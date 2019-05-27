О власовцах и памятниках в Кёнигсберге

Во время недавней поездки в Калининград мы с коллегами посетили одно из городских кладбищ, где к своему удивлению на памятниках погибшим якобы мирным немецким жителям тогдашней Восточной Пруссии, нашли… русские имена.

Рядом с исключительно МУЖСКИМИ немецкими именами и фамилиями, с годами смерти исключительно 1944 и 1945 гг., находятся русские фамилии. Причем, информация о них всегда неполная: либо нет даты рождения, либо нет точной даты смерти. У каждого же «арийца» на том же самом памятнике всегда есть и то, и другое. При этом на памятниках «мирным жителям» нет НИ ОДНОЙ ЖЕНСКОЙ ФАМИЛИИ, НИ ОДНОГО ПОГИБШЕГО РЕБЕНКА! Только мужчины «призывного» возраста! Кто же эти носители русских имен, что выбиты на одной плите, рядом с явными погибшими германскими военными?

Вот снятый в Калининграде ролик, где мы изучали этот вопрос (11:15 – Чьи имена выбиты на немецких памятных плитах на Интернациональном мемориальном кладбище Калининграда):

Ответ на вопрос принципиален. Неужели в русском Калининграде немцам удалось тихой сапой увековечить имена предателей – власовцев?

Об этом статья калининградского журналиста Андрея Выползова, который много писал об опасности «ползучей германизации» самого западного региона России…

«Как дома!»: сколько власовцев было в Кёнигсберге

Не так давно писатель Николай Стариков, будучи в Калининграде, затронул одну практически неизученную тему. Почему на памятных плитах погибшим гитлеровцам в Калининграде встречаются русские имена и фамилии с «мобилизационным» возрастом и годами смерти – зима-весна 1945 года? На т.н. интернациональном кладбище, расположенном в Калининграде, он сходу и навскидку насчитал имена солдат с явно русскими и украинскими фамилиями – Feodor Andrejew, Iwan Laschko.

А вот, ещё например, читаем на плитах, установленных в г. Мамоново Калининградской области: Feodor Scherbakow, двумя строками ниже – Andre Schernischow; на другой плите: Nikolay Semenow, тремя строчками ниже — Dimitry Sidorow; на третей доске: Nikolai Wischnjakow.

Специального подобного подсчета на других кладбищах я не проводил, но могу предположить, что славянские фамилии выбиты и там. С начала 2000-го года немцы умудрились увековечить солдат Вермахта в 10 населенных пунктах в Калининградской области, первым стал закрытый для иностранцев военный город Балтийске, где дислоцирована главная военно-морская база Балтийского флота).

Плиты «погибшим мирным жителям» установлены в г. Балтийске в 2000 году. Тогда Балтийск с главной военно-морской базой Балтийского флота ещё имел статус закрытого для иностранцев города! Но немцы умудрились увековечить там гитлеровцев, а также, судя по русским фамилиям, и власовцев.

(1. Вторая строка сверху Feodor Schuwalow (Фёдор Шувалов). 2. Внизу Michel Worobjow (Михаил Воробьёв). 3. По центру Wassili Romankow (Василий Романков) — погиб в 18 лет. 4. В левом верхнем углу Wladimir Kochloff (Владимир Кохлов).

Несколько лет назад автор этих строк обратился в Народный союз Германии по уходу за военными захоронениями с вопросом: «Это власовцы?» Мне ответили так:

«Согласно имеющимся у Народного Союза Германии материалам, на воинском захоронении в Калининграде захоронено 25 человек, которые родились в России. По указанным 25-ти погибшим времён войны у нас нет данных, которые могли бы указать на то, что речь идёт о военнослужащих так называемой РОА (власовцы). В целом, однако, мы не можем исключать того, что на немецких воинских захоронениях в Восточной Европе захоронены и граждане СССР, которые принимали участие в войне на стороне Германии. Согласно научным данным, до 800.000 граждан Советского Союза добровольно служили на стороне Германии или же были так называемыми «добровольными помощниками вермахта», соответственно служили в частях РОА (власовцы). Указанные добровольческие формирования были задействованы на всём Восточном фронте, а также (частично) во Франции и Дании».

Я начал заниматься темой власовцев, осевших на территории Восточной Пруссии. По воспоминаниям фронтовиков, которые брали Кёнигсберг и окрестности, они часто встречали предателей. Вот, например, что рассказал мне ветеран Великой Отечественной войны из Калининграда, танкист Валентин Николаевич Гаврилов:

«Впервые я встретился с власовцем под нынешним посёлком Янтарный – у немцев Пальмникен. Первый танк прямо на берегу моря был подбит фаустпатроном. К месту, откуда стреляли, побежали наши ребята. Видят, поднялся немец в военной форме и вдруг кричит по-русски: «Братцы, не убивайте, я свой. Меня немцы заставили». Его спрашивают, зачем же ты тогда стрелял? Объясняет, мол, охраняет аэродром. Ему говорят, так война уже заканчивается, ясно же, что фрицы проиграли. Я, говорит, солдат, мне приказали. Стали его допрашивать и выяснилось, что сам он украинец и перешёл к немцам ещё в 41-м году. Солдаты его казнили. Распластали на песку, руки-ноги связали и колышками к земле прибили. И танк пустили. Такой самосуд».

