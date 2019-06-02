Профессор МПГУ А.В.Пыжиков на канале День-ТВ. “Возможен ли наpoдный рeвaнш?”
09:00. 2 июня 2019 Просмотров - 30 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
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Я спрашиваю: что есть природа ... Вопрос выражен словами, и в словах же даётся ответ. ... Но тот, кто станет спрашивать дальше ... — в конце концов припрет отвечающего к стене. Одно слово разменивают на другое, часто ещё менее известное. ... Чтобы разрешить одно моё сомнение, мне предлагают три новых: это же головы гидры.