Ответ на этот вопрос не так прост, как кажется. Ответ на этот вопрос очень важен. Потому, что в сегодняшнем мире современные, так называемые «фиатные деньги», являются причиной быстрого развития одних государств и отсутствия развития других. Без современной суверенной финансовой системы не только выиграть борьбу за доминирование на планете, а просто отвоевать себе на ней достойное место практически невозможно.

Об этом наш новый совместный материал с профессором Академии геополитических проблем Анатолием Аслановичем Отырбой.

Что такое современные деньги

Никто не станет отрицать, что невозможно переоценить роль денег в жизни человечества, и даже школьник может дать исчерпывающий (на его взгляд) ответ на вопрос, что такое деньги. А вот на вопрос, что такое «фиатные деньги», в чем их особенность и природа – ответит мало кто даже из числа финансистов. Фиатные деньги — это современные, ничем не обеспеченные деньги, всего лишь цифры, объявленные деньгами их создателем (эмитентом).

Даже люди, понимающие природу, функции и политическую роль фиатных денег не знают, что они являются мощнейшим источником энергии, влияющей на все сферы жизнедеятельности человечества. Без них невозможно развитие, и при их отсутствии, любым программам, проектам и планам, даже самым гениальным, суждено остаться лишь намерениями. Именно фиатные деньги являются самым мощным, всепроникающим оружием, обеспечивающим в современных условиях возможность, как для осуществления экспансии с целью захвата чужих экономик, рыночных пространств и богатств, так и защиты от посягательств извне. Но при всем при этом, в России деньги рассматриваются только как экономический инструмент и воспринимаются лишь как категория количественная. Ни в одном доступном документе, ни на одном уровне управления государством, в контексте обеспечения безопасности, они, как политический инструмент, не фигурируют.

Что ещё прискорбней – ни в одном российском ВУЗе знания о деньгах как о факторе обеспечения развития и безопасности государства не преподаются. Обусловлено это тем, что в русскоязычной науке отсутствуют системные знания о природе современных фиатных денег, множестве их экономических функций и политической роли. Нет знаний и о процессе их создания (эмиссии), а также об образующемся при этом эмиссионном доходе, обеспечивающем экономическую эффективность государства, соответственно, его политическую конкурентоспособность.

И происходит это в условиях, когда обеспечение безопасности государства от военных угроз, становится все более дорогостоящей задачей, а отношения России с главными геополитическими противниками становятся все напряженнее. Не преодолев отставание в этих знаниях, и не создав систему способную обеспечить финансовую самодостаточность и конкурентоспособность государства, России очень сложно будет сохранить политический суверенитет. Эта статья именно о современных, фиатных деньгах, как о ключевом факторе в деле обеспечения развития, конкурентоспособности и безопасности государства.

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Не будем отвлекаться на историю денег, на то, как менялись их качественные характеристики, смещавшие баланс мировых сил и менявшие принцип мироустройства. Начнем с последней революции, в корне изменившей их природу, функции и политическую роль и при этом начисто выпавшей из сферы внимания российской (советской тогда) науки. Произошла она в 15 августа 1971 году, когда доллар, к тому времени уже выполнявший роль общемирового мерила стоимости и главной расчетной единицы, был отвязан от золотого обеспечения. В результате, в мире возникла принципиально новая ситуация, когда роль общемирового мерила стоимости и основной расчетной единицы стала выполнять фиатная валюта – т.н. доллар США, являющийся всего лишь цифрами объявленные деньгами его эмитентами. Эмитирует же его частная структура, названная Федеральной Резервной Системой, базирующаяся в США и подконтрольная Мировой финансовой олигархии (МФО). (Поэтому правильно было бы называть данную валюту «доллар ФРС», а не «доллар США»!)

