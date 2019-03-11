Главная » Видео, История, Мировоззрение, Политика

Профессор МПГУ А.В.Пыжиков на канале День-ТВ. “Как иезуиты управляли Россией”

22:16. 11 марта 2019 Просмотров - 50 Нет комментариев Опубликовал:

#МПГУ #Пыжиков #СМИ #ЭкспертыМПГУ #ДеньТВ

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=KhTOlVbIMj4

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
А.В. Пыжиков о „патриотизме федеральных каналов”
... уникальное явление — «патриотизм федеральных каналов».Вся эта клоунада, коей нас...прибежищем в лице «патриотизма федеральных каналов» должны кануть в небытие. ...формироваться новая элита.А.В. Пыжиков, Профессор МПГУ, ведущий научный сотрудник РАНХиГС***...
Правда о языческой России. Александр Пыжиков
...Доктор исторических наук, профессор МПГУ Александр Пыжиков открывает на канале "Концептуал" цикл ...-польское иго в России, Пыжиков Александр Владимирович============================================================================ Комсомольская площадь ...
Правда о языческой России. Часть II. Александр Пыжиков
...Доктор исторических наук, профессор МПГУ Александр Пыжиков открывает на канале "Концептуал" цикл ...-польское иго в России, Пыжиков Александр Владимирович============================================================================ Комсомольская площадь ...
О кризисе РПЦ при Николае II
Концептуал СМИ Профессор МПГУ А.В.Пыжиков на канале "Цифровая история" ==========================================================================Рекомендуем:Книги Пыжикова ... +7 (495) 755 44 13 МПГУ

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>