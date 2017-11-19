Сколько можно оправдываться?

Источник: www.stoletie.ru

Информационные «утки» как инструмент гибридной войны против России.

Конечно же, так «совпало», что именно перед саммитом Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Дананге американское издание The Wall Street Journal вбросило в глобальное информпространство очередное «сенсационное» сообщение: якобы власти США намерены в «ближайшие дни» предложить России план по размещению в Донбассе 20 тыс. иностранных миротворцев (по миротворцу на одного ополченца ДНР/ЛНР, что ли?).

Как бы в ответ на предложение президента РФ Владимира Путина, которое должно рассматриваться в Совбезе ООН, — разместить миротворцев не только вдоль линии разграничения в Донбассе, а также «в других местах, где СММ (специальная мониторинговая миссия) ОБСЕ проводит свои инспекционные поездки».

При этом журнал, как обычно, ссылается на некие анонимные источники в неких дипломатических кругах, по мнению которых в отдельных западных столицах, включая Париж и Берлин, надеются на стремление В. Путина найти выход из конфликта на востоке Украины. Мол, Путин эту войну затеял, пусть сам её и расхлебывает.

В Белом доме комментировать эту информацию The Wall Street Journal отказались. Памятуя, видимо, ставшее известным высказывание президента США Д. Трампа: «Когда вы видите слова «источники сообщают» в фейковых СМИ, а имена не упоминаются, то вероятно, что эти источники не существуют, и придуманы авторами поддельных новостей. Фейковые новости – это враг».

Известным настолько широко, что именно выражение «фейковые (лживые) новости» составители словаря английского языка Collins Dictionary назвали словом 2017 года как наиболее активно употребляемое Трампом, который именно так характеризует сообщения американской прессы о его «сговоре с Россией».

И если для Америки их же «фейковые новости» – враг, то для России лживые сообщения, made in USA – враг на порядки больший. Правда, у нас обычно о подобных источниках новостей говорят, что они из пальца высосаны, а сами новости такого рода называют утками. Я предпочитаю отечественный вариант. И думаю, на Западе прекрасно поняли, что сообщение о 20 тыс. миротворцах в Донбассе насквозь лживое, однако его немедленно перепечатали многие американские и европейские СМИ. Оно было мгновенно переведено на русский язык и уже как вполне достоверное стало тиражироваться СМИ России, а более всего – СМИ Украины как стороны, заинтересованной именно в таком варианте, когда натовские «миротворцы» под флагом ООН совместно с ВСУ оккупируют территорию ДНР/ЛНР.

А дальше – балканский вариант развития событий, но под эгидой ООН. В общем, кровь рекой, но все прикрыто соответствующим мандатом на международный разбой. Киев, кстати, раньше называл желаемое им количество «голубых касок» и в 40 тыс., и даже в 60 тыс.

Видимо, поэтому на провокационные «инициативы» США немедленно отреагировали в Совфеде и Госдуме. В свою очередь, министр иностранных дел Канады Христя Фриланд (из семьи националистов — галичан)заявила, что любая миротворческая миссия должна быть в интересах Украины и способствовать возобновлению (!) её территориальной целостности. И Канада, мол, приложит все усилия, чтобы миротворцы были введены в Донбасс. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон тоже возбудился и высказался о необходимости продолжать давление на Кремль.

В общем, запущенная из-за океана «серая уточка» быстро превратилась в такую жирную «крякву», что журналисты на подведении итогов саммита АТЭС просто не могли не попросить Владимира Путина прокомментировать это сообщение. И стало очевидно, что вся эта афера с новостями о «тысячах миротворцев» затевалась исключительно ради того, чтобы показать на весь мир реакцию российского президента на очередную американскую «утку». Очень ждали, что он будет оправдываться или говорить что-то в таком же роде… И нарвались!

Ответ Путина обескуражил многих. Он сказал, что ничего не знает о предложениях США. И заметил: «… чтó я буду комментировать, если этого нет? А если будут такие предложения, посмотрим». Думаю, этим заявлением президент РФ поставил точку на всех спекуляциях по данной теме, что, однако, не исключает её дальнейшего обсуждения в западных СМИ. Хотя в этом нет смысла и по другой причине.

«Утиная ферма» корпоративного Запада запускает в информпространство сразу несколько тем. И ещё не успевает затихнуть одна, как её уже нагоняет вторая, а на подходе и третья, и четвертая, и двадцать пятая… (нам бы у них поучиться!).

