в среднем $2, для Нидерландов и Испании – по $1,7, для Германии – $1,4, для Франции – $1 за 1 кг». (Е. Сухорукова. «Экспортная цена российских продуктов оказалась в разы ниже европейских» // РБК, 29 января 2019 г.).

Итак, российский агробизнес выбрасывает на мировой рынок продукцию, которая дешевле американской в 2 раза, а немецкой – более чем в 4! Неудивительно, что ее берут и что наша страна обогнала Америку по продажам! Но при этом интересно, кто берет? И тут вас, уважаемый читатель, ждет сюрприз. Если вы думаете, что Россия Путина, подобно Украине Зеленского, медленно, но верно становится аграрным придатком Евросоюза, то вы очень большой оптимист! Никому в Европе наше зерно не нужно! Первое место в списке стран, покупающих российские зерновые, занимают… страны Северной Африки. Это, прежде всего, Египет, Ливия, Марокко, Тунис. Так, в Египет в 2017 году Россия поставила рекордные 7 млн тонн пшеницы, что покрыло 63% потребностей Арабской Республики в хлебе. Каждый второй египтянин был накормлен хлебом из российского зерна, политого потом наемных работников агропредприятий и фермеров России.

Второе место… за странами Тропической Африки (Кения, Танзания, Судан). Более половины импорта пшеницы Судана и Танзании составляет российская пшеница. На третьем месте – страны Ближнего Востока, прежде всего Турция и Иран. Турция ежегодно закупает у России 2,5–3 млн тонн в год, но не для собственного потребления, а на продажу. Турки делают из российской пшеницы муку очень низкого качества, которую они затем же перепродают в Африку. («Какие страны Россия кормит зерном?» // «Русское агентство новостей»).

Почему же продукцию из нашего зерна не хотят есть даже турки, не говоря о французах и немцах (поставки нашей пшеницы в Европу недотягивают и до 1 млн тонн в год)? А здесь скрыт еще один секрет дешевизны российской сельхозпродукции – ее низкое качество.

Пшеница бывает шести классов. 1-й, 2-й и 3-й классы (группа А по международной классификации) – это ценные сорта, которые используют для приготовления хлеба. Класс 4 и 5 (группа Б) – это тоже продовольственная пшеница, но более низкого качества, из нее делают макароны, крупы. Класс 6 – это фуражная пшеница, которую скармливают скоту. Так вот, Россия с 2016 года не производит пшеницу 1-го и 2-го классов (из которой делают хлеб в Европе и США). Академики РАН Анатолий Алтухов и Юрий Лачуга поясняют, что производство такой высококачественной пшеницы требует больших затрат, капиталовложений, использования новых технологий. Наши фермеры и даже крупные агрохолдинги «экономят» на этом. Пшеницу 1-го класса в последние годы в России вообще не выращивают, доля пшеницы 2-го класса снизилась до 0,1%. То есть качественная пшеница практически не представлена в урожае последних лет (который, кстати, Путин и назвал рекордным!). Более того, и пшеница 3-го класса почти исчезла – даже на Кубани. Наш агрокомплекс производит пшеницу 4-го класса и фуражную (самим нам фураж теперь почти не нужен после катастрофического падения поголовья крупного скота). Именно она и идет на экспорт в страны Африки и Ближнего Востока. Президент Союза пекарей РФ Валерий Чешинский сказал по этому поводу, что в Северную Африку идет «зерно того качества, которое там востребовано, на лепешки оно годится, а качественный хлеб там не очень и нужен». («Почему российская пшеница вытесняет американскую и чем нам это грозит?» // «Российская газета», 15 ноября 2017 г.).

Я бы поправил господина Чешинского: качественный хлеб нужен везде и всем, но страны Африки очень бедные, с нищим, недоедающим и постоянно голодающим населением. Они удовольствуются и таким хлебом. А российские зерновые олигархи и рады их беде!

Эксперт Центра оценки качества зерна и продуктов его переработки Юлия Королева справедливо заметила, что в стране нет никаких механизмов, которые стимулировали бы аграриев выращивать более качественную пшеницу. Я бы только добавил к этому, что наше государство, наоборот, все делает для того, чтобы качество производимого зерна было хуже. В 2004 году была упразднена Государственная хлебная инспекция. С 2011-го не действует глава VI закона «О зерне» – «Государственный надзор и контроль за качеством и безопасностью зерна и продуктов его переработки». Теперь у нас не просто нет госоргана, который надзирал бы за качеством зерна, нет даже правовой базы для такого надзора! Все сделано для того, чтобы на рынок хлынуло низкокачественное, а то и фуражное зерно под видом продовольственного. Кстати, именно после этого и началось «вставание с колен» наших агробизнесменов, про которое с гордостью говорит Путин! И всех все устраивает: бизнесмены получают сверхдоходы при минимальных усилиях (поскольку не используют новые технологии и платят копейки своим работникам), а президент и другие официальные лица радостно сообщают на пресс-конференциях, что мы стали крупнейшими экспортерами. И никого не волнует, что потребитель получает в самом конце рыночной цепочки низкокачественный и неполезный хлеб. Причем речь не только об арабах и неграх Африки! Ведь такой же хлеб из зерна 4-го класса, с вкраплениями 3-го и иногда 2-го, продается и на внутреннем рынке, нашим родным, российским потребителям (только по гораздо более высоким ценам)! Интернет пестрит сообщениями о том, что в российских магазинах предлагают не настоящий хлеб, соответствующий всем ГОСТам, который продавался в СССР, а хлебопродукты, испеченные из «смесей» с добавками «улучшителей». Они заставляют даже булки, сделанные из фуражного зерна, выглядеть пышными и аппетитными… («Ненастоящий хлеб: великий обман 21 века» // «Улпресса», 25 июня 2010 г.). При этом чем больше наши агротрейдеры собирают хлеба и чем ниже его качество, тем дороже хлеб в наших магазинах. В 2005 году, когда в России было собрано порядка 47 млн тонн пшеницы, батон хлеба стоил в магазине «Копейка» 9,5 рублей, а в 2019-м, когда собрали около 74 млн тонн, стоимость батона «с улучшителями» выросла до 35 рублей!

