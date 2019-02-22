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Стало известно, когда по Крымскому мосту проедет первый поезд

09:15. 22 февраля 2019 Просмотров - 135 Нет комментариев Опубликовал:
Стало известно, когда по Крымскому мосту проедет первый поезд | Русская весна

Первый пассажирский поезд пройдёт по Крымскому мосту 8 декабря 2019 года, а билеты продавать начнут уже в сентябре. 

Об этом журналистам рассказал начальник дирекции по обслуживанию пассажиров «Крымской железной дороги» Владимир Резниченко на полях выставки «Крым. Сезон — 2019» 21 февраля.

«Дата определена. И нет никаких сомнений, есть полное понимание, что 8 декабря первый поезд придет в Крым. Принято, что продажа открывается за 45 суток, но есть договоренность, что билеты [на поезда в Крым] начнут продавать за 90 дней от 8 декабря», — сказал Резниченко.

Он также рассказал, что в самом Крыму продажа ж/д билетов будет осуществляться в 22 пунктах: на всех основных вокзалах — Симферополь, Керчь, Евпатория, Севастополь, Феодосия и на станциях районного значения, а также в городах Ялта и Судак (где нет железнодорожных вокзалов — прим. РВ).

Железнодорожными перевозками на полуостров будет заниматься отдельная транспортная компания, которую определят в феврале или марте.

«Это будет предприятие с материка, хозяева подвижного состава. Мы [КЖД] будем распоряжаться здесь инфраструктурой, которая есть, и организовывать здесь работу», — пояснил Резниченко.

По мосту в Крым будут ходить 11 пар пассажирских поездов, в основном из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Кисловодска. Стоимость проезда определит та самая отдельная транспортная компания, но, как пообещал Резниченко, она не будет превышать средней по России.

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Источник: http://rusvesna.su/news/1550816102

Метки: Новости

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