«Гарвардские мальчики», а также «мальчики» других «мозговых центров» работают комплексно, творчески, круглосуточно. (А где наши «мозговые центры»?). Стая лживых новостей, исходящая от Запада, загрязняет мировое информационное пространство с удивительным постоянством.

Часто эти сообщения настолько разные, что вначале трудно увидеть их взаимосвязь, а ведь они всегда не только тесно соединены между собой, но и существенно дополняют друг друга. И цель у них все та же, что и лет пятьсот тому назад: показать миру, какие мы агрессивные, мерзкие и гадкие, в общем – варвары из варваров. Но главное – убедить в этом нас, чтобы мы, униженные и оскорбленные, отдали в их содомитские ручки нашу Россию. Иной подоплеки здесь нет, и быть не может.

И вот уже постпред США при ООН Никки Хейли заявляет, что Москва «вмешивается в дела других стран». Говорит, что Россию нужно наказать за «вмешательство» в дела США. Американист, профессор Высшей школы экономики Александр Домрин заметил по этому поводу: «…все обвинения со стороны США – это абсолютный абсурд. Если посмотреть на заявления Никки Хейли, то она, по сути, призывает своего президента признать, что его избрал не американский народ, а русские… Рационально невозможно обсуждать эти заявления…».

А логикой здесь, как в большинстве подобных ситуаций, и не пахнет. Зато они всегда имеют мерзкий запах провокаций. Казалось бы, Владимир Путин, если и не прекратил, то хотя бы приостановил обсуждение миротворческой темы на Украине. Ан нет, украинская проблематика опять возникла в повестке дня мировых СМИ, но уже с другой стороны.

Управление верховного комиссара ООН по правам человека вдруг обеспокоилось экологической обстановкой в зоне конфликта в Донбассе (АТО, если называть вещи украинскими именами).

Курирующий права человека на удаление небезопасных препаратов Баскук Тунчак и курирующий права на неопасную питьевую воду Лео Хеллер выступили с докладом, в котором выразили «чрезмерное возбуждение» тем обстоятельством, что из-за обстрелов фильтровальной станции, содержащей рискованные химические вещества, может произойти взрыв, который приведет к химической катастрофе. (Странно, что подобное заявление последовало не от Организации по запрещению химического оружия – ОЗХО.) Что оказало бы разрушительные последствия для населенных пунктов Донецк, Макеевка (ДНР) и Авдеевка (под контролем ВСУ).

В ООН также не забыли, что 5 ноября снаряды поразили Верхнекальмиусскую фильтровальную станцию, а на фенольном заводе (пос. Новгородское, находящийся под контролем Киева) не восстановлен шламонакопитель, токсичные вещества из которого могут попасть в две реки (Кривой Торец и Северский Донец). И тут же официальный представитель Госдепа США Хизер Науэрт обвинила «управляемые Россией силы» в намеренных обстрелах водоочистных сооружений, при которых емкости с хлором только чудом (!) несколько раз избежали судьбы мишеней. Американское издание Washington Examiner немедленно увязало донецкую ситуацию с сирийской, «напомнив», что хлор был использован для химических атак на мирное население в Сирии, где поддерживаемый Россией президент Башар Асад на протяжении нескольких лет сражается за «сохранение власти».

Далее Госдеп призвал Россию начать выполнять Минские соглашения и прекратить огонь в Донбассе. При этом не только возложил ответственность за обстрел важного инфраструктурного объекта (под Донецком) на вооруженные силы ДНР, но и участливо предупредил о вероятной химической катастрофе, проводя аналогию с применением химического оружия в Сирии. Самое удивительное, что фильтровальные станции, о которых так заботятся в ООН и в Госдепе, находятся на территории ДНР, ополчение которой, по устоявшейся версии Киева, постоянно стреляет само по себе, поэтому украинские войска вынуждены исполнять миссию по поддержанию мира в Донбассе.

Связь с возможной миротворческой деятельностью ООН на Украине улавливаете? Ведь из Донбасса зловещая «рука Москвы» протягивается в Сирию, а оттуда – в ООН, где Россия заблокировала проект резолюции Совета Безопасности о продлении мандата миссии по расследованию химических атак в Сирии…

Напомню, что основным автором проекта резолюции выступили США. Перед тем МИД России распространил заявление, в котором утверждает, что вдумчивый анализ доклада о деятельности за минувший год Совместного механизма ОЗХО-ООН по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии приведет к нежелательным для США выводам. «Это стало уже их (американцев) «фирменным знаком» — идти напролом, грубо и беспардонно навязывая свою позицию, не утруждая себя сколько-нибудь внятной аргументацией. Действуют непримиримо, не считаясь не только с международным правом и дипломатическими устоями, но и со здравым смыслом», – сказано в этом документе.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя счел «срежиссированным спектаклем» голосование Совбеза ООН по расследованию химатаки в Сирии. Но, по мнению пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, Россия покрывает применение химического оружия властями Сирии.

