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Основа жизни. Что такое Пра. Андрей Новиков. Часть 1

08:15. 4 июня 2019 Просмотров - 64 Нет комментариев Опубликовал:

Что такое ПРА. (Что движет Миром)

Автор-сказитель – Андрей Новиков
Часть 2 – https://youtu.be/M0zLb3CquX4

Забытые народные понятия. Словообразование, язык, чувствование Мира. Всё Пра в одном поступке. Как мы творим Пра. Что есть Пра и как это понятие помогает чувствовать и понимать, что происходит с нами. Для чего язык чувственный замещают терминологическим, как это меняет картину Мира и наше общение. Мир живой и мир механический. Что движет Миром – душа или причинность, Пра или законы?

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=OdK90_QNlHM

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