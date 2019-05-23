Советский Союз и современная РФ глазами простого человека
Каким был Советский Союз и какой стала Россия после всех политических и экономических трансформаций последних 30 лет?
Если абстрагироваться от государственной пропаганды как советского периода, так и нашего времени и посмотреть на все глазами простого человека, то выглядеть сравнение будет примерно так.
В Советском Союзе можно было идти по улицам родного города в любое время суток, и никто не то, что не нападёт – слова грубого не скажет. Решётки на окнах первого этажа? Зачем? Квартира же не тюрьма! Железные запирающиеся двери на подъездах? Где это было видано? Не только подъезды, но и подвалы с чердаками были нараспашку, но при этом никаких бомжей и наркоманов в них не водилось. Потому что их просто не было.
В Советском Союзе распространенным явлением было оставлять ключи под ковриком у двери – можно ли это представить в современной России?
Жители советского дома как правило знали друг друга и могли зайти в любую квартиру за солью или спичками, это было нормально. Сегодня не каждый знает и своих соседей по этажу.
В советских магазинах не было ни охранников, ни камер наблюдения, но никто ничего не воровал, даже в магазинах самообслуживания. На каждом углу стояли автоматы с газировкой – и гранёные стаканы были на месте. Интересно, сколько минут стаканы простояли бы они сегодня?
Лучшее в мире образование в Советском Союзе обеспечивалось всем и бесплатно. Сегодня даже за самые короткие учебные курсы нужно платить. Бесплатных мест в ВУЗах осталось меньше половины, а школьное образование теряет в своем качестве из года в год.
Советский Союз гарантировал работу по специальности. Сегодня по специальности работает меньше половины страны.
Бесплатные спортивные секции, пионерские лагеря, курорты, санатории – это тоже Советский Союз. Приходишь в районную поликлинику и получаешь путёвку в санаторий, скажем, в Крым. Бесплатно. Просто, потому что врач нашёл у тебя какие-то проблемы со здоровьем и решил, что тебе стоит его поправить. Сегодня все это платное и порой настолько дорогое, что для многих стало в принципе недоступно.
В Советском Союзе на Кавказе были не терроризм и наркотики, как сегодня – а курорты, санатории и лучшая в мире минералка. На Украине – не бандеровцы со свастиками, а бескрайние пшеничные поля, авиационная и танковая промышленность, чистые города и добрые, счастливые люди. В Прибалтике – не марши СС, а производство высокоточной электроники и радиотехники, автомобилей и знаменитых на весь мир бальзамов.
Семьям в Советском Союзе выдавали бесплатные квартиры, семьям с детьми – двухкомнатные и трехкомнатные. Что такое ипотека, советский человек не знал вовсе. Сегодня каждая вторая семья не имеет собственной квартиры и живет либо в съемной, либо в ипотечной, выплачивая за нее половину своего дохода, а то и больше.
Советское телевидение показывало не отупляющие шоу, а познавательные передачи и такие фильмы, снятые великими мастерами при участии животворящей цензуры, от которых было глаз не оторвать.
На советских товарах цены наносились прямо на заводе и не менялись десятилетиями. Сегодня цены меняются изо дня в день, причем строго в большую сторону, а главное – они заметно обгоняют рост зарплат.
Примерно так выглядит сравнение Советского Союза и современной России глазами простого человека.
Это сравнение можно продолжать и продолжать, но приведенных примеров, наверное, достаточно, чтобы понять, насколько значительными оказались результаты экономических и политических трансформаций последних 30 лет. И к какой политичнской модели нам нужно стремиться, если хоитим жить впредь лучше, а не хуже.
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В СССР не было колбасы в магазинах, нельзя было выехать летом на море заграницу, большие проблемы были с покупкой автомобиля, даже Б/У. Перестройщики все это обещали устроить в обмен на ликвидацию КПСС, передачу госимущества “эффективным собственникам” и замену плановой экономики диким рынком. Большинство населения думало только о колбасе и загранице и радостно все это поддержало. Колбасу честно получили. Так что цели своей добились. А обратной дороги, как известно, нет. Вход – рубль, выход – два. Так что мечтать о возврате плановой экономики можно, но реально вернуть ее – вряд ли получится в обозримом будущем.
Любимая тема уважаемого Брахмана – раньше было “много лучше и красивше”. Прямо умиляет. Особенно, эти омерзительные сифилитичные многоразовые гранёные стаканы, уж об этом-то не стоит ностальгировать, должен быть разумный предел сладостным мечтаниям. Поколение последних пионерлагерей видит историю через розовые очки.
Айва, а заболеваемость половыми инфекциями была самая низкая в мире. Т.к. не надо было зарабатывать причинным местом. И из стаканов этих не боясь пила вся страна, а сейчас дома из под крана опасно пить воду, но главное ведь много сортов колбасы? А если колбаса останется, а плановая экономика вернётся? Согласитесь? Ведь отсутствие колбасы это не обязательная черта социализма. Было время, когда в советских магазинах было изобилие и колбасы, и масла, и всего остального, когда крабы (да!, да!) камчатские, лежали на прилавках горой. В такой социализм пойдёте?
Это возрастное, когда молодой все кажется ярче, насыщенней, лутше, а может просто есть с чем сравнить.
Что то как то радужно получилось! Гранёные стаканы и в СССР тырили. Мужики. Не из горла же булькать?! В Крым….?путёвку…? прям, вот, в поликлинике…? Да ладно!!! Путёвки в санатории и дома отдыха распределялись в профкомах. И не всегда бесплатно. Часто по личным контактам, как тогда говорили “По блату”. Бесплатные квартиры: по очереди, на разных предприятиях разные очереди. Зачастую жена работает на одном предприятии за маленькую зарплату, зато быстро двигается очередь на квартиру (машину, детский сад, дачу…), а муж на другом, где платят, но квартиру не дождёшься. Советские магазины: Помним, “масло по одной пачке в руки”. Записи на всё, на мебель, обои, ковры… Всё по блату. Всю свою первую бытовую технику я покупал “через заднее кирильцо”. Обыкновенная электрическая дрель – замучаешься искать, в лучшем случае найдёшь в наборе со всяким разным ненужным инструментом. Загадка: “Длинное зелёное, с жёлтой полосой, пахнет апельсинами, копчёной колбасой!” что это? Ответ: поезд Пенза-Москва. Тотальный дефицит всего! Даже нужных гвоздей!
Так что не всё было так красиво. Хотя и не так плохо как некоторые пытаются втюхивать. Было и много хорошего. Да, люди были душевней, проще, культурней, в общем – лучше. И отношения между людьми тоже.
Не было бы Хрущевских реформ, не было бы и дефицита. Отношения между людьми были чище, а разница в доходах меньше. Ведь деньги портят отношения, особенно когда у одних их мало а у других много. Взять пенсию она была максимальной 132 рубля, такие деньги получали многие пенсионеры, если пересчитать получается около 36000 рублей, можно сказать что некоторые получают пенсию побольше, только количество таких людей мало.