Сегодня, спустя почти полвека, мало кто понимает, что событие, произошедшее в августе 1971 года, является величайшей в истории человечества аферой. Причем неизмеримо большей, чем, если бы эталоном длины был бы признан кусок резины, принадлежащий какому-нибудь «Остапу Бендеру»! С этого момента доллар стал для своих эмитентов – Мировой Финансовой Олигархии (МФО), инструментом, позволяющим латентно грабить человечество. Обусловлено это целым рядом причин, главные из которых:

непонимание человечеством природы фиатных денег, их экономических функций и политической роли;

сложность архитектуры мировой финансовой системы и принципа её функционирования;

монопольное формирование МФО правил функционирования мировой финансовой системы;

скупка МФО по всему миру наиболее талантливых людей, с целью их использования для дезинформации человечества обо всем, что касается фиатных денег вообще и доллара в частности, как мировой валюты, а также принципов функционирования мировой финансовой системы.

Все вышеперечисленное является самой большой тайной МФО. Ведь создание мировых фиатных денег является ничем иным, как реализованной мечтой алхимиков: созданием богатства фактически «из ничего»! Причем, существенно усовершенствованной. Алхимики пытались превратить вещество в золото или добыть драгоценный металл из каких-либо веществ. Соответственно, они были ограничены существующим физическим объемом этих веществ. Сегодня эмитенты долларов создают деньги «из ничего» и в любом объеме. А так как они всего лишь виртуальные цифры, то создатели могут без всяких ограничений мгновенно перемещать их по всему миру. Единственным ограничителем является угроза инфляции, которую они научились минимизировать, импортируя ее, и с помощью разного рода латентных финансовых технологий, перекладывать на валюты других стран.

Схема 1. позволяет на примере лишь одного финансового инструмента – беспоставочных фьючерсов [1], понять:

а) устройство механизма создания фиатных денег; б) что вся финансово-банковская система, включая эмиссионный центр, это единая, централизованная инфраструктура подконтрольная МФО;

в) принцип функционирования механизма создания фиатных денег и товарной массы выполняющей функцию инструмента их абсорбции, необходимого для сдерживания инфляции;

г) способ абсорбции и стерилизации денежной массы;

д) что ценообразование на все биржевые товары (включая нефть), это не стихийное явление, формируемое «невидимой рукой рынка», а рукотворный, регулируемый процесс, полностью подконтрольный МФО.

Навязав миру принцип капиталистического развития и опутав его метастазами глобальной финансовой системы, МФО, определяющая мировую денежную политику, скупает мировые богатства и захватывает контроль над мировой экономикой и рынком. Неподконтрольными ей, вернее говоря, частично контролируемыми через финансовые системы, остаются только экономики и рынки Китая и Индии.

