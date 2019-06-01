США будут карать российский Центробанк

В последнее время в лексике вашингтонских чиновников и политиков и даже самого президента Трампа часто стало встречаться словосочетание «валютные манипуляции». Под ним понимается очень простая вещь – занижение другими странами валютных курсов национальных денежных единиц с целью повышения конкурентоспособности своих компаний на мировых рынках. Раньше в учебниках по экономике это называлось «валютным демпингом».

Как мы к этому пришли

На протяжении примерно трёх десятилетий после Второй мировой войны никаких валютных манипуляций и валютного демпинга не было. По очень простой причине: в 1944 году на международной конференции в Бреттон-Вудсе были приняты решения о создании мировой финансовой системы с фиксированными валютными курсами денежных единиц. В этой системе всё было заточено на то, чтобы поддерживать стоимость валют неизменной. Был учреждён Международный валютный фонд (МВФ), в задачи которого входило предоставление кредитов для выравнивания платёжных балансов стран-членов Фонда и недопущения девальваций национальных валют.

В 70-е годы прошлого века бреттон-вудская система начала трещать по швам. Кончилось тем, что на смену ей пришла другая, получившая название Ямайской (по названию острова, где в 1976 году проходила конференция, принявшая решения о создании новой системы). Принцип обязательности фиксированных курсов валют был отменен. Мир входил в эпоху валютного либерализма, предполагающего снятие валютных ограничений по трансграничным операциям с капиталом и свободные колебания валютных курсов. В ямайской системе де-факто мировой валютой стал доллар США – продукция «печатного станка» Федеральной резервной системы США. Валютные курсы национальных денежных единиц привязывались к доллару. Доллар США как мировая валюта стал выступать в нескольких ипостасях: резервная валюта, валюта международных платежей и расчетов, валюта цены (особенно в торговле нефтью).

Доллар США и в бреттон-вудской системе был ключевой валютой. Там его ведущие позиции обеспечивались за счёт золотого запаса США и свободного размена доллара США на драгоценный металл. В ямайской системе золота уже не было. Средством поддержания ведущего (почти монопольного) положения доллара США в валютном мире было обеспечение высокого и растущего курса доллара США по отношению к другим валютам. В этом случае доллар США был бы привлекательным для всех стран и всех участников мирового рынка. Если бы курс доллара был заниженным (и, тем более, падающим), то от него все начали бы бежать. Да, в истории доллара США после Ямайской конференции были моменты и даже некоторые периоды времени, когда курс доллара США снижался по отношению к другим валютам. Но длительные падения валютного курса доллара были опасными, и делалось всё возможное для того, чтобы доллар начинал расти. После перехода в 70-е годы от золотодолларового стандарта к бумажно-долларовому внешнеэкономическая политика Америки претерпела существенные изменения. Самое главное – Америка от экспорта товаров перешла к экспорту капитала. А для экспорта капитала нужен завышенный валютный курс денежной единицы. На протяжении почти четырёх десятков лет после Ямайской конференции курс доллара США по отношению к большинству валют был завышенным.

Мир работает на США

Что для этого делала Америка? Да практически ничего. За неё это делали другие страны, которые поставляли на мировой рынок разные товары. Им-то и нужен был курс национальных валют, заниженный по отношению к доллару США. А кто конкретно обеспечивал занижение национальных валют к доллару США? Центральные банки этих стран, которые скупали экспортную выручку в долларах, создавая таким образом искусственно завышенный спрос на продукцию «печатного станка» ФРС США. «Хозяева денег» (главные акционеры ФРС) только руки потирали от удовольствия – с помощью искусственно завышенного доллара они скупали самые разные активы по всему миру. Будучи «хозяевами денег», эти люди незаметно превращались в «хозяев мира». А те Центральные банки, которые «хозяева денег» навязали разным странам мира, фактически работали и продолжают работать на этих самых «хозяев»; институты с вывесками «Центральный банк» на поверку оказываются банальными валютными обменниками, создающими искусственный спрос на зелёную бумагу и перекрашивающими её в цвета якобы национальных денежных единиц.

