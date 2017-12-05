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Небесная основа Родового календаря

09:51. 5 декабря 2017 Просмотров - 8 Нет комментариев Опубликовал:

29 ноября 2017 года в 20 часов по Москве, на Народном Славянском радио состоялся живой эфир на тему – “Небесная основа Родового календаря”.

Автор-сказитель – Андрей Новиков

“В передаче я расскажу об основах Родового календаря. Пра-с-дни-ки, это дни предков, дни, когда мы их почитаем, славим и чувствуем. Наши предки не в могилах, наши предки в небесных телах. Они влияют на Землю-Матушку, и она 4 раза в год меняет свои вибрации, д-рожание. Мы часть её огромного организма и должны помогать ей преображаться в дни её переходов. Для этого нужно научиться чувствовать и понимать её. Что такое в реальности Новый год, Зарод, Иван Купала, Покров для каждого человека и всей Земли. Четыре раза Земля меняет д-рожание, с 24 по 6 каждые 3 месяца, по-другому меситься вещество, как внутри планеты, так и в наших организмах.Четыре стихии – вода, земля, огонь и воздух – по-разному заряжаются от космических центров влияния: Центра галактики, Сириуса, Солнца, Луны. И влияют на центры жизни человека (живого организма): голову-ум, сердце-душу, живот-дух, уд-желание. Почему необходимо купаться 6 января, валяться в грязи 7 апреля, ходить по огню 6 июля и раздеваться на воздухе 6 октября. Все эти Родовые традиции имеют физическое объяснение, которое никто не хочет изучать. Хочется найти людей чувствующих всё это”.

Андрей Новиков

Эти и другие важные вопросы были озвучены в передаче 29 ноября 2017 в 20 часов по Москве.

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Источник: www.youtube.com

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