На схеме 2. изображена классическая схема функционирования экономических систем в условиях капитализма, как ее видит и объясняет русскоязычная наука. В реальности же, архитектура системы и принцип её функционирования принципиально иные. Финансовая система (три левых, нижних «этажа») подконтрольная МФО, самодостаточна, способна сама генерировать деньги и создавать капиталы. Очень важно понимать, что все находящиеся в системе капиталы (независимо от их юридической принадлежности) жестко контролируются МФО, и действуют исключительно в рамках определенных ею негласных правил. Будет капиталам команда идти и созидать, идут и созидают. Будет команда разрушать, пойдут и разрушат. Если же поступит команда созидать и скупить, то создадут и скупят. И все методологии по реализации поставленных задач отработаны до мельчайших деталей. Причем, скупается всё — технологии, производственные активы, рыночные пространства, системы здравоохранения и образования, наиболее талантливые личности, политики, политические партии, руководства государств и сами государства! Анализ обеих вышеприведенных схем позволяют сделать вывод, что ход развития современной мировой экономики определяется не государствами, как принято считать, а МФО, решающей эту задачу через контроль над мировой финансовой системой и эмиссию основных мировых валют. Отсюда следует ещё более важный вывод – что главными акторами глобальной политики являются не официально признанные таковыми субъекты международного права – государства, а незримая, надгосударственная структура, названная в США «глубинным государством» — МФО. Именно она является сегодня главным бенефициаром экономической деятельности человечества. Государство США, считающееся глобальным гегемоном, это всего лишь базовая территория МФО, используемая ею в качестве силового инструмента принуждения человечества. Наиболее ярко это проявляется на примере США, где сегодня «сцепились» силы поддерживающие Трампа представляющие интересы американского государства, и т.н. «глубинное государство» — сила, отстаивающая интересы МФО. При этом, как показывает практика их противостояния, шансов на победу у МФО ничуть не меньше, что свидетельствует о силе денег как оружия в глобальной конкуренции. Единственной силой практически неподконтрольной МФО, является элита Китая, которая, поняв природу, функции и роль фиатного доллара, не только создала систему защиты от него, но приступив к реализации программы «интернационализации юаня», вступила в конкуренцию с «владельцами доллара». Именно эта невидимая, но стремительно ужесточающаяся конкуренция между МФО и элитой Китая, способная в любой момент перерасти в горячую войну, и является сегодня главной угрозой, нависшей над человечеством. Но, чтобы не происходило в мире, нас, россиян, не может не интересовать положение и роль России в нынешней системе мироустройства. В связи с тем, что финансовая система, считающаяся российской, находится под контролем МФО, это «позволило» ей на абсолютно бесправных условиях встроить Россию в мировую финансовую систему. В результате этого РФ оказалась частью глобальной колониальной системы. Надо сказать, что к российской элите постепенно приходит понимание сути происходящего. Руководство страны, судя по отдельным признакам, пытается вывести финансовую систему из-под контроля МФО и деколонизировать страну. Но в силу отсутствия в стране необходимых для этого знаний, некому поставить правильно сформулированную цель и задачи. К тому же, среди финансовых властей нет специалистов, способных воплотить их в жизнь. Начав с недавних пор уходить от долларов в качестве валютных резервов, вместо того чтобы начать эмитировать рубли под обеспечение национальных богатств, и государственных облигаций, руководство Банка России просто решило заменить доллары юанями. То есть, уйдя от доллара, выполнявшего функцию инструмента ограбления, оно начало использовать в этом качестве юань. Говоря другими словами, — вместо того, чтобы обеспечить финансовый суверенитет, отказавшись быть колонией хозяев доллара, руководство ЦБ лишь создает условия для смены эксплуататоров. Объяснить это можно только двумя причинами – предательством, или непониманием руководством Банка России природы, функций и роли современных денег. Полагаем, что, вероятнее всего, оно действует, руководствуясь инструкциями МВФ и БМР (Базельского комитета), не понимая того, что надобности в иностранных валютах в качестве резервов для обеспечения стабильности национальной валюты, нет вообще. Что наличие резервов в иностранной валюте, это условие, навязанное МФО подконтрольным ей странам, с целью экспорта инфляции доллара и упрощения процесса их ограбления. Можно привести немало других примеров непрофессиональных действий российских денежно-финансовых властей, усиливающих зависимость России от МФО и сдерживающих её развития, но полагаем, что и приведенных более чем достаточно, чтобы понять, что страна нуждается в форсированной деколонизации. В связи с этим встает вопрос – что делать, и с чего начинать. Понятно, что начинать нужно с правильного целеполагания, а именно — принятия Финансовой Доктрины, в которой должны быть прописаны цели и задачи денежных и финансовых властей и финансово-банковской системы в целом. Их главной задачей должно быть обеспечение финансовой самодостаточности и безопасности, являющееся необходимым условием обеспечения политической независимости и безопасности государства.

