«Московская смена» стартовала в ЮВАО

В Южном административном округе Москвы в социальном центре «Берегиня» началась долгожданная «Московская смена». Праздничное открытие смены состоялось в начале этой недели.

В церемонии открытия участвовали дети из пяти районов ЮАО – Нагатино-Садовников, Нагорного, Нагатинского затона, Даниловского и Донского. Ребята посмотрели концерт, успели познакомиться друг с другом и поучаствовали в танцевальном флешмобе. Всего детский лагерь по программе «Московская смена» в социальном центре «Берегиня» примет 120 детей.

«Московская смена» проходит в столице в четвёртый раз. Благодаря ей, школьники, оставшиеся на лето в городе, интересно и полезно проводят летние каникулы, причем совершенно бесплатно. «Для родителя вопрос безопасности своего ребенка, понимание, где он находится, чем он занимается, немаловажен, – подчеркнула заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. – Тут они могут быть спокойны. Пять дней в неделю с девяти до семи часов вечера ребенок в безопасности, ребенок накормлен (трехразовое питание), с ребенком занимаются, и он развивается». В прошлом году благодаря проекту «Московская смена» отдохнуло около 23 тысяч школьников от 7 до 14 лет. Во время смены школьники традиционно участвуют в познавательных мероприятиях, соревнованиях, интеллектуальных играх, акциях, дискуссионных клубах, игровых программах и конкурсах детского творчества. Для детей предусмотрено трехразовое питание, разработанное диетологами. В рацион добавлены свежие овощи и фрукты.

По словам организаторов, в этом году желающих посещать смены будет на 10% больше. Кроме того, мэр столицы Сергей Собянин заявил о своем решении утвердить проект как постоянный.