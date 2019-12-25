Первый пассажирский поезд прошел по Крымскому мосту

На арочном участке железной дороги Крымского моста включили подсветку, состоящую из двух тысяч светильников. Система охватывает не только самые большие опоры и пролеты у фарватера, но и примыкающие к ним участки. Фарватерный участок моста подсветили в цвета российского флага.

Практически никто из пассажиров первого поезда “Таврия” в эту ночь не спал. Начальник поезда даже сообщил по громкой связи о том, что через несколько минут поезд начнет движение по Крымскому мосту. Многие старались снять проезд поезда по мосту и сам Крымский мост на камеры мобильных телефонов.

“Мы, конечно, не спим, мы ждали специально, чтобы увидеть мост своими глазами. Очень здорово, красиво”, – рассказала одна из пассажирок Наталья. “Это событие, и мы его ждали. Я же специально взял билет именно на первый поезд, чтобы в числе первых проехать”, – добавил другой пассажир Михаил.

Во вторник вечером в Симферополь из Москвы отправился второй пассажирский поезд — фирменный состав “Таврия”, который прибудет в столицу Крыма через 33 часа.