«Московская смена» в Черемушках станет патриотической

В начале июня проект городских детских лагерей «Московская смена» стартовал в Черемушках. Ожидается, что за лето здесь отдохнут порядка сотни детей района.





Один из лагерей «Московской смены» открылся в начале июня на базе школы № 2115 в Черемушках. Первый поток рассчитан на 25 дней, его главная тема – патриотическое воспитание молодежи. Важной датой для воспитанников станет 22 июня – день начала Великой Отечественной войны. Для детей подготовлена обширная программа, которая затронет не только вопросы войны и памяти. Школьников ждут разнообразные творческие мастер-классы, спортивные соревнования, походы в театр, экскурсии и многое другое.



Мама двух сыновей Екатерина Володина второй год подряд отдает своих детей в лагерь «Московской смены». «Дети под присмотром и заняты. Их хорошо кормят. Они занимаются полезными вещами. В прошлом году, например, занимались техническими проектами. По-моему, мальчишкам это очень интересно. Дети не должны болтаться без дела. Не все ведь мамы и папы могут их отправить отдыхать из Москвы, тем более на долгое время», – поделилась впечатлениями жительница района.



Действительно, проект стал прекрасной возможностью для многих столичных родителей, которые по какой-то причине не могут обеспечить детям загородный досуг. Лагерь работает только по будням с 9 утра до 19 вечера. Пока взрослые работают, опытные педагоги занимаются с их детьми.



Программа полностью бесплатна – средства на реализацию идут из городского бюджета. Ничего не платят родители и за трехразовое питание, состоящее из завтрака, обеда и полдника. Детский рацион разработан вместе с врачами и диетологами: в приемы пищи включают свежие овощи, фрукты, кисломолочную продукцию и горячие жидкие блюда в обеденное время.



Всего за лето в рамках «Московской смены» будет сформировано три потока образовательной, социальной и физкультурно-оздоровительной направленности. За это время, по словам заместителя градоначальника по социальным вопросам Анастасии Раковой, в лагерях отдохнут порядка 25 тысяч юных москвичей.



Напомним, с этого года «Московская смена» стала постоянным проектом городских властей. До этого программа лагерей считалась пилотной – родители опасались, что инициатива не будет продолжена.

