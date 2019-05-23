Советский Союз и современная РФ глазами простого человека

Жители советского дома как правило знали друг друга и могли зайти в любую квартиру за солью или спичками, это было нормально. Сегодня не каждый знает и своих соседей по этажу.

В Советском Союзе распространенным явлением было оставлять ключи под ковриком у двери – можно ли это представить в современной России?

В Советском Союзе можно было идти по улицам родного города в любое время суток, и никто не то, что не нападёт – слова грубого не скажет. Решётки на окнах первого этажа? Зачем? Квартира же не тюрьма! Железные запирающиеся двери на подъездах? Где это было видано? Не только подъезды, но и подвалы с чердаками были нараспашку, но при этом никаких бомжей и наркоманов в них не водилось. Потому что их просто не было.

Если абстрагироваться от государственной пропаганды как советского периода, так и нашего времени и посмотреть на все глазами простого человека, то выглядеть сравнение будет примерно так .

Каким был Советский Союз и какой стала Россия после всех политических и экономических трансформаций последних 30 лет?



В советских магазинах не было ни охранников, ни камер наблюдения, но никто ничего не воровал, даже в магазинах самообслуживания. На каждом углу стояли автоматы с газировкой – и гранёные стаканы были на месте. Интересно, сколько минут стаканы простояли бы они сегодня?

Лучшее в мире образование в Советском Союзе обеспечивалось всем и бесплатно. Сегодня даже за самые короткие учебные курсы нужно платить. Бесплатных мест в ВУЗах осталось меньше половины, а школьное образование теряет в своем качестве из года в год.

Советский Союз гарантировал работу по специальности. Сегодня по специальности работает меньше половины страны.

Бесплатные спортивные секции, пионерские лагеря, курорты, санатории – это тоже Советский Союз. Приходишь в районную поликлинику и получаешь путёвку в санаторий, скажем, в Крым. Бесплатно. Просто, потому что врач нашёл у тебя какие-то проблемы со здоровьем и решил, что тебе стоит его поправить. Сегодня все это платное и порой настолько дорогое, что для многих стало в принципе недоступно.

В Советском Союзе на Кавказе были не терроризм и наркотики, как сегодня – а курорты, санатории и лучшая в мире минералка. На Украине – не бандеровцы со свастиками, а бескрайние пшеничные поля, авиационная и танковая промышленность, чистые города и добрые, счастливые люди. В Прибалтике – не марши СС, а производство высокоточной электроники и радиотехники, автомобилей и знаменитых на весь мир бальзамов.

Семьям в Советском Союзе выдавали бесплатные квартиры, семьям с детьми – двухкомнатные и трехкомнатные. Что такое ипотека, советский человек не знал вовсе. Сегодня каждая вторая семья не имеет собственной квартиры и живет либо в съемной, либо в ипотечной, выплачивая за нее половину своего дохода, а то и больше.

Советское телевидение показывало не отупляющие шоу, а познавательные передачи и такие фильмы, снятые великими мастерами при участии животворящей цензуры, от которых было глаз не оторвать.

На советских товарах цены наносились прямо на заводе и не менялись десятилетиями. Сегодня цены меняются изо дня в день, причем строго в большую сторону, а главное – они заметно обгоняют рост зарплат.

Примерно так выглядит сравнение Советского Союза и современной России глазами простого человека.

Это сравнение можно продолжать и продолжать, но приведенных примеров, наверное, достаточно, чтобы понять, насколько значительными оказались результаты экономических и политических трансформаций последних 30 лет. И к какой политичнской модели нам нужно стремиться, если хоитим жить впредь лучше, а не хуже.



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