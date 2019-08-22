Новости Украины и Новороссии 22 августа 2019
- 06:58 Зеленский прокомментировал возможность возврата России в G8.
- 04:00 США планируют ударить по глубокому тылу России при помощи Украины.
- 02:33 Самоубийственный курс: Зачем Зеленскому нужен фиктивный рост экономики в 5-7% (ВИДЕО).
- 00:30 Украинцы выбрали не демократию, а авторитаризм, — Савченко.
- Вчера 21:52 И Макрон бросил карты.
- Вчера 21:48 Украинский «Нафтогаз» предложил людям купить газ впрок по нынешней цене.
- Вчера 16:25 Путин неактуален, переключаемся на Зеленского?.
Зеленский прокомментировал возможность возврата России в G8
Владимир Зеленский прокомментировал возможность возврата России в «Большую восьмёрку».
«Возвращение Крыма и прекращения боевых действий на Донбассе, возврата более 100 политзаключенных и украинских моряков станет сигналом того, что Россия снова готова занять свое место в повестке высокой дипломатии», — написал он на официальной странице президента Украины в соцсети.
Как сообщала «Русская Весна», президент США Дональд Трамп согласился на предложение президента Франции Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США. Как ожидается, Трамп поднимет этот вопрос на саммите G7 в Биаррице.
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США планируют ударить по глубокому тылу России при помощи Украины
Американский истеблишмент делает только вид, что добивается урегулирования конфликта на юго-востоке Украины. На самом деле Вашингтон реализует гнусный план по переброске военных в соседнюю к нам страну.
Об этом свидетельствуют заявления многих украинских высокопоставленных чиновников, так или иначе, лоббирующих интересы США. Многие из них не стесняются в агрессивных заявлениях и фактически предлагают Вашингтону оккупировать Россию.
Так, например, вполне резким заявлением отметился директор дипломатической академии при МИД Украины, чрезвычайный и полномочный посол Сергей Корсунский.
По его словам, Киев должен попросить США оказать помощь в создании ракетного оружия дальнего радиуса действия, способного поражать глубокий тыл России.
«Я считаю, что мы вообще должны поставить вопрос о строительстве военной базы США в Украине, как это сделала Польша. Это решило бы проблему нашей безопасности ничуть не хуже, чем членство в НАТО», — сказал дипломат.
Корсунский также напомнил о прекращении действий Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
«Теперь у нас не связаны руки, и мы должны приступить к разработке ракетного оружия той дальности — до тысячи километров, которая достигнет чувствительных точек наших врагов. У нас есть для этого и технологический потенциал, и промышленный. В этом плане наше сотрудничество с Соединенными Штатами может быть выгодно обеим сторонам», — подчеркнул он.
Подобное заявление лишний раз отвечает на вопрос: «Зачем США вышли из ДРСМД?».
Очевидно, что это было сделано для того, чтобы максимально близко расположить свои ракеты к России. В данный момент американский истеблишмент действует руками украинцев.
Все выставляется так, что якобы это Киев просит защитить Украину от России. На самом же деле «оккупация» России заранее спланирована в Вашингтоне.
Вероятней всего, подобные заявления будут появляться в ближайшее время все чаще. Не исключено, что к украинским политикам присоединяться американские русофобы. Они продолжат бездоказательно обвинять Россию в бедах Украины, чтобы реализовать свой гнусный план.
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Антон Орловский, специально для «Русской Весны»
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Самоубийственный курс: Зачем Зеленскому нужен фиктивный рост экономики в 5-7% (ВИДЕО)
Известный блогер Юрий Подоляка (Yurasumy) — с обзором темы о фиктивном росте украинской экономики при Зеленском.
По-моему, уже любому здравомыслящему человеку понятно, что достигнуть стабильного роста в 5-7% без изменения нынешнего самоубийственного курса Украина не сможет. Между тем, Владимир Зеленский уже определил это своим экономическим ориентиром на президентскую пятилетку.