В своих исканиях я наткнулся на архив власовской русскоязычной газеты «Народный голос», которая выходила в Кёнигсберге с 24 октября 1944 года по 7 января 1945 года. В последнем номере листка предателей, в колонке «От редакции», была сказано, что «Народный голос» больше печататься не будет «в силу целого ряда причин, вызванных обстановкой военного времени». На деле же уже через 9 дней — 16 января 1945 года войска 3-го Белорусского фронта овладели первым городом Восточной Пруссии – Пилькалленом.

Так вот, анализ подшивки позволяет утверждать, что власовцев в Кёнигсберге было предостаточное количество, поскольку для 25-ти человек, которые насчитал Народный союз Германии по уходу за военными захоронениями, никто выпускать газету не станет. Тираж не указывался, но в выходных данных есть информация, что газета выходила ежедневно, стоила 10 пфеннигов. Главный редактор Я. Смирнов. Адрес редакции – Зельке Штрассе, 25 (сегодня этого здания в Калининграде нет). Полистаем страницы коллаборационистского издания. Важно понять, что, выражаясь современным языком, контент редакции не спускался сверху, а собирался на месте, в Кёнигсберге и в целом в Восточной Пруссии.

Итак, читаем в статье «Грозная сила»: «На днях мы посетили лагерь перебежчиков из рядов Красной армии, которые ставят своей целью служение одной цели – освобождению родины от ненавистного сталинского строя. Эти люди много раз соприкасались с партизанами, действующими в тылу Советского Союза и теперь выразили желание вновь отправиться в советский тыл к антисталинским партизанам, чтобы там увязать все наши общие вопросы и с оружием в руках бороться за освобождение своей родины. Пленный Константин С., бывший сержант 116-го стрелкового полка, попавший в плен в октябре этого года, говорит: «Вся Сибирь кишит партизанскими отрядами, достигающими численностью от полусотни до десятка тысяч человек, представляя местами из себя боевые единицы, равноценные дивизии».

«Правдивость» сообщений «независимой» власовской прессы налицо: вся, прямо вся Сибирь так и кишит в 1944 году партизанскими антисталинскими, а значит прогитлеровскими партизанами!

В заметке цитируется несколько предателей – «тамбовец Григорий М.», «украинец Василий Ш.», «пожилой сапер 367-го строительного батальона Федор З.», «артиллерист Ефим З». Таким образом, даже если статья – плод измышлений, следует признать факта, что под Кёнигсбергом был лагерь перебежчиков, где эта газета распространялась.

В другом номере читаем репортаж «Женитьба бойца». У русской церкви на Находштрассе стоит празднично украшенный цветами экипаж. «Мы решили с Шурой свадьбу справить, как полагается, в церкви», — смущаясь, рассказывает ожидающий начала венчания Анатолий З. Он ещё молод, но его унтер-офицерский мундир украшен не только эмблемой РОА, но и медалью «За храбрость». И даже «Значком за ранение». Шуру Н. три года назад сняли с учебы в медтехникуме и послали на фронт. На нашей стороне она со времени большого харьковского окружения. «Я почти два года уже на полной свободе. Привыкла здесь, как дома! А по-немецки говорю теперь, как немка настоящая!». Далее читаем, что на свадьбу приглашены 20 человек во главе с начальником — «русским офицером».

А вот в газете снимок молодых девушек, одна из которых красит губы. Подпись: «Русские девушки-добровольцы трудовой службы на отдыхе».

В ноябре «Народный голос» публикует «Манифест комитета освобождения народов России», после чего в каждом номере начинается промывка мозгов. Вот письмо от некоего Ивана Л. в редакцию кёнигсбергского «Народного голоса»: «Прошу Вашего ходатайства рассмотреть мое заявлением, так как я есть русский, и желаю с оружием в руках бороться с большевизмом». Вот «репортаж» из помещения, где военнопленные «одной из команд Восточной Пруссии», прослушав по репродуктору манифест предателя Власова, собрались «плотной толпой» вокруг военнопленного М. и записываются в РОА. «Мы, военнопленные, хотим вернуться к себе домой полноправными и свободными гражданами», — цитирует «Голос» телеграмму Власову.

Таким образом, следует признать, что русскоговорящих предателей в Кёнигсберге было весомое количество. По всей видимости, именно они выбиты в Калининграде на плитах вместе с именами фашистов. Если это так, то это первый случай в России, чтобы немецкая сторона на российской земле увековечила наших предателей.

Это чудовищная «мягкая сила».

Андрей Выползов