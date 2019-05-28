«Аладдин» (2019): Может ли вор быть положительным героем?

– Оценка фильма на сайте КиноЦензор.

Фильм «Аладдин» – из тех премьер, к просмотру которых изначально настраиваешься скептически. Причин тому несколько. Во-первых, студия Дисней славится не только очень яркими декорациями и увлекательными сценариями, но ещё и умением завернуть отравленное яблоко в безумно красивую обёртку. Не всё то золото, что блестит. И не всякая экранизированная Диснеем сказка полезна детям с точки зрения её воспитательного эффекта, что мы хорошо усвоили на примере той же «Малефисенты».

Во-вторых, сюжет мультсериала «Аладдин» построен вокруг образа ловкого и удачливого героя-воришки, а снимать фильм пригласили Гая Ричи, обладающего достаточно «криминальной» репутацией. Из-за чего был высокий риск, что в морально-нравственном плане зритель получит не историю про восточного Робин Гуда, а детскую версию «Бригады», идеализирующую образы преступной жизни и лёгкой наживы.

Тем не менее, стоит признать, что создателям фильма удалось пройти по этой тонкой грани, показав, что не всякое нарушение закона аморально, также как и не всякое соблюдение закона – праведно. На этой теме стоит остановиться подробнее, так как именно она проходит красной линией через сюжет «Алладина».

В самом начале фильма зрителя знакомят с молодым парнем, который не прочь накормить себя, проявив ловкость рук и украв что-нибудь «плохо лежащее». По сюжету обманывает он исключительно плохих людей и с радостью делится вырученными средствами со встреченными им бедняками. Собственно, никакой жажды наживы в его поведении нет, и больше заработка себе на пропитание, ему не надо. Об этом же Аладдин поёт и в своей песне, где, в частности, звучат такие слова:

«На миг быстрее, чем стража, всегда готов прыжок. Друзья, бедность – это не порок! Нищий, ворьё, жулик? Просто – способ выжить!»

Аладдин живёт в обществе, в котором царит тотальное расслоение на безмерно богатых и абсолютно нищих. Кто-то не может купить себе хлеб – а кто-то купается в роскоши. Является ли нарушение законов этого неправедного общества – с целью простого выживания – аморальным поступком? Вероятно, каждый согласится с тем, что в описанной ситуации правда на стороне мальчишки с улицы.

Но дальше эта тема получает очень интересное развитие. Обретя волшебную лампу, этот самый мальчишка превращается в богатого принца. Теперь ему предстоит на деле доказать, что его воровство никогда не было средством обогащения, и он сможет устоять перед соблазном стать «господином» в этом рабовладельческом обществе. А подняться по социальной иерархии очень хочется. Ведь дело не только в богатстве (этим юное дарование как раз сложно подкупить): дело в любви принцессы, которая не может выйти замуж за нищего. «Богатство сулит любовь» – не правда ли, сложная дилемма?

К счастью, Аладдину попался хороший друг, просидевший несколько тысяч лет в тесной лампе и успевший очень хорошо усвоить одну истину: всякий считающий себя Господином одновременно является рабом. Лишь тот Человек по-настоящему свободен, кому не прислуживают и кто сам не должен никому говорить «чего изволите». Мечта Джинна снова стать свободным, но исполнить её может только тот, кто потратит одно из своих желаний на его освобождение. А желания очень нужны – ведь надо спасать город Аграбу, его султана и прекрасную принцессу Жасмин, да и свою жизнь хотелось бы наладить, ведь не вечно же быть нищим воришкой. Да и слова Джинна о том, что «чем больше имеешь – тем больше хочется», явно не на пустом месте произносятся.

У самого же Аладдина нет множества веков, чтобы разобраться со всей этой сложной жизненной философией, с которой с ним делится в форме песен его волшебный друг из лампы. Ему надо действовать, постоянно делая свой нравственный выбор – в ту или иную сторону. И пожалуй, это главное достижение создателей фильма. Они очень наглядно продемонстрировали, что от выбора (а точнее от глубинных мотивов этого выбора) зависит дальнейшее развитие событий.

Какой бы безнадёжной ни была ситуация и как бы ни были велики соблазны – если ты поступишь по совести, то всё обязательно наладится. Но стоит хоть немного расслабиться, позволить себе барствовать, немного затянуть вынужденную ложь или попытаться построить счастье на лжи, и всё очень быстро переменится, и ты окажешься на самом дне мира. Но если найдёшь в себе силы встать, то судьба обязательно даст новый шанс снова оказаться в похожей ситуации и сделать правильный выбор. Так очень часто бывает в нашей жизни, но очень редко такую логику развития сюжета можно увидеть в кино. К счастью, в случае с фильмом «Аладдин» создатели картины постарались не только соблюсти этот закон мироздания, но и сопроводить его поучительными историями и подсказками от разных героев.