Имеется достаточно точный показатель, который определяет степень искусственного занижения валютного курса денежной единицы по отношению к доллару США. Это паритет покупательной способности денежной единицы данной страны (аббревиатура – ППС). ППС рассчитывается как соотношение цен условной «корзины» товаров и услуг. Определяется цена «корзины» в национальных денежных единицах и сравнивается с ценой, выраженной в долларах США. ППС отдельных валют по отношению к доллару США периодически рассчитывают разные международные организации. Оказывается, курс рубля к доллару США, устанавливаемый Банком России, занижался иногда в 1,5 раза, иногда в 2 или даже 2,5 раза. Сегодня курс рубля по отношению к доллару США колеблется в районе 65 рублей за 1 доллар. А вот ППС российского рубля по отношению к доллару США, по оценкам разных экспертов, составляет 30-35 рублей. Благодаря стараниям Банка России валютный курс оказывается искусственно заниженным примерно в два раза. Не поэтому ли Набиуллина получала на Западе звание «Лучший руководитель Центробанка»?

Да, в Америке иногда ворчали по поводу того, что заниженные курсы валют других стран повышают конкурентоспособность этих стран по некоторым товарам на мировом рынке. Но это было лишь ворчанием. Сколько раз Вашингтон говорил Пекину, что, мол, нехорошо занижать валютный курс юаня. Ещё в 90-е годы прошлого века министерство торговли США постоянно заявляло, что Китай занимается валютным демпингом. Но при этом не возражало против наращивания дешёвого импорта из Китая. Америка полюбила жить в долг (оплата импорта с помощью долговых расписок, называемых «доллар США») и потребляя дешёвые импортные товары, фактически паразитируя за счёт других стран. Ценой этого паразитирования была деградация реального сектора американской экономики. Что ж, это цена, которую приходится платить за высокий курс доллара, помогающего не только сытно жить, но и захватывать активы по всему миру.

Революция Трампа

И вот на сцене появляется новый президент Америки Дональд Трамп. Он решил радикальным образом изменить всю экономическую политику США – с точки зрения «хозяев денег», перевернуть всё с ног на голову. За его многочисленными и порой очень противоречивыми заявлениями скрывается явная попытка реанимировать реальный сектор экономики страны. Отсюда и обострение отношений с Китаем, который своими товарами уничтожает остатки американской промышленности. Сдержать дальнейшую товарную экспансию Китая и подобных ему экспортёров можно двумя основными способами. Во-первых, повышением импортных пошлин (что уже Вашингтон сделал в отношении большей части китайского товарного экспорта) и, во-вторых, добившись от других стран отказа от «валютного демпинга» (или, согласно новой терминологии, «валютных манипуляций»). Трамп поручил Минфину США плотно заняться темой «валютных манипуляций». Минфин теперь дважды в год готовит для Конгресса США доклады, содержащие списки главных «валютных манипуляторов». Уже было подготовлено несколько таких докладов. В списках «манипуляторов», естественно, на первом месте значится Китай. Имеются там и другие крупные торговые партнёры США.

Со дня на день ожидается новый доклад. Уже произошли утечки информации из американского казначейства, согласно которым список «валютных манипуляторов» будет увеличен с 12 до 20. Примечательно, что среди «новичков» списка называется Россия. Достаточно странно, учитывая, что Россия, мягко выражаясь, не является крупным торговым партнёром Америки. Но если Вашингтон приклеит России ярлык валютного манипулятора, то это будет просто здорово!

Почему? Да потому, что Банк России, если он и дальше хочет получать из-за океана похвалы за хорошее поведение, должен будет развернуть свою денежно-кредитную политику на 180 градусов. Чем сегодня занимается Банк России? Тем, что скупает на мировом рынке иностранную валюту и таким способом занижает курс российского рубля. Теперь, с точки зрения Вашингтона, – это «нечестная игра», «валютная манипуляция». Глава Банка России Эльвира Набиуллина в полной растерянности. Она уже выступила с разъяснением, что наращивание валютных резервов не преследует цель валютных манипуляций. 23 мая Набиуллина заявила: «У нас плавающий курс». По её словам, интервенции на валютном рынке, в рамках которых Минфин и ЦБ скупают валюту на сумму около 60 млрд долларов в год, изымая экспортные доходы с рынка, «не направлены на поддержание определённого курса рубля».

Набиуллина может говорить что угодно – с точки зрения американского Минфина, это «нечестная игра», и за неё могут последовать наказания. Например, дополнительные экономические санкции против России и даже (о ужас!) занесение председателя Банка России в соответствующие списки.

Это, наверное, первый раз в жизни, когда я полностью поддерживаю и разделяю позицию Минфина США и вслед за ним повторяю: «Эльвира Сахипзадовна, прекратите валютные манипуляции!» И ещё от себя добавлю: «Превратите, наконец, валютный обменник в настоящий национальный Центральный банк и разверните его лицом к российской экономике!»

Источник: http://zavtra.ru/blogs/ssha_budut_karat_rossijskij_tcentrobank?utm_referrer=httpszen.yandex.com