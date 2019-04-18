Профессор МПГУ А.В.Пыжиков на канале “Красная линия”. “Точка зрения. Свой выбор, своя судьба”

...Морозова Доктор исторических наук, профессорМПГУ Александр Владимирович Пыжиков в специальном интервью для...17 века до 17 года, Пыжиков Александр Владимирович========================================================================== Комсомольская площадь ...
...Доктор исторических наук, профессорМПГУ Александр Пыжиков открывает на канале "Концептуал" цикл ...-польское иго в России, Пыжиков Александр Владимирович============================================================================ Комсомольская площадь ...
Г-н Гордон в очередной раз попытался обгадить идею о восстановлении дохристианской истории Руси.Сама мысль о возможности существования у Русов древней истории вызывает постоянно, из передачи в передачу у популярного на телевидении ведущего, наследника ...
программе Владимира Соловьева "Поединок" участвуют, Жириновский Владимир Вольфович - председатель партии ЛДПР, заместитель Председателя Государственной думы и Леонид Яковлевич Гозман - сопредседатель партии "Правое дело". Тема программы: "Нужно ли ...
Алексей Широпаев По НТВ прошел очередной фильм Алексея Пивоварова о войне: «Вторая ударная. Преданная армия Власова». Пожалуй, это лучший фильм Пивоварова. Он вполне выявил человеконенавистническую суть имперско-большевистской системы, бросавшей в топку ...