Новости Украины и Новороссии 03 августа 2018

Следствие по делу о попытке государственного переворота, в подготовке которого подозреваются Владимир Рубан и Надежда Савченко, завершено.

Теперь обвиняемые и защита должны ознакомиться с материалами дела, после чего оно будет передано в суд.

Мне в связи с этим не то, чтобы очень интересно, скорее любопытно, знает ли Лия Ахеджакова и другие защитники бывшей узницы российских застенков, что их подопечная с перерывами уже 4 месяца держит голодовку в знак протеста против судейского произвола.

Российская либеральная общественность, проявлявшая беспрецедентную заботу о «нашей Наде», предала холодному забвению фигуру украинской Жанны д’Арк, как только она перестала быть символом бескомпромиссной борьбы с «кровавым кремлевским режимом».

Дорогие мои, это как-то не совсем по-человечески. Предположим, что политическая система России и впрямь нехороша, и, как говорится, любое лыко ей в строку, но «ваша Надежда» ни на йоту не поменялась, оказавшись после обмена на «родной сторонке». Она все такая же стойкая и неуступчива, все так же обличает неправедную власть и готова бороться за народное счастье любыми средствами, в том числе и не вполне конвенционными. То, что вы готовы были списать ей любые грехи, когда она беспощадно бичевала путинских сатрапов, теперь с гримасой отвращения вменяется ей в вину.

Наводчик, по умолчанию несущий ответственность за гибель, хорошо, пусть даже не журналистов, но просто мирных граждан (все мы знаем о том, что в Донбассе погибло свыше 10 тысяч человек) — это нормально, это даже обязанность защитника Украины. А намерение свергнуть режим, который вогнал в нищету миллионы людей, который разворовывает страну и уже больше 4 лет ведет войну в Донбассе — это преступление.

Заметьте при этом, что «ваша Надя» действительно участвовала в боевых действиях и попала в плен в ходе одного из боев. То есть она точно совершала определенные действия.

На Украине же уже не «ваша Надя» просто вела крамольные разговоры, обсуждая варианты отстранения от власти тех, кто, по ее мнению, этой власти недостоин. Речь идет просто о словах, которые не успели стать поступками. Все равно виновата?

Российский либеральный кластер в своем редком умении забывать о собственных героях, если они выходят за рамки определенной модели поведения и начинают использовать навыки тираноборчества на территории европейского будущего, — это брат-близнец украинской патриотической общественности.

Сколько искренности, сочувствия, гордости, боли, восхищения, любви звучало в этих бесчисленных откликах, пожеланиях держаться, быть мужественной, сохранить в сердце первозданную чистоту, а на челе высокую печать правды.

Десятки тысяч украинских граждан не могли совладать с печалью, переполнявшей их сердца, они ежедневно справлялись о самочувствии голодающей, высказывали слова поддержки, делились своими яростью и восторгом, гневом и благоговением.

Над Украиной, заслонив полнеба, взошла звезда, свет которой согревал сердца, давал надежду на будущее, делал каждого причастным к великому акту мужества и героизма простой украинской женщины в страшном русском узилище.

Своей одухотворяющей силой Надя сравнялась с Майданом, она являла собой пример несгибаемости национального духа, его непреодолимого свободолюбия.

Как тут не вспомнить посвященные ей строки автора мегапопулярного поэтического произведения про «никогда мы не будем братьями» Анастасии Дмитрук. Ее стихи, посвященные Савченко, не менее прекрасны:

«Она летала, ее поймали.

Порвались алые паруса.

Веревкой крылья ее связали,

закрыли черным платком глаза.

Гнилые речи, чужие лица

и нездоровая суета —

у неба черти украли птицу,

и небо больше не знает сна.

Ломают, душат сырые клетки —

а где-то взлетная полоса…

Там ветер воет, ломает ветки,

там небо ищет её глаза.

Но сердце знает, она вернется

с лучами солнца, когда весна.

Крылами неба еще коснется,

она вернется, она жива».

Дмитрук оказалась права — птица вернулась, чтобы совершить свой последний отчаянный полет.

Внимательно исследовав украинские реалии, Герой Украины решила, что открывшееся ей убожество оскорбительно и должно быть искоренено. Я думаю, что в этом же самом уверено большинство граждан Украины, которые, согласно соцопросам, не просто не поддерживают украинскую власть, а откровенно ее ненавидят.

И с этой точки зрения, Надя осталась очень народным персонажем, связанным со стихией именно народной жизни. Но почему-то в этом качестве она уже никак не устраивала тех, кто еще вчера готов был долгими часами вглядываться в любимое лицо на портрете и оттирать невольные слезы.

Уважаемая Лия Межидовна, и все миллионы вчерашних страстных поклонников Нади в России, на Украине и за рубежом, будьте людьми, верните предмету вашей недавней страсти свою любовь, откройте свои сердца этому сильному и спасительному чувству.

Она ведь все та же «ваша Надя» — дерзкая, грубоватая, упрямая, голодающая, готовая идти напролом. Ведь «у неба черти» снова «украли птицу»! Это так же ужасно, как и в первый раз. Ну и что, что она сейчас не против Путина? Она ведь где замечает непорядок в мироздании, с того самого места и бросается в бой.

А то, что Петр Порошенко — это не идеал политика и руководителя, а Украина едва ли может быть признана образцом успешного развития, я думаю, вы отрицать не станете.

Вот и ладно, вот и договорились.

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Андрей Бабицкий

Украина.ру