Первый пассажирский поезд прошел по Крымскому мосту
08:02. 25 декабря 2019 93 просмотра Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив
Первый пассажирский поезд, который отправился в понедельник в Крым по маршруту Санкт-Петербург – Севастополь, прошел по Крымскому мосту, передает РИА Новости.
Состав должен преодолеть 2741 километр за 43,5 часа. Всего на этот маршрут выйдут пять одноэтажных поездов, состоящих из купейных и плацкартных вагонов, их оператором стала компания “Гранд Сервис Экспресс”.
На арочном участке железной дороги Крымского моста включили подсветку, состоящую из двух тысяч светильников. Система охватывает не только самые большие опоры и пролеты у фарватера, но и примыкающие к ним участки. Фарватерный участок моста подсветили в цвета российского флага.
Практически никто из пассажиров первого поезда “Таврия” в эту ночь не спал. Начальник поезда даже сообщил по громкой связи о том, что через несколько минут поезд начнет движение по Крымскому мосту. Многие старались снять проезд поезда по мосту и сам Крымский мост на камеры мобильных телефонов.
“Мы, конечно, не спим, мы ждали специально, чтобы увидеть мост своими глазами. Очень здорово, красиво”, – рассказала одна из пассажирок Наталья. “Это событие, и мы его ждали. Я же специально взял билет именно на первый поезд, чтобы в числе первых проехать”, – добавил другой пассажир Михаил.
Во вторник вечером в Симферополь из Москвы отправился второй пассажирский поезд — фирменный состав “Таврия”, который прибудет в столицу Крыма через 33 часа.
Старт движению поездов по Крымскому мосту в понедельник дал президент России Владимир Путин.
Источник: http://voicesevas.ru/news/crimea/49033-pervyy-passazhirskiy-poezd-proshel-po-krymskomu-mostu.html