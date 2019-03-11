Профессор МПГУ А.В.Пыжиков на канале День-ТВ. “Как иезуиты управляли Россией”

... уникальное явление — «патриотизм федеральных каналов».Вся эта клоунада, коей нас...прибежищем в лице «патриотизма федеральных каналов» должны кануть в небытие. ...формироваться новая элита.А.В. Пыжиков, ПрофессорМПГУ, ведущий научный сотрудник РАНХиГС***...
...Доктор исторических наук, профессорМПГУ Александр Пыжиков открывает на канале "Концептуал" цикл ...-польское иго в России, Пыжиков Александр Владимирович============================================================================ Комсомольская площадь ...
...Доктор исторических наук, профессорМПГУ Александр Пыжиков открывает на канале "Концептуал" цикл ...-польское иго в России, Пыжиков Александр Владимирович============================================================================ Комсомольская площадь ...