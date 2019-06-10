Летняя перезарузка – путевки в лагеря «Московской смены» будут выдавать каждый год

Около 25 тысяч юных жителей российской столицы в 2019 году проведут каникулы в городских лагерях. Ребят ждет богатая досуговая программа с мастер-классами, экскурсиями и конкурсами.

Столичным родителям больше не придется ломать голову над вопросом: куда отдать ребенка летом? Теперь городские лагеря «Московской смены» будут работать каждый год. Более того, девчонки и мальчишки смогут выбрать тематику отдыха на свое усмотрение.

Свои двери для юных москвичей первые городские лагеря распахнули еще 3 июня. Подготовку к приему детей сейчас продолжают те заведения, что откроются в июле и августе. Социальные учреждения центрального округа в этом году примут 225 школьников. В их числе: «Семья», «Хамовники», «Согласие», «Красносельский» и «Спутник». «Не первый год мы работаем в проекте “Московская смена”. Желающих отдохнуть очень много. Программа летнего детского отдыха в этом году довольно насыщенная: это спортивные и культурные мероприятия, тренинги, мастер-классы, разнообразные выездные мероприятия», – поясняет заместитель директора Центра поддержки семьи и детства «Красносельский» Наталья Городиская.

Досуговая программа в 2019 году составлялась с учетом пожеланий отдыхающих прошлым летом. Дети смогут познакомиться с известными спортсменами, посоревноваться в творческих и интеллектуальных конкурсах, поучаствовать в профориентационных играх, сдать нормы ГТО. Кроме того, педагоги устроят для юных подопечных экскурсионные прогулки по улицам российской столицы. Многие ребята в городском лагере не впервые и все равно с нетерпением ждут открытия новой смены. «Я отдыхал в “Московской смене” в прошлом году, и мне очень хочется попасть туда этим летом, пусть это даже будет другой лагерь, в другом месте. Нам было очень весело, и у меня появились новые друзья. И еще мы все время чем-то занимались, так что скучать было совсем некогда!» – делится ученик шестого класса Евгений Соловьев.

Первая смена летнего отдыха в городской черте стартовала в 2016 году. И по сей день востребованность путевок в лагеря дневного пребывания сохраняется. Режим юных отдыхающих совпадает с графиком большинства работающих родителей. На территории учреждений дети находятся 5 дней в неделю, с девяти утра до семи вечера. Все это время за школьниками присматривают педагоги и медицинские сотрудники.

Кроме того, в стенах абсолютно всех лагерей организовано бесплатное трехразовое питание. Стоит отметить, что меню для отдыхающих разрабатывают диетологи. Отбор блюд происходит по двум главным критериям – это общая сбалансированность рациона и его польза. Одна из важных особенностей лагерного питания – насыщенность витаминами. Порцию свежих овощей и фруктов дети получают ежедневно. За качеством детского питания следят сотрудники комбината и надзорные органы.

Большое внимание в лагерях «Московской смены» уделяется и безопасности. Все детские учреждения оборудованы пожарными сигнализациями, системой видеонаблюдения и тревожной кнопкой.

Чтобы получить билет в «Московскую смену» родителям нужно подать заявление в то учреждение, куда они планирует отдать ребенка. Максимальный срок – три рабочих дня до открытия лагеря. В пакете документов должен быть паспорт, свидетельство о рождении ребенка, и ряд медицинских документов в том числе, справка об отсутствии контактов с инфекционными больными. Ответ приходит не позже одного рабочего дня.

Лагеря «Московской смены» этим летом примут около 25 тысяч детей. Новые друзья, творческие и спортивные свершения, интересные знакомства – впечатлений у юных отдыхающих хватит на весь учебный год.