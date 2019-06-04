Основа жизни. Что такое Пра. Андрей Новиков. Часть 2

Что такое ПРА. (Что движет Миром)



Автор-сказитель – Андрей Новиков

Часть 1 – https://youtu.be/OdK90_QNlHM



Забытые народные понятия. Словообразование, язык, чувствование Мира. Всё Пра в одном поступке. Как мы творим Пра. Что есть Пра и как это понятие помогает чувствовать и понимать, что происходит с нами. Для чего язык чувственный замещают терминологическим, как это меняет картину Мира и наше общение. Мир живой и мир механический. Что движет Миром – душа или причинность, Пра или законы?



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=M0zLb3CquX4