И обвиняет Москву в нежелании положить конец использованию боевых отравляющих веществ в мире, хотя в МИД РФ заявляли, что целесообразность продления мандата СМР зависит от того, сможет ли он провести качественное расследование инцидента в Хан-Шейхуне.

Ранее генеральный директор ОЗХО Ахмет Узюмджю сослался на данные лабораторных анализов, которые провели её специалисты после атаки. 29 июня ОЗХО опубликовала доклад, согласно которому 4 апреля 2017 г. в городе Хан-Шейхун был распылен зарин или подобный ему ядовитый газ. По данным же Минобороны РФ, сирийская авиация разбомбила цеха боевиков, где производились отравляющие вещества. В Вашингтоне, наоборот, обвинили Дамаск в применении химического оружия, после чего в ночь на 7 апреля ВМС США нанесли ракетный удар по сирийскому военному аэродрому в провинции Хомс. Но 12 апреля глава департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов обвинил ОЗХО в том, что за прошедшие с момента предполагаемой атаки 8 дней организация не предприняла никаких действий для проведения расследования. Сирийский президент Башар Асад в интервью AFP заявил, что никакой атаки не было, и вся эта история является «провокацией Запада».

Позже российское Минобороны в пресс-релизе отметило, что доказательств применения химоружия в Идлибе нет. Представитель ведомства генерал Игорь Конашенков особо отметил, что в подтверждение факта атаки приводятся только видеозаписи «белых касок» т.н. сирийской гражданской обороны, до того неоднократно уличенных в фальсификации фактов. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что сирийская армия «не располагает запасами химического оружия». Все запасы сирийского химоружия были уничтожены, что зафиксировали Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) и специализированное подразделение ООН, добавил он. Путин, по словам Пескова, считает, что западные страны игнорируют факты использования химического оружия террористами, что «существенно усугубляет ситуацию». «Президент также видит в ударах по Сирии со стороны США попытку «отвлечь внимание мирового сообщества от многочисленных жертв среди мирного населения в Ираке», — заключил Песков.

В середине октября директор департамента МИД РФ по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Михаил Ульянов заявил, что Россия все больше склоняется к тому, что химическая атака в Хан-Шейхуне была постановкой.

Тем временем президент США Дональд Трамп назвал этот кровавый спектакль «посягательством на человечество», и западные СМИ, игнорируя любые доводы России, массово распространяют исключительно «тезисы» Белого дома, Госдепа, лидеров и заинтересованных ведомств европейских государств. И почти каждая строка из этой «химизированной» круговерти стала темой для какой-либо «утки». Информации при этом подаются с пометкой «По сообщению СМИ» или «По данным СМИ», что, вроде бы, уже само по себе свидетельствует об их правдивости, но те СМИ, на которые даются ссылки, чаще всего обращаются к источникам, пожелавшим остаться инкогнито, и т.д. Круг замкнулся, но никаких доказательств ни от кого не требуется. «Царицей доказательств» стало мнение, просто вымысел, а чаще – грубая ложь. И вот пример: недавно в Мадриде на полном серьезе рассказывали о поддержке сепаратистов Каталонии «с территории России». При том что правительство Испании не имеет данных о вмешательстве российских властей в ситуацию с Каталонией, заявила глава минобороны страны Мария Долорес де Коспедаль, тем не менее… Но даже на этом грязном фоне потрясающе лицемерно выглядит призыв президента Франции Э. Макрона к президенту РФ Владимиру Путину о защите граждан Сирии, в частности, в Восточной Гуте, так как расследование, по его словам, якобы подтвердило причастность президента Асада к химической атаке.

А на подходе новая стая «уток». Летят «клином». Во главе этого лживого угла – допинговая тема, которая перманентно развивается уже более двух лет.

Сейчас, кажется, она вступила в завершающую фазу. Речь, по сути, идет о том, чтобы лишить Россию медалей, завоеванных на Олимпиаде в Сочи в 2014 г. (помните, чем славен был для России именно этот год?). Если и не всех спортсменов лишить, то большинство из них, чтобы не допустить россиян к участию в зимних Играх в Южной Корее в следующем году. Как было с летней Олимпиадой в Бразилии, когда нашу команду не допустили к состязаниям. Российские спортсмены не смогли выступить на чемпионате мира по легкой атлетике в помещении, который прошел в США. Нашим спортсменам было запрещено исполнять и слушать российский гимн на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне, они имели право выступать только под каким-то нейтральным флагом.