В связи с этим, финансово-банковская система, будучи структурой, обеспечивающей безопасность государства, должна функционировать также, как функционирует система, обеспечивающая его безопасность от военных угроз. У государства должен быть «финансовый главнокомандующий», который должен сидеть не в ЦБ, а в Кремле! Необходимо доработать «Стратегию экономической безопасности РФ на период до 2030 года», утвержденную Указом Президента РФ № 208 от 13 мая 2017 года, и «Стратегию национальной безопасности РФ», утвержденную Указом N 683 от 31.12.2015, так как в них не отражено нынешнее состояние денежно-финансовой системы России, и далеко не в полной мере учитывается опасность, исходящая от ее финансовой зависимости, несущая угрозу политическому суверенитету.Эмиссионный центр (Банк России), являющийся сердцем экономической системы государства, должен быть суверенным, и к его деятельности и аудиту не должны допускаться никакие иностранные структуры. Эмиссия денег должна жестко контролироваться законодательной властью, а также ведомствами и лицами ответственными за обеспечение безопасности государства. В Совете Безопасности должен быть отдел финансовой безопасности, причем, под номером один, поскольку обеспечение всех остальных форм безопасности зависит от наличия у государства качественных денег в объеме, необходимом для обеспечения его финансовой независимости и конкурентоспособности. Под началом Совета Безопасности должен функционировать НИИ, выявляющий и анализирующий все новые веяния — методологии и технологии, касающиеся денег и процессов капиталообразования, способные влиять на конкурентоспособность национальной валюты, от которой зависит степень эффективности национальной экономики. Необходимо существенно повысить качество финансового образования. В ВУЗах России надо начать преподавать знания о деньгах касающиеся не только уровня денежного обращения, но и эмиссионного уровня, где они должны рассматриваться как инструмент обеспечения финансово-экономической и политической безопасности государства. Поскольку фиатные деньги, в отличие от физических, это продукт интеллектуальной деятельности человека, в России необходимо создать инфраструктуру, обеспечивающую возможность системного создания в требуемых для страны объемах качественных, конкурентоспособных денег; Главный экономический инструмент России — рубль, должен стать суверенной валютой, что требует изменения принципа его создания. Эмитироваться он должен не через покупку иностранных валют (как это происходит сейчас), а под обеспечение формализованных национальных богатств, а также государственных программ, проектов и ценных бумаг. Что касается функций национальной финансовой системы, то она должна решать следующие задачи: Насыщение национальной экономики и рынка качественной рублевой массой в объеме и на условиях, обеспечивающих их полноценное функционирование и развитие; Создание условий для интенсивного образования конкурентоспособного национального инвестиционного капитала, номинированного в рублях; Обеспечение финансовой безопасности государства через регламентацию деятельности капитала. Входить на российский рынок и выходить из него, капитал, как отечественный, так и иностранный, должен только в интересах России. Без выполнения этих задач, и не обеспечив финансовый суверенитет, у России практически нет шансов на воплощение в жизнь не только последнего Майского Указа президента, но и на победу в санкционной войне. Во вновь начавшейся гонке вооружения, капиталоемкость которой на порядки превзойдет стоимость гонки проигранной СССР, без финансового суверенитета делать, по сути, нечего. Ведь Советский Союз проиграл эту «гонку» в связи с нехваткой ресурсов. Но на вопрос – каких, выясняется, что финансовых. Это означает, что сначала СССР проиграл финансовую войну, следствием которой уже стало поражение в гонке вооружений! И потому, сегодня необходимо оперативно предпринять все необходимые меры с целью предотвращения повторения Россией судьбы СССР. Анатолий Отырба, профессор Академии Геополитических проблем Николай Стариков, экономист, лидер движения «Патриоты Великого Отечества»

[1]Беспоставочный фьючерс – производный финансовый инструмент — стандартный срочный биржевой контракт купли-продажи базового актива, при заключении которого стороны (продавец и покупатель) осуществляют только денежные расчёты в сумме разницы между ценой контракта и фактической ценой актива на дату его исполнения без физической поставки базового актива. При его заключении, покупатель должен осуществить предоплату в объеме 10% от стоимости контракта. Официально считается, что он применяется для хеджирования рисков изменения цены базового актива и в спекулятивных целях, но для эмитентов денег он является способом создание товарной массы в виде фьючерсов, выполняющих функцию инструмента обеспечения денежной массы, а также её абсорбции с в процессе надутия пузырей на фондовых рынках, при схлопывании которых они обесцениваются.