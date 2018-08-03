Новости Украины и Новороссии 03 августа 2018
- 11:11 Как закончить войну – беседа в Луганске.
- 10:27 Чистый ceпap, без примесей.
- 09:39 Валуев: “Если травля не прекратится, Украина может потерять Александра Усика.
- 09:03 Угар, трэш, жена героя Майдана, чому не на державний.
- 08:00 Независимость полная: деньги у Украины закончились.
- 03:00 Пропавшие защитники: почему молчат те, кто вчера «спасал» Савченко «от Путина».
- Вчера 23:57 Наследие режима Януковича.
- Вчера 22:31 Как Луганск отметил День ВДВ.
- Вчера 22:16 «Порох нам не указ, мы все храним голубые береты», — украинские десантники массово отмечают «неправильный» День ВДВ.
- Вчера 21:21 В Луганске отметили День Воздушно-десантных войск.
Как закончить войну – беседа в Луганске
Во время поездки делегации движения «Патриоты Великого Отечества» в Луганск меня пригласили в эфир местного телевидения.
В программе мы обсуждали самые разные вопросы. Но главным, конечно, был вопрос: как закончить войну на Донбассе.
На этот вопрос у нас есть ответ…
Хронометраж:
01:20 – Какова миссия делегации ПВО на Донбассе?
02:00 – С чего началась война на Донбассе?
04:30 – Каковы планы англосаксов на Россию и Китай?
07:42 – Чьи интересы отстаивают нацбатальоны на Украине?
10:37 – Почему проект «Украина» антирусский?
12:15 – Национальность и гражданство, в чем разница?
14:50 – Кто ответит за преступления на Майдане?
18:18 – Одному народу – одно государство.
19:20 – Что такое «Русский мир»?
27:03 – Современная роль России.
29:52 – Почему Запад направляет свою агрессию против России?
33:20 – Возможно ли противостоять Западу без кровопролития?
36:00 – Как побеждать в информационной войне?
38:00 – О молодежи и патриотическом воспитании.
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Чистый ceпap, без примесей
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Валуев: “Если травля не прекратится, Украина может потерять Александра Усика
Пока на Украине кипят страсти по поводу Александра Усика, который в невероятно красивом бою одержал победу над россиянином Муратом Гассиевым в финале WBSS, экс-чемпион мира в супертяжелом весе и депутат Госдумы Николай Валуев выступил с тревожным предупреждением.
Он считает, что травлю чемпиона нужно прекратить, чтобы Украина не потеряла великого боксера.
“Считаю, Усик правильно поступил, отказавшись от награды Героя Украины. Не желая политизировать эту историю, как это делали украинские политики, очень достойно и умно ответил. Тем самым он поддержал остальных Героев.
Если эта травля Усика будет продолжаться, они (Украина – прим.Ред.) могут просто потерять своего спортсмена: он уедет куда-нибудь и все. Я уверен, он не станет менять гражданство, потому что Александр человек слова, по-настоящему благородный человек. Травля не может иметь хороших последствий. Человек вышел на ринг и настолько высоко поднял флаг своей страны, а с ним так поступают. Это лишний раз говорит о власти на Украине и подчеркивает величие спортсмена”, – заявил Валуев порталу Чемпионат.
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Угар, трэш, жена героя Майдана, чому не на державний
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Независимость полная: деньги у Украины закончились
На Украине на начало августа остаток средств на едином казначейском счете (ЕКС) составил всего 1,995 млрд гривен.
Об этом сообщает «Страна. ua» со ссылкой на Государственную казначейскую службу страны. На начало июля остаток на счете составлял 9,388 млрд гривен.
По итогам первого полугодия бюджет Украины был сверстан с дефицитом в 9,78 млрд гривен. Доходы госказны хотя и выросли на 14,7% к аналогичному периоду прошлого года, оказались на 3% ниже плана.
Стоит отметить, что бюджетные доходы запланированы на текущий год в сумме 917,9 млрд гривен, расходы — в сумме 991,7 млрд гривен, предельный объем дефицита — 80,6 млрд гривен или 2,4% ВВП.
Снижать дефицит — это одно из основных требований, выдвигаемых официальному Киеву Международным валютным фондом (МВФ). Ранее по настоянию фонда был принят закон о независимом антикоррупционном суде.
Еще одно требование — повысить цены на газ для населения (речь идет о росте тарифа примерно в полтора раза). Но власти пока не решаются пойти на такой шаг и отложили решение на осень. Без выполнения этих предписаний, МВФ не выдаст Украине новый кредитный транш.
