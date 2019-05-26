России нужен авторитаризм – от слова «авторитет»
Странное дело – каждый год в день, когда в рамках питерского Книжного форума мы на улице в центре Петербурга общаемся с земляками, погода становится очень холодной. Так было и на этот раз. Вчера все ходили в шортах и футболках, а тут плюс восемь!
Однако, невзирая на погоду, общение было очень теплым…
Хронометраж:
02:40 — итоги президентской кампании на Украине
09:48 — прогноз развития событий на Украине
10:49 — об итогах голосования по строительству Храма Святой Екатерины
14:32 — кто является основными противниками возведения храмов в городах и пригородах России
17:10 — о спайке либералов и леваков-троцкистов
21:14 — что на Кавказе думают о храмоборцах
26:25 — о возможности эмиссии безналичных денег госпредприятиями
29:17 — о переименовании Санкт-Петербурга в Ленинград
31:16 — цели и задачах Партии Великое Отечество
33:53 — какая форма правления для России является наилучшей
37:55 — об отношении к писателю Даниилу Гранину
41:38 — об информационных атаках накануне Дня Победы и про акцию «Бессмертный полк»
46:24 — доколе будет Ельцин-центр?
52:50 — что ждать после 2024 года?
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Источник: https://nstarikov.ru/blog/104104
Брехлючий кремлёвский лизоблюд!