Поставщика систем спецсвязи для Кремля и РВСН объявили в международный розыск
15:59. 23 мая 2019 Просмотров - 147 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Поставщика систем спецсвязи для Кремля и РВСН объявили в международный розыск
Российские правоохранительные органы объявили в международный розыск соучредителя компании «Каскад» Чингиза Агаронова.
Его компания поставляет аппаратуру специальной связи для военного ведомства и администрации президента.
Агаронова обвиняют в даче взятки. Накануне Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство военного следственного управления СКР об объявлении в международный розыск израильского гражданина, выходца из РФ Чингиза Агаронова. Ему вменяется дача взяток в особо крупном размере государственным служащим – сотрудникам учреждений военной приемки Ракетных войск стратегического назначения. Преступление Агаронов совершил в статусе учредителя и совладельца компании «Каскад», которая выиграла тендеры на поставку аппаратуры специальной связи для нужд президентской администрации и МинОбороны. Действия Агаронова квалифицированы по статье 291 ч. 5 УК РФ. Сообщается, что денежное вознаграждение предназначалось контролерам за лояльность при оценке качества монтажных работ в ракетных войсках. Рассмотрение дела по существу состоялось за закрытыми для прессы дверями – соответствующее требование выдвинули адвокаты обвиняемого, но оглашение вердикта суда прошло публично, сообщает РБК.
Следствию известно, что Агаронов с 2016 года проживает за пределами РФ, поэтому в его отношении был применен заочный арест. Дело совладельца «Каскада» совместно расследуют СКР и столичное управление Федеральной службы безопасности. Заочный арест подразумевает, что в случае возвращения Агаронова на территорию России он будет немедленно взят под стражу. Согласно бизнес-реестру СПАРК, несмотря на выезд из России, Агаронов не продавал свою долю в «Каскаде» и сохранил кресло в совете директоров компании. Главой последнего является адвокат Станислав Пугинский – сотрудник адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры». В самом «Каскаде» ситуацию не комментируют.
Расследование против Агаронова было выделено в отдельное производство в рамках уголовного дела, главными фигурантами которого являлись экс-руководитель 590-го военного представительства Минобороны Олег Кочан, а также ведущий специалист той же структуры Дмитрий Тюрин. Им также инкриминировалось получение взяток, обвинительные приговоры суд вынес в 2016 году. Кроме того, деяния Агаронова стали достоянием следствия во время расследования дела против бухгалтера «Каскада» Натальи Европейцевой. Краснознаменский гарнизонный суд признал, что Тюрин, носивший звание подполковника, с 2008 года работал в структурах ракетных войск, отвечающих за приемку сооружений для данного рода войск. Он поочередно занимал посты замначальника и ведущего специалиста подразделений, а также временно исполнял обязанности начальника группы контроля качества. Его начальником на последней должности был полковник Кочан, который поручил Тюрину принимать продукцию, поставленную «Каскадом». Для того, чтобы выводы приемки были в пользу поставщика, Европейцева систематически передавала взятки Тюрину и Кочану. Общая сумма траншей превысила 3 млн. рублей. Задержали Кочана на получении взятки от еще одной фирмы – ООО «Промстройпроект». На суде Тюрин утверждал, что «Каскад» передавал ему не взятки, а благотворительную помощь, а Кочан настаивал на том, что полученные деньги тратились на приобретение офисной мебели и техники, а также ремонты служебных кабинетов. Взятку, на которой его задержали, полковник расценивал как провокацию. Своей вины фигуранты не признали, после чего Кочан отправился в колонию строгого режима на 9 лет, а Тюрин – на 8,5 лет. Кроме того, полковника оштрафовали на 12 млн. рублей, а подполковника – на 11 млн. рублей.
Основным профилем деятельности ПАО «Каскад» является разработка, изготовление и монтаж коммуникационных и автоматизированных систем. В частности, фирма разработала систему правительственной связи «Кавказ», также обеспечила связью командные пункты ракетных войск, используемые при эксплуатации комплексов «Тополь-М» и других. Среди заказчиков продукции компании на ее сайте упоминаются администрация главы государства, кабинет министров, Госдума, Генштаб, внешнеполитическое ведомство, ФСБ и другие спецслужбы и правоохранительные органы. По данным портала Руспрофайл, Агаронов также является гендиректором ООО «Анил», зарегистрированного на Нагорной улице в столице. Компания с уставным капиталом в 30 млн. рублей занимается арендой и управлением нежилыми объектами. Что касается «Каскада», зарегистрированного на Брестской улице в Москве, то он был создан в 2002 году с уставным капиталом 4,9 млн. рублей, а основным профилем деятельности компании значился ремонт машин и оборудования.
https://wek.ru/postavshhika-kremlya-razyskivayut-po-vsemu-miru-za-dachu-vzyatki – цинк
Читая такие "прекрасные" (нет) новости, есть двойственное чувство. С одной стороны это конечно хорошо, что органы таких персонажей выявляют, некоторых даже ловят и сажают. С другой стороны, нельзя не отметить масштаб коррупционной гнили, которая добралась и до ядерной дубинки.
Гражданин Израиля (!) за взятки (!) поставляет спецтехнику военным, в том числе и в Ракетные Войска Стратегического Назначения. Наверняка имел допуск к гостайне. Военная приемка тоже сработала на отлично (нет). Сразу вспомнилась история с "Дагдизелем" и последующими орг.выводами по линии министерства обороны. Была ли скомпроментирована спецсвязь в тех частях, куда осуществлялись поставки – осталось за кадром.
О том, что с предприятием "Каскад" не все впорядке – писали еще в 2000 году https://www.sovsekretno.ru/articles/id/550
О ранних годах Агаронова – http://www.compromat.ru/page_22630.htm
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5011666.html
А вообще, как это возможно: гражданин чужой !!! страны является владельцев стратегического предприятия в России, причем предприятия, занимающегося поставками спецоборудования для Президента и,напомню, Верховного Главнокомандующего нашей ! страны?!