Аладдин в фильме – не тот персонаж, который не допускает ошибок, но он тот, кто, несмотря на падения, никогда не унывает и готов исправиться: услышать своё сердце и поступить по велению души. Даже если ради этого приходится отказаться от той самой «любви», в погоне за которой многие теряют себя.

В то же время сюжет фильма не вертится вокруг одного Аладдина. Всем главным героям по ходу развития событий предстоит пройти свой жизненный урок. Злодей Джафар мечтает стать самым могущественным в мире. К сожалению, его мечте суждено осуществиться. Глава королевской стражи всю жизнь преданно служил Султану и выше всего чтил Закон. Но что если честь и закон окажутся по разные стороны баррикад? Сможет ли он нарушить этот самый закон и стать преступником, если того потребуют обстоятельства? Сам Султан уверен, что страной может править только сильный воин, которого он и ищет в мужья своей дочери Жасмин, выбирая из иностранных принцев. Однако, что важнее для руководителя: знатность, богатство и изысканные манеры, или знание своего народа и желание служить ему?

Прекрасно в фильме изображён и главный женский персонаж – сама принцесса Жасмин. Выбор спутника жизни её, безусловно, волнует: как она сама говорит «я не против замужества». Вот только на первом месте для неё – оказывается вопрос несправедливости общественного устройства и тот факт, что народ бедствует. «Мерило счастья для меня – счастье моих подданных», – вспоминает слова своей матери Принцесса в разговоре с подругой. И это не пустая фраза, создатели фильма действительно демонстрируют героиню, которая живёт высокими идеалами и ставит интересы общества выше своих. Показателен и текст песни, которую поёт Жасмин:

«Пусть ночь темна, надежду дарит утро

Я буду сильна, уже не смогу молчать

И все услышат, пусть голос мой пока тише

Силу чувствую я свыше…

И сейчас я должна стать смелой»

Принцесса ведёт себя непокорно, смело и даже иногда рискованно, однако её настойчивость и воля обеспечены не личными, а общественными интересами, поэтому и риск, что называется, оправдан. В то же время воля сочетается в этом персонаже с женственностью и привлекательностью; к тому же Жасмин ещё и остроумна и любит читать книги.

Тем временем Джафар уже плетёт свои козни и увещевает Жасмин «соблюдать традиции и не болтать лишнего». По его словам, только удачное замужество в целях мира с соседями позволит сохранить государство. И вроде бы он прав. Вот только в фильме наглядно показано, что бывают ситуации, когда старые традиции уже не работают и нужны новые решительные действия.

Всё это действие сопровождает даже не одна, а сразу две романтические истории, показанные с юмором, по-доброму и без пошлости. Поэтому на фильм можно идти как с детьми, так и со своей второй половиной, чтобы погрузиться в поучительную, сказочную и очень трогательную атмосферу.

К недостаткам картины можно отнести чрезмерную клиповость подачи информации, из-за которой маленькие дети (заявленная возрастная категория – «6+») могут не успеть понять сюжет и всё происходящее на экране. Но лет с 9-10 такое кино будет восприниматься вполне целостно, и оставит хорошее впечатление. Не забудьте после просмотра пообщаться на философские вопросы, которых в избытке в этой картине.

Наркотики

Отсутствуют.

Секс

Есть сцена поцелуя в конце фильма. Также в одном из эпизодов Джинн на пару секунд примеряет на себя образ танцовшицы. Учитывая, что он изображён с бородой – выглядит это явно двусмысленно.

Насилие

Драк в фильме минимальное количество, в основном – увлекательные погони, яркие танцы и содержательные по смыслам песни.

Мораль

Очень красивый фильм со сказочным восточным антуражем и душевными песнями. Общий воспитательный посыл явно созидательный (воровство не поощряется, главный герой ошибается, но получает возможность исправить свои ошибки и утвердиться в своих чистых намерениях). Сюжетная линия каждого персонажа несёт свой важный нравственный урок, в том числе: Свободен только тот человек, который не хочет быть ни рабом, ни господином

Чем больше имеешь – тем больше хочется

К традициям надо относиться уважительно, но вдумчиво. Иногда их можно изменять

В жизни могут быть ситуации, когда надо нарушить закон и поступить по совести

Погоня за славой и властью ведёт к рабству души

Жизнь помогает тем, кто смелый и у кого чистые помыслы

Ложь – плохой фундамент, на котором нельзя построить счастье

Хотите править королевством – читайте книги Дмитрий Раевский

Источник: http://feedproxy.google.com/~r/whatisgood/OuMj/~3/wb7sRsysASY/