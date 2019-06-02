Наше пространство. Подведение итогов. Доклад Величко М.В.

Ясная мысль о бренности жизни не повод для того, чтобы опускать руки, а повод для того, чтобы ценить и любить каждое мгновение жизни, жить сегодня, сейчас, а не в мечтах о том, что будет с тобой завтра, жить, переживая жизнь полноценно и полнокровно.

— Федор Филиппович Конюхов