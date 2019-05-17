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Скоро откроется «Московская смена»: родители готовятся записывать школьников в городские бесплатные лагеря

16:12. 17 мая 2019 Просмотров - 54 Нет комментариев Опубликовал:

Вскоре на базе одной из школ в Восточном административном районе Москвы стартует программа детского летнего отдыха «Московская смена». Как и в прошлом году, детей будут ждать увлекательные экскурсии, походы в театры, спортивные мероприятия и мастер-классы.

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В середине мая на сайте школы № 429 в Соколиной горе появилась долгожданная информация о скором начале записи детей в один из лагерей «Московской смены». Попасть туда смогут ребята от 7 до 14 лет, имеющие постоянную или временную прописку в столице.

В 2019 году городские лагеря примут более шести тысяч школьников. Всего будет подготовлено порядка 80 площадок для размещения детей. Часть «путевок» предоставят ребятам, которые находятся в трудной жизненной ситуации – сиротам и детям, нуждающимся в социальной реабилитации.

Программу летнего отдыха «Московская смена» осуществляется при поддержке московских властей. Вот уже третий год подряд в начале июня во всех районах города на базе самых оборудованных школ откроются лагеря дневного пребывания. Смены будут работать в будние дни с 9 утра до 19 вечера. Для детей, не имеющих возможность уехать за пределы столицы на каникулах, организуют интересный досуг с множеством экскурсий, спортивных игр, творческих конкурсов и т.д.

Акцент в «Московской смене-2019» будет сделан на профилактической работе с детьми в области правонарушений и различных вредных привычек – наркомании, алкоголизма и курения. В каждой смене для ребят проведут тематическую игру под названием «Формула чистоты».

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Все реализуемые программы, как и раньше, станут для маленьких жителей столицы бесплатными. Речь идет в том числе о бесплатном трехразовом питании. Отметим, что самыми популярными блюдами в детском рейтинге в прошлом сезоне стали творожные сырники с вареньем, борщ с говядиной и куриный шницель с пюре. Изменятся ли предпочтения школьников, станет ясно в конце лета.

Метки: дети, лагерь, питание

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