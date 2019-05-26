Главная » Мировоззрение, Политика

России нужен авторитаризм – от слова «авторитет»

14:53. 26 мая 2019 Просмотров - 82 Один комментарий Опубликовал:

Странное дело – каждый год в день, когда в рамках питерского Книжного форума мы на улице в центре Петербурга общаемся с земляками, погода становится очень холодной. Так было и на этот раз. Вчера все ходили в шортах и футболках, а тут плюс восемь!

Однако, невзирая на погоду, общение было очень теплым…

Хронометраж:
02:40 — итоги президентской кампании на Украине
09:48 — прогноз развития событий на Украине
10:49 — об итогах голосования по строительству Храма Святой Екатерины
14:32 — кто является основными противниками возведения храмов в городах и пригородах России
17:10 — о спайке либералов и леваков-троцкистов
21:14 — что на Кавказе думают о храмоборцах
26:25 — о возможности эмиссии безналичных денег госпредприятиями
29:17 — о переименовании Санкт-Петербурга в Ленинград
31:16 — цели и задачах Партии Великое Отечество
33:53 — какая форма правления для России является наилучшей
37:55 — об отношении к писателю Даниилу Гранину
41:38 — об информационных атаках накануне Дня Победы и про акцию «Бессмертный полк»
46:24 — доколе будет Ельцин-центр?
52:50 — что ждать после 2024 года?

Скачать аудио
Видео ВК

Теперь мои статьи можно прочитать и на Яндекс.Дзен-канале.

Источник: https://nstarikov.ru/blog/104104

Метки: блог, Видео

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
ОБРЕЗАННАЯ РЕСПУБЛИКА (2 часть)
... другую метафору: если автомобилю нужен капитальный ремонт его двигателя (экономики...государстве». Помимо подзападно-либеральных СМИ России, всячески поддерживающих мифологию о «...скрытные инструкции и программы закулисного авторитаризма. Если у нас правят ...
Европа с Гитлером воевала против СССР
... не поминая жертв демократии и авторитаризма, фашизма и милитаризма? Основная причина...есть психологическая потребность осуждения СССР/России, это очень серьёзный культурный ...из них. Здесь как раз нужен довольно отвлечённый, максимально деидеологизированный ...
Бэкграунд, выпуск-266 за 21 июля 2012
... о том, что западу нужен был именно такой результат. Представить...запада по модели американской. Усиления авторитаризма, авторитарных тенденций. Вероятно возникновения ...война завершилась присоединением Бессарабии к России и молдаване навсегда избавились ...
Новости Украины и Новороссии 03 декабря 2018
...лидером сразу после задержания Россией украинских кораблей, сообщается на...газа. А для этого нужен новый турецко-российский кризис....пример пережившей ельцинскую ломку России.Новая экономическая и ... этом случае на правый авторитаризм. Чтобы, под его личиной...
Вето на отмену Совести
...изобретателя-инноватора, только Россия сдерживает планы мирового закулисья... торговле для России.-Вы полагаете, Россию сознательно стремятся ...таковую. Для этого и нужен Содом - говоря словами...даже и мягких форм авторитаризма, свойственных устойчивым режимам,...
Оставьте в покое демократию!..
...Действительно, ожидания доминирующего большинства граждан России очень слабо соотносятся с традиционным...поставок пусть даже сложных товаров нужен доктор наук, специалист мирового ...обществе, чем о стремлении к авторитаризму. Окружение Президента если и ...

Один комментарий » Оставить комментарий


Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)