4.

Но, может быть, хотя бы сверхприбыли от продажи зерна в Африку и Азию текут в бюджет государства и на эти деньги можно будет строить детские сады, школы и больницы, выплачивать достойные зарплаты врачам и учителям? Увы и ах! Хлебный экспорт давно и прочно находится у нас в частных руках. Существует небольшое количество компаний, которые полностью контролируют поставки российского зерна за рубеж. Это, например, «Торговый дом «РИФ» (в 2017 году контролировал более 13% рынка). Компания основана в 2010 году и за 4 года вырвалась в первую тройку крупных трейдеров зерна, а еще через 3 года стала лидером в этой области. Компания имеет в Азове элеватор, позволяющий хранить до 105 тыс. тонн зерна, и терминал в Азовском порту. В 2014 году, когда она вышла на большие масштабы, хлеб ей доставляли более 300 завозчиков из Краснодарского, Ставропольского краев, Воронежской, Липецкой, Челябинской и Волгоградской областей, загружая до 400 машин в день. Затем это зерно через Керчь и порт «Кавказ» на кораблях, зафрахтованных компанией, отправлялось в Турцию. Принадлежит «РИФ» Grain International Holdings Inc. с Британских Виргинских островов через кипрскую «Лепаркан инвестментс лимитед». В сетевых публикациях ее руководителем называют ростовского бизнесмена Петра Ходыкина. Журналисты газеты «Ведомости», проведшие в 2014 году свое собственное расследование, предполагали, тем не менее, что за руководством компании стоят лица из ростовских МВД и банковских кругов, которые и являются руководителями Grain International Holdings Inc. (Мария Кунле. «Новичок среди экспортеров российского зерна стал третьим по объему поставок» // «Ведомости», 18 июля 2014 г.).

Еще несколько крупнейших экспортеров российского зерна – вообще представители иностранного капитала.

Это американская «Каргилл», которая владеет краснодарскими элеваторами, глюкозо-паточным комбинатом «Ефремовский», заводом по производству крахмалопродуктов в Ефремове. В 2017 году она контролировала 9% российского зернового экспорта.

Это швейцарская «Гленкор» (12% внешнего рынка зерна РФ в 2017-м) («Фудбэй», 19 мая 2017 года) и французская «Луис Дрейфус» – фирма, которая торговала российским зерном еще до революции (она пришла в Россию в 1864 г.), о чем постоянно и даже назойливо упоминает рекламная продукция фирмы. («Крупнейшие зернотрейдеры: работа напрямую как гарантия успеха» // «Рынок АПК», 22.10.2018).

Наконец, с 2014 года представлена на российском рынке и американская «Глобэкс грейн» (обратите внимание, компания пришла на наш рынок в год присоединения Крыма и ввода санкций, когда «все башни Кремля» трубили о противостоянии с «бездуховной Америкой»!). В 2018-м ее годовая выручка составила уже 3 млрд рублей (B2B GLOBAL. Маркетинг b2b-компаний).

Итак, на продаже нашего зерна за рубеж наживаются олигархи, близкие к чиновничеству и банковским структурам, и иностранцы. Простому российскому гражданину от их сверхдоходов не достается практически ничего (все мы прекрасно знаем, как мало платят налогов наши сверхбогатые граждане и как эти налоги «доходят» до народа), кроме разве что низкокачественного хлеба с «улучшителем» по постоянно растущей цене…

5.

Подведем итоги. Не надо верить тем, кто говорит: Россия стала продавать зерно за рубеж, значит, ситуация в нашем сельском хозяйстве поправилась и вообще страна стала жить лучше и богаче. Во-первых, продает не Россия, а кучка зерновых олигархов, среди которых значительная часть – иностранцы. Во-вторых, зерно это столь низкого качества, что его покупают только нищие страны Африки и азиатские страны-перекупщики. Как раз рост продаж такого зерна свидетельствует о деградации нашего сельского хозяйства. Колхозы, которые производили пшеницу 1-го, 2-го и 3-го классов (высококачественную продовольственную пшеницу), разрушены, новейшие технологии не применяются. Звонкая монета добывается за счет экстенсивного роста производства околофуражного и фуражного зерна (крупный рогатый скот на селе повыбили и столько фуража как раньше не нужно). Занимаются этим фермеры, которым перекупщики платят за столь низкокачественную продукцию копейки. Наши ушлые бизнесмены приноровились делать большие деньги даже на развале советского агропромышленного комплекса…

И перспективы у этой модели сельского хозяйства печальные. Президент поставил перед Минсельхозом задачу к 2024 году увеличить экспорт сельхозпродукции вдвое. Специалисты понимают, что достичь это будет можно лишь за счет еще большего снижения качества и закупочных цен для фермеров. То есть сама модель предполагает не рост доходов производителей при росте экспорта, а, наоборот, их падение.

Это и есть тот капитализм, который нам так расхваливали прорабы перестройки. И его законы не отменить никакими майскими указами президента. Этой экономической ловушки можно избежать только лишь совсем отказавшись от капиталистического пути развития.