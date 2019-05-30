Первый пассажирский поезд на Крымском мосту
18:08. 30 мая 2019 Просмотров - 90 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Первый тестовый пассажирский поезд на Крымском мосту.
Налицо преступное игнорирование информации украинских экспертов об опасностях, которые подстерегают поезда на Крымском мосту.
Фото вот отсюда https://www.instagram.com/seregakirkorov/
Касательно поездов, то как пишут https://trainfanat.livejournal.com/752849.html, основу подвижного состава составят вагоны Крымской железной дороги.
https://sun9-26.userapi.com/c855724/v855724983/58675/p316d8X8JSY.jpg
https://sun9-14.userapi.com/c856032/v856032983/54d7d/BsfYMKD5MP0.jpg
https://sun9-24.userapi.com/c855324/v855324983/5360e/J1q424wImlg.jpg
https://sun9-25.userapi.com/c851320/v851320983/13341b/1P4lE6D0TG0.jpg
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5029164.html