И первые статданные, которые выдал на-гора при новом президенте украинский Госстат, казалось, подтверждают такую возможность. 4,6% роста за второй квартал. Впечатляющий результат. Но если разобрать его в деталях, вырисовывается очень целостная картина создания красивой картинки искусственного благосостояния.
Зачем в Киеве все это делают? Не только из политической целесообразности. В этой махинации есть еще и вполне себе коррупционно-экономический смысл.
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Украинцы выбрали не демократию, а авторитаризм, — Савченко
Депутат Верховной рады VIII созыва Надежда Савченко заявила, что жители Украины выбрали не демократию, а авторитаризм.
«Мы, украинцы, выбрали на Украине далеко не демократию, а авторитаризм. Мы выбрали одного человека, которому дали 73% доверия, выбрали партию, которой дали 43% поддержки. Украинцы не разбирались в персоналиях, не хотели изучать программы, не хотели понимать, что у партии должна быть идеология республиканцев или демократов. Они хотели одного человека — батьку, хозяина, который придёт и все решит», — сказала она в эфире одного из украинских телеканалов.
По мнению Савченко, оппозиции на Украине «больше нет», и такой ситуации контроль за работой правящей партии должно взять на себя общество.
«Если одна партия («Слуга народа» — ред.) будет дисциплинированно ходить в парламент, то остальной части парламента на работу можно просто не приходить, от них ничего не будет зависеть. Теперь украинцы должны радоваться, если они получают больше комитетов, больше полноты власти, потому что, в принципе, мы получаем эту власть, как народ, если они наши слуги», — добавила Савченко.
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И Макрон бросил карты
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Украинский «Нафтогаз» предложил людям купить газ впрок по нынешней цене
«Нафтогаз» предложил населению купить до 25 тысяч кубических метров газа по предоплате по текущей низкой цене с его использованием на протяжении отопительного сезона 2019–2020. Об этом сообщает пресс-служба НАК в среду, 21 августа.
Этого объема достаточно для обеспечения нужд домохозяйства в течение всей зимы. Воспользоваться предложением можно будет до 25 сентября.
Отпускная цена «Нафтогаза» газопоставляющим предприятиям (газсбытам) в рамках этого предложения составляет 4874,42 грн за тысячу кубических метров (без НДС и стоимости транспортировки и распределения).
«Цена газа для населения за прошедшие пять месяцев снизилась на 25%. Сейчас она ниже, чем год назад. Есть риск, что зимой газ подорожает, потому что на него увеличивается спрос.
На это указывают и текущие биржевые прогнозы. Многие наши коммерческие клиенты уже зафиксировали свои затраты на газ, осуществив предоплату за желаемые объемы. Теперь такая возможность есть и у бытовых потребителей. Такой продукт существует на многих развитых рынках», — заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.
Для максимального удобства потребителей НАК предложил участие в этой программе всем газопоставляющим компаниям Украины, обслуживающим бытовых потребителей.
«Наш новый продукт предоставляет населению возможность воспользоваться преимуществами рынка природного газа, которые ранее были доступны только для коммерческих потребителей. Он даст возможность людям получить топливо по фиксированной цене, независимо от ситуации на рынке.
Сейчас мы предлагаем продукт через существующую сеть газсбытов, чтобы доступ к нему получило максимальное количество потребителей. После открытия рынка газа для населения такой продукт смогут предлагать непосредственно бытовым потребителям и “Нафтогаз”, и другие игроки рынка», — отметил глава газового дивизиона НАК Андрей Фаворов.
Для того, чтобы воспользоваться новым продуктом, нужно обратиться в центр обслуживания клиентов своей газопоставляющей организации (газсбыта), подписать дополнение к типовому соглашению поставки природного газа, внести предоплату и пользоваться дешевым газом в отопительный сезон, оплачивая только стоимость его транспортировки и распределения.
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Путин неактуален, переключаемся на Зеленского?
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