Подобных унизительных для России ограничений можно назвать много. Хотя доказательств массового употребления россиянами допинга нет, как нет никаких фактов, свидетельствующих о некоей госпрограмме в РФ по использованию допинга. Но две комиссии МОК исправно сочиняют доказательства.

Последняя на сегодня «утка» звучит примерно так: всемирное антидопинговое агентство (WADA) получило базу данных допинг-тестов Московской антидопинговой лаборатории за 2012–2015 гг., которые могут повлечь новые наказания в отношении российских спортсменов. Газета New York Times написала, что данные в формате электронного файла WADA получила через информатора (анонимного, как обычно!). Президент WADA Крейг Риди сразу же заявил, что новые сведения помогут заставить российские власти согласиться с результатами расследования независимой комиссии под руководством Ричарда Макларена. Собственно, вина Москвы и заключается именно в том, что она публично не признала выводов доклада Макларена (о допинговой госпрограмме) и не разрешила доступ к упомянутой базе данных, которые были закрыты из-за федерального расследования этого дела. То есть в соответствии с киевской логикой не расстреляла сама себя, как это якобы постоянно делают донецкие ополченцы.

Агентство, кстати, рассчитывает предоставить некую информацию, почерпнутую из российской базы данных, к заседаниям исполкома и совета учредителей WADA, которые пройдут в Сеуле 15 и 16 ноября. А раньше-то – год-два тому назад что мешало «черпать» эту самую информацию хоть ведрами, хоть бочками? Но получить её через «информатора» намного интересней, а главное, как они «там» думают, только один этот факт уже является доказательством «не совместимой с олимпийским движением» деятельности российской власти. И ни одно зарубежное СМИ не сослалось на недавнее высказывание, которое по этому поводу президент РФ Владимир Путин сделал публично: «… после Олимпиады в Сочи мы … передали по указанию Международного олимпийского комитета все эти пробы в Лозанну, в хранилище, по сути, под контролем WADA … никаких замечаний при поступлении этих проб в Лозанну никто не высказывал и замечаний не сформулировал. Они там два года хранились. Что с ними там делали? Кто там царапал или кусал их? Мы этого не знаем».

Зато теперь, надеюсь, мы окончательно поняли ту цель, которую организаторы и исполнители допингового скандала пытаются прикрыть самыми гнусными инсинуациями: лишить Россию чемпионата мира по футболу, в подготовку к которому уже вложены огромные средства. Чтобы, таким образом, нанести нам не только моральный ущерб, но и материальный.

Естественно, названные здесь проблемы – только малая часть того сонма «уток», которые ежедневно и ежечасно атакуют нашу страну по всем направлениям. Просто сегодня именно они у всех на слуху и отрабатываются в соответствии с алгоритмами гибридной войны.

Есть ещё немало столь же значимых тем, как то: «вмешательство русских в американские выборы», малайзийский Боинг с 298 пассажирами на борту, сбитый под Донецком «российской ракетой», что, по замыслу организаторов этой чудовищной провокации, идентично тому, что «самолет сбили русские». Короче говоря, по любой, мало-мальски заметной проблеме в информпространство запускается очередная антироссийская «утка». А если такой темы в данный момент нет, то она придумывается, как происходит в большинстве случаев. Даже искушенному человеку в этом море лжи разобраться трудно.

Масштаб пропагандистского давления на Россию объединившегося в антироссийском порыве Запада равен, а, скорее, уже превысил уровень пропаганды времен холодной войны. Такого, вероятно, ещё не испытывало ни одно государство в мире.

Надо прямо сказать, прежде всего, себе самим: это открытая гибридная война, направленная на дискредитацию руководства страны, унижение народа и в конечном итоге на разрушение Российского государства. И скажите мне на милость: как со всем этим «зверьем в перьях» уживаться дальше?

Одно ясно: если есть вражеская пропаганда, то должна быть соответствующего уровня и контрпропаганда. Это вроде разведки и контрразведки: кто кого переиграет или же – кто кого передумает. И потому в сотый раз задаюсь вопросом: где, наконец, наши ответные действия? Может, пора перестать оправдываться и нервно дергаться в ответ на каждый западный «чих»?

ВАЛЕРИЙ ПАНОВ

Источник: nstarikov.ru