Переговоры с МВФ идут в режиме нон-стоп. Исполняющая обязанности министра финансов Оксана Маркарова говорила на днях, что «по бюджету и ценам на газ мы имеем очень конструктивные дискуссии» (цитата по «Интерфакс-Украина»). Она считает, что бюджетная статистика во втором квартале была лучше чем в первом, и надеется, что решение по новому траншу будет скоро согласовано.
Ранее Национальный банк Украины (НБУ) называл возможный срыв реформ, на которых настаивает МВФ, главным риском для экономики, поскольку в этом случае страна останется без международного финансирования.
«Промедление с реализацией условий программы сотрудничества с МВФ уменьшает вероятность получения финансирования, которое предусмотрено этой программой, и все больше сужает окно возможностей в привлечении долговых ресурсов на международных рынках капитала», — говорится в докладе НБУ.
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Кредитная программа МВФ для Украины составляет $17,5 млрд, из которых уже перечислено $8,7 млрд. В 2018 году Киев рассчитывает получить транш в $1,9 млрд. Срок окончания программы — 2019 год.
Новый транш нужен для стабилизации денежной и бюджетной системы и успешного прохождения выплат по внешнему долгу. Во второй половине этого года правительство должно заплатить более $3 млрд кредиторам, в 2019 году — $7 млрд. В целом, за следующие четыре года Украина должна выплатить около $20 млрд.
В случае если Украина не получит новый транш от МВФ, то, скорее всего, страну ждет дефолт, который не заставит себя ждать уже в следующем году, на фоне грядущих выплат по внешнему долгу Украины и крайне вялого экономического роста, полагает директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский.
Одним из способов наполнить бюджет и сократить дефицит является ослабление курса гривны, которое происходит в последние недели. В четверг доллар в обменниках перешагнул через «психологический» уровень в 27 гривен. По некоторым оценкам, к концу года доллар может подорожать до 30 гривен.
На курс также давит растущее отрицательное сальдо внешней торговли. В первом полугодии оно составило минус $4,277 млрд против $3,374 млрд за аналогичный период прошлого года, сообщает НБУ.
Удерживают гривну от девальвации увеличившиеся перечисления украинских работников из-за рубежа. В первом полугодии они отправили домой $5,291 млрд, что примерно на четверть больше прошлогоднего показателя ($4,027 млрд).
Стоит отметить, что на этом фоне Россия выглядит образцово. Благодаря ценам на нефть, которые держатся выше $70 за баррель, федеральный бюджет верстается с профицитом. По предварительной оценке Минфина РФ, за январь–июнь 2018 года он составил 877,3 млрд рублей.
Кроме того, Минфин перечислил в Фонд национального благосостояния валюту, которую начал покупать в рамках бюджетного правила в прошлом году, на сумму свыше 900 млрд руб.
По состоянию на 1 августа этого года в ФНБ было 4,844 трлн рублей или $77,164 млрд. Это вдвое превышает размер расходной части украинского бюджета. При этом Минфин к 6 августа пополнит свой счет нефтедолларами (а также евро и фунтами стерлинга) еще примерно на 2 триллиона рублей.
Но и это еще не все. С 8 марта 2018 года остатки средств федерального бюджета, которые размещаются в депозитах, бюджетных кредитах и ценных бумагах по сделкам РЕПО, только один раз ушли ниже 1 триллиона рублей. На 26 июля они составляли 1,243 трлн руб., из них на депозитах лежало 885,1 млрд руб.
Ну и внешний долг у РФ минимальный. Совокупный (государство, финансовый и нефинансовый сектора) на 1 июля составили $485,5 млрд, сообщал ЦБ. Это около 30% ВВП. Внешний долг государства сократился с начала года примерно на $5 млрд до $49,7 млрд.
Долг Украины остальному миру оценивается НБУ в 103% ВВП или $116,3 млрд по итогам первого квартала этого года. Из этой суммы на госдолг пришлось $46,6 млрд (40% ВВП). С начала года обязательства госсектора увеличились на $232 млн.
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Пропавшие защитники: почему молчат те, кто вчера «спасал» Савченко «от Путина»
Следствие по делу о попытке государственного переворота, в подготовке которого подозреваются Владимир Рубан и Надежда Савченко, завершено.
Теперь обвиняемые и защита должны ознакомиться с материалами дела, после чего оно будет передано в суд.
Мне в связи с этим не то, чтобы очень интересно, скорее любопытно, знает ли Лия Ахеджакова и другие защитники бывшей узницы российских застенков, что их подопечная с перерывами уже 4 месяца держит голодовку в знак протеста против судейского произвола.
