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Александр Проханов: Наше время — подлётное

14:46. 2 июня 2019 Просмотров - 111 Нет комментариев Опубликовал:
Источник: Изборский клуб @ Александр Проханов

Некоторое время назад американцы вышли из договора по ракетам средней и меньшей дальности. А теперь вот вышли и мы. Как вошли, так и вышли. Бог даст, снова войдём. Мы перестали обольщаться по поводу мирных намерений Запада. Перестали верить в западный гуманизм, в священную миссию Запада окормлять человечество либеральными ценностями. Мы вновь понимаем, что наше время — это время «больших батальонов», подлётное время.

В годы перестройки, в девяностые, упоённые лживыми речами, мы свернули множество оборонных программ, закрыли множество ценных оборонных заводов, стали страной, которая добровольно сняла с себя кольчугу, отринула свой щит, сняла с головы шлем и стала не страной, а добычей. С великими трудами мы вырвались из острых когтей добытчиков и снова стали страной.

Я только что вернулся из Сарова — из великого загадочного русского города, где было создано советское атомное оружие, работают гениальные физики и бесподобные инженеры. Это место, где реализовывался сталинский атомный проект. Когда уже в Европе ревели моторы бомбардировщиков, отягчённых грузом ядерных бомб, нас не разбомбили, как разбомбили Хиросиму, только потому, что были гениальные физики и инженеры, был мобилизованный, готовый к битве советский народ. И враг отпрянул, не решился послать атомные бомбовозы к Москве и Ленинграду.

Саров — среди восхитительных летних лесов с кристаллами вновь возведённых жилых кварталов, лабораторий, исследовательских корпусов, Саров — это место битвы. Здесь по-прежнему идёт сражение. Не грохочут встречные танковые дивизии, не сталкиваются в небесах авиационные армады, не летят встречь друг другу баллистические ракеты. Здесь сталкиваются интеллекты, идеи, инженерные изобретения, новые представления о теории взрыва. Сталкивается русская воля с той извечной зловещей западной волей, которая посылала к нам страшные нашествия, испепеляющие нашу цветущую Родину.

Я встречался с академиком Юрием Алексеевичем Трутневым. Могучий в свои 92 года, с острыми зоркими глазами, он положил свою неутомимую руку на корпус термоядерной бомбы, которую создавал когда-то с великими физиками-праотцами. Эта бомба была наречена Царь-бомбой. Её, не взорванную, уже доставленную на Новую Землю, испугались американцы. И она побудила их заключить договор о ядерном разоружении.

Когда мы лет 40 назад встретились с Трутневым на атомном полигоне в Семипалатинске, там испытывалось очередное изобретение знаменитого физика. В недрах чёрной горы проточили штольню и установили термоядерный заряд. Мы стояли и смотрели на гору, которая вдруг вздрогнула и подпрыгнула, а потом опустилась, словно ей подрезали поджилки. Над её вершиной заклубилась рыжая пыль, и я почувствовал, как мне по ногам ударили гигантским двутавром, и взрывная волна покатилась по земной коре, огибая планету несколько раз.

И когда взрыв состоялся, стало понятно, что эксперимент увенчался успехом. Мы с Трутневым кинулись друг другу в объятия и ликовали, как дети, получившие подарок.

Запад — извечный враг России. Уж так задумано человечество, так задумана всемирная история. Западу нужны русские пространства, о которых возмечтал Гитлер. Западу нужны русские углеводороды, на которые нацелены американские и английские транснациональные корпорации. Западу необходимо прийти и задавить в России ту глубинную Русь, которая является великой укоризною для Запада. Упрекает Запад в его неправедности, приверженности материальному, бездуховному, непрозрачному, отрицающему в человеке возвышенное, горнее. Укоряющую его Россию Запад хочет задавить.

Русская мечта, храм на холме, сражается с американской мечтой — с градом на холме, который посылает из своих крепостных бастионов в Россию сгустки тьмы, ненависти, плодит ракетно-ядерные технологии, соединяя их с технологиями магическими. Эти сгустки тьмы летят в Россию. На ближних и дальних подступах их сбивают молитвы русских праведников, воля русских патриотов, неусыпные труды русских инженеров и учёных.

Россия — страна священная, страна «удерживающая». Она удержала мир от погибели тогда, в послевоенные годы, когда на развалинах монастыря Серафима Саровского возникли атомные лаборатории. Преподобный Серафим, не покидая свою разгромленную обитель, незримо вдохновлял самозабвенных учёных, торопил их, и они успели создать советское ядерное оружие, предупредили его появлением вспышку последнего часа.

Эта удерживающая роль России, удерживающая роль Сарова ощутима и теперь. Через Саров проходит ось мира, вокруг которой вращаются континенты, народы, исторические эпохи. Россия и сегодня не даёт погаснуть человечеству в его стремлении к благу, торжеству, вечной красоте. Россия — страна вселенской Победы.

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Источник: https://nstarikov.ru/club/104327

Метки: чит.клуб

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