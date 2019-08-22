Новости Украины и Новороссии 22 августа 2019

Американский истеблишмент делает только вид, что добивается урегулирования конфликта на юго-востоке Украины. На самом деле Вашингтон реализует гнусный план по переброске военных в соседнюю к нам страну.

Об этом свидетельствуют заявления многих украинских высокопоставленных чиновников, так или иначе, лоббирующих интересы США. Многие из них не стесняются в агрессивных заявлениях и фактически предлагают Вашингтону оккупировать Россию.

Так, например, вполне резким заявлением отметился директор дипломатической академии при МИД Украины, чрезвычайный и полномочный посол Сергей Корсунский.

По его словам, Киев должен попросить США оказать помощь в создании ракетного оружия дальнего радиуса действия, способного поражать глубокий тыл России.

«Я считаю, что мы вообще должны поставить вопрос о строительстве военной базы США в Украине, как это сделала Польша. Это решило бы проблему нашей безопасности ничуть не хуже, чем членство в НАТО», — сказал дипломат.

Корсунский также напомнил о прекращении действий Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

«Теперь у нас не связаны руки, и мы должны приступить к разработке ракетного оружия той дальности — до тысячи километров, которая достигнет чувствительных точек наших врагов. У нас есть для этого и технологический потенциал, и промышленный. В этом плане наше сотрудничество с Соединенными Штатами может быть выгодно обеим сторонам», — подчеркнул он.

Подобное заявление лишний раз отвечает на вопрос: «Зачем США вышли из ДРСМД?».

Очевидно, что это было сделано для того, чтобы максимально близко расположить свои ракеты к России. В данный момент американский истеблишмент действует руками украинцев.

Все выставляется так, что якобы это Киев просит защитить Украину от России. На самом же деле «оккупация» России заранее спланирована в Вашингтоне.

Вероятней всего, подобные заявления будут появляться в ближайшее время все чаще. Не исключено, что к украинским политикам присоединяться американские русофобы. Они продолжат бездоказательно обвинять Россию в бедах Украины, чтобы реализовать свой гнусный план.

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Антон Орловский, специально для «Русской Весны»