Российская либеральная общественность, проявлявшая беспрецедентную заботу о «нашей Наде», предала холодному забвению фигуру украинской Жанны д’Арк, как только она перестала быть символом бескомпромиссной борьбы с «кровавым кремлевским режимом».
Дорогие мои, это как-то не совсем по-человечески. Предположим, что политическая система России и впрямь нехороша, и, как говорится, любое лыко ей в строку, но «ваша Надежда» ни на йоту не поменялась, оказавшись после обмена на «родной сторонке». Она все такая же стойкая и неуступчива, все так же обличает неправедную власть и готова бороться за народное счастье любыми средствами, в том числе и не вполне конвенционными. То, что вы готовы были списать ей любые грехи, когда она беспощадно бичевала путинских сатрапов, теперь с гримасой отвращения вменяется ей в вину.
Наводчик, по умолчанию несущий ответственность за гибель, хорошо, пусть даже не журналистов, но просто мирных граждан (все мы знаем о том, что в Донбассе погибло свыше 10 тысяч человек) — это нормально, это даже обязанность защитника Украины. А намерение свергнуть режим, который вогнал в нищету миллионы людей, который разворовывает страну и уже больше 4 лет ведет войну в Донбассе — это преступление.
Заметьте при этом, что «ваша Надя» действительно участвовала в боевых действиях и попала в плен в ходе одного из боев. То есть она точно совершала определенные действия.
На Украине же уже не «ваша Надя» просто вела крамольные разговоры, обсуждая варианты отстранения от власти тех, кто, по ее мнению, этой власти недостоин. Речь идет просто о словах, которые не успели стать поступками. Все равно виновата?
Российский либеральный кластер в своем редком умении забывать о собственных героях, если они выходят за рамки определенной модели поведения и начинают использовать навыки тираноборчества на территории европейского будущего, — это брат-близнец украинской патриотической общественности.
Сколько искренности, сочувствия, гордости, боли, восхищения, любви звучало в этих бесчисленных откликах, пожеланиях держаться, быть мужественной, сохранить в сердце первозданную чистоту, а на челе высокую печать правды.
Десятки тысяч украинских граждан не могли совладать с печалью, переполнявшей их сердца, они ежедневно справлялись о самочувствии голодающей, высказывали слова поддержки, делились своими яростью и восторгом, гневом и благоговением.
Над Украиной, заслонив полнеба, взошла звезда, свет которой согревал сердца, давал надежду на будущее, делал каждого причастным к великому акту мужества и героизма простой украинской женщины в страшном русском узилище.
Своей одухотворяющей силой Надя сравнялась с Майданом, она являла собой пример несгибаемости национального духа, его непреодолимого свободолюбия.
Как тут не вспомнить посвященные ей строки автора мегапопулярного поэтического произведения про «никогда мы не будем братьями» Анастасии Дмитрук. Ее стихи, посвященные Савченко, не менее прекрасны:
«Она летала, ее поймали.
Порвались алые паруса.
Веревкой крылья ее связали,
закрыли черным платком глаза.
Гнилые речи, чужие лица
и нездоровая суета —
у неба черти украли птицу,
и небо больше не знает сна.
Ломают, душат сырые клетки —
а где-то взлетная полоса…
Там ветер воет, ломает ветки,
там небо ищет её глаза.
Но сердце знает, она вернется
с лучами солнца, когда весна.
Крылами неба еще коснется,
она вернется, она жива».
Дмитрук оказалась права — птица вернулась, чтобы совершить свой последний отчаянный полет.
Внимательно исследовав украинские реалии, Герой Украины решила, что открывшееся ей убожество оскорбительно и должно быть искоренено. Я думаю, что в этом же самом уверено большинство граждан Украины, которые, согласно соцопросам, не просто не поддерживают украинскую власть, а откровенно ее ненавидят.
И с этой точки зрения, Надя осталась очень народным персонажем, связанным со стихией именно народной жизни. Но почему-то в этом качестве она уже никак не устраивала тех, кто еще вчера готов был долгими часами вглядываться в любимое лицо на портрете и оттирать невольные слезы.
Уважаемая Лия Межидовна, и все миллионы вчерашних страстных поклонников Нади в России, на Украине и за рубежом, будьте людьми, верните предмету вашей недавней страсти свою любовь, откройте свои сердца этому сильному и спасительному чувству.
