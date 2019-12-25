Главная » Творчество

Первый пассажирский поезд прошел по Крымскому мосту

08:02. 25 декабря 2019 93 просмотра Нет комментариев Опубликовал:
Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив
Первый пассажирский поезд, который отправился в понедельник в Крым по маршруту Санкт-Петербург – Севастополь, прошел по Крымскому мосту, передает РИА Новости.
Состав должен преодолеть 2741 километр за 43,5 часа. Всего на этот маршрут выйдут пять одноэтажных поездов, состоящих из купейных и плацкартных вагонов, их оператором стала компания “Гранд Сервис Экспресс”.
На арочном участке железной дороги Крымского моста включили подсветку, состоящую из двух тысяч светильников. Система охватывает не только самые большие опоры и пролеты у фарватера, но и примыкающие к ним участки. Фарватерный участок моста подсветили в цвета российского флага.
Практически никто из пассажиров первого поезда “Таврия” в эту ночь не спал. Начальник поезда даже сообщил по громкой связи о том, что через несколько минут поезд начнет движение по Крымскому мосту. Многие старались снять проезд поезда по мосту и сам Крымский мост на камеры мобильных телефонов.
“Мы, конечно, не спим, мы ждали специально, чтобы увидеть мост своими глазами. Очень здорово, красиво”, – рассказала одна из пассажирок Наталья. “Это событие, и мы его ждали. Я же специально взял билет именно на первый поезд, чтобы в числе первых проехать”, – добавил другой пассажир Михаил.
Во вторник вечером в Симферополь из Москвы отправился второй пассажирский поезд — фирменный состав “Таврия”, который прибудет в столицу Крыма через 33 часа.
Старт движению поездов по Крымскому мосту в понедельник дал президент России Владимир Путин.

Источник: http://voicesevas.ru/news/crimea/49033-pervyy-passazhirskiy-poezd-proshel-po-krymskomu-mostu.html

Метки: крым / россия

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 16 марта 2016
...-news.com Изменился график движения пассажирского поезда «Луганск-Ясиноватая» Министерство транспорта... полуострова существовала Крымская область. Крымская автономия в виде Крымской АССР была ... шесть». С ЛНР первый обмен пленными прошел 26 февраля по формуле...
КРУПНЕЙШИЕ РОССИЙСКИЕ ПРОЕКТЫ 2012 - 2018 г.г. (542 проекта)
...года на космодроме Плесецк успешно прошел первый пуск ракеты-носителя тяжелого ...Максим Горький — Котельниково — Тихорецкая — Крымская с обходом Краснодарского узла Крупнейший... в год и достаточное количество пассажирских поездов. Общая стоимость проекта — 230...
Новости Украины и Новороссии 26 февраля 2016
...общественное объединение «Меджлис крымско-татарского народа» ... даст. Будем полноценный пассажирский поезд между двумя Республиками эксплуатировать...Об этом сообщил первый заместитель председателя Верховной...Распятый старик Он прошел подвал ФСБ. Его...
Новости Украины и Новороссии 07 апреля 2016
...и Украиной, который прошел в Нидерландах в ... процесс создания батальона крымских татар, заявил национальный... Республики Сегодняшний запуск пассажирского поезда из города Ясиноватая...rusvesna.su Голландский экзитпол Первые результаты экзитполов по референдуму...
Новости Украины и Новороссии 16 октября 2015
... Первые итоги бестолковой блокады Крыма. 08:13 В ДНР запущен ежедневный пассажирский поезд... | Источник: rusvesna.su Первые итоги бестолковой блокады Крыма Прошел уже почти месяц... с того времени, как крымские татары...
Новости Украины и Новороссии 20 сентября 2017
...мир!": В Донецке прошел митинг мира К оглавлению...и железнодорожные войска. Первые грузы Первые поезда, опробовавшие новый участок... часть которых — пассажирские поезда дальнего следования. Читайте...уставной капитал нового Крымского республиканского предприятия ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)