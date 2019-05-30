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Первый пассажирский поезд на Крымском мосту

18:08. 30 мая 2019 Просмотров - 90 Нет комментариев Опубликовал:


Первый тестовый пассажирский поезд на Крымском мосту.
Налицо преступное игнорирование информации украинских экспертов об опасностях, которые подстерегают поезда на Крымском мосту.



Фото вот отсюда https://www.instagram.com/seregakirkorov/

Касательно поездов, то как пишут https://trainfanat.livejournal.com/752849.html, основу подвижного состава составят вагоны Крымской железной дороги.

https://sun9-26.userapi.com/c855724/v855724983/58675/p316d8X8JSY.jpg
https://sun9-14.userapi.com/c856032/v856032983/54d7d/BsfYMKD5MP0.jpg
https://sun9-24.userapi.com/c855324/v855324983/5360e/J1q424wImlg.jpg
https://sun9-25.userapi.com/c851320/v851320983/13341b/1P4lE6D0TG0.jpg


Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5029164.html

Метки: железные дороги, инфраструктура, Крымский мост, транспорт, фотографии

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