Она ведь все та же «ваша Надя» — дерзкая, грубоватая, упрямая, голодающая, готовая идти напролом. Ведь «у неба черти» снова «украли птицу»! Это так же ужасно, как и в первый раз. Ну и что, что она сейчас не против Путина? Она ведь где замечает непорядок в мироздании, с того самого места и бросается в бой.
А то, что Петр Порошенко — это не идеал политика и руководителя, а Украина едва ли может быть признана образцом успешного развития, я думаю, вы отрицать не станете.
Вот и ладно, вот и договорились.
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Андрей Бабицкий
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Наследие режима Януковича
Вот это поворот. Наследие кровавого тирана Януковича мешает развитию бизнеса "новых европейцев".
По наводке Червонца https://chervonec-001.livejournal.com/2454214.html
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Как Луганск отметил День ВДВ
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«Порох нам не указ, мы все храним голубые береты», — украинские десантники массово отмечают «неправильный» День ВДВ
Несмотря на старания майданных властей, украинские десантники продолжают отмечать свой профессиональный праздник 2 августа, а не 21 ноября.
С 21 ноября 2017 года ВДВ на Украине формально не существует — десантников переменовали в Десантно-штурмовые войска. А праздник десантуры перенесли с 2 августа на 21 ноября — как утверждают в Киеве, это день покровителя десантников Архистратига Михаила.
Изменили на Украине и традиционный цвет беретов — с голубого на цвет «маренго», похожий на краповый.
Украинское издание «Страна» приводит комментарии украинских ВДВшников, которые были даны на условиях анонимности по вполне понятным причинам.
Артём З., младший сержант: «Несмотря на то, что официально праздника 2 августа уже нет, у нас в части с утра уже было построение, только посвящённое отданию почестей павшим десантникам в АТО. На построении все в новых беретах были.
А потом, когда разошлись, видел, как комбриг с начштаба поехали праздновать. Смешно, но они — наши командиры, уже в машине, выезжая, надели голубые береты.
У всех наших и у меня тоже в рюкзаке хранится голубой берет.
Поэтому вечером, когда соберемся с побратимами — с которыми уже по три года воевали в АТО, наденем голубые береты. Конечно, опрокинем по сотке — за погибших друзей и братьев. И никакое начальство запретить нам этого не сможет. И девиз „За ВДВ“ — тоже прозвучит».
Николай В., старший лейтенант: «Бордовые береты у нас предназначены для официальных мероприятий и начальства: парадов, построений торжественнных.
Голубые береты есть почти у каждого, никто из „старичков“ выбрасывать их не будет.
Тельник и голубой берет — это символы войск ВДВ. С беретами за пазухой — у тельняшек, мы ходили в атаки. Кто нам может запретить отмечать 2 августа? Хоть теперь нас и обозвали ДШВ, но ВДВ и день Войск дяди Васи никто не отменял. Поэтому теперь у нас два праздника — 2 августа и 21 ноября. 2 августа мы отметим неофициально. 21-е ноября — тоже отметим».
Станислав Я., старший сержант: «Решение об отмене праздника и о замене беретов принимали депутаты, которые ни минуты не были на передке. Поэтому лично мне по*** их решения. Это тыловые крысы, которые не знают, кто такой Дядя Вася Маргелов, что такое ВДВ.
Пусть Порох хоть тысячу раз вручает торжественно новые береты и переносит праздник — традиции по указу он поменять не может. Если бы депутаты сейчас приехали в нашу часть — то увидели бы, что все после развода сегодня надели голубые береты.
Даже молодые, которые пришли совсем недавно, правдами и неправдами достают голубые береты. Кстати, в нашей части есть даже неофициальная традиция — связанная с голубыми беретами. Кто был на передке хотя бы полгода и проявил себя как настоящий боец, тот имеет право надеть такой берет».
Напоминания не работают
Юрий К., рядовой: «Голубые береты на передке носили с собой, под брониками. Сейчас в рюкзаках — по два берета. Голубой и новый, краповый. Новые береты редко надевают, это для начальства. Если честно, то берет вообще неудобен для войны — на передке кепки и каски носим. Праздник „Войск дяди Васи“ обязательно отметим. В голубых беретах. Начальство в курсе, ловить и наказывать за это не будет. Точно знаю, что командиры сами голубые береты хранят при себе. Уверен, что они тоже сегодня в них праздновать будут».
Тут нужно чётко понимать, о каком «передке» говорят эти любители голубых беретов и «хранители традиций»: это передовая на Донбассе, по другую сторону от которой гибнут мирные жители Докучаевска, Донецка и Горловки, а также военнослужащие армий Республик.
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В Луганске отметили День Воздушно-десантных войск
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