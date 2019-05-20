Скромная семья – счастливая Россия

Недавнее исследование Romir показало, что в месяц средней российской семье из трех человек для «нормальной жизни» требуется 78 тыс. рублей. Это средний показатель среди всех опрошенных. Меня эти цифры поразили. Ведь семья из трех человек – это семья-инвалид, потому что это образ вымирающего общества, где двое родителей оставляют после себя только одного ребенка, т.е. каждое следующее поколение в два раза малочисленнее предыдущего, что означает убывание в геометрической прогрессии.

Но даже для такого убывания люди хотят целых 78 тыс. в месяц. Сколько же нужно для семьи с тремя детьми, что является минимальным для растущего общества? Когда я это прочитал, то мне стало понятно, почему люди так жалуются на жизнь, на страну, на власть – на что угодно, только не на свои амбиции. А они весьма немалые. Как кто-то написал, всегда хочется в два раза больше, чем у тебя есть. Но беда в том, что это хочется постоянно.

Я живу в Донецке. По мнению очень многих людей и по своим собственным наблюдениям, цены на продукты и прочие товары здесь примерно такие же, как и в России. Дешевле коммуналка, проезд и услуги. Коммуналка у нас стоит порядка 1 тыс. в месяц. Это значит, что к сумме, необходимой для Донецка, для России нужно добавить коммуналку и проезд, т.е. не более 10 тыс. Я не упомянул об услугах, т.к. без большинства из них можно обойтись. Когда мне сказали, например, что в Санкт-Петербурге, если женщина покрасила волосы в салоне за 3 тыс., это считается почти бесплатно, я чуть не упал со стула. А не исключено, что в необходимое включаются вот такие расходы или, к примеру, обязательное содержание собственного автомобиля.

Так вот для нормальной жизни супругов с ребенком в Донецке достаточно 30 тыс. в месяц. Это вполне. Без излишеств, но для покупки всего действительно необходимого и без залезания в долги. Допускаю, что в России это «потянет» на 40 тыс., но никак не на 78.

Я также специально спросил у своего друга и молодого отца четверых детей, сколько нужно для нормальной жизни такой семье. Он ответил, что «тысяч в 60 можно поместиться свободно». Да, в России потребуется больше, но это же с четырьмя детьми!

Также я поинтересовался у друга из Екатеринбурга, сколько нужно зарабатывать отцу, чтобы содержать семью с двумя детьми. Он ответил, что не меньше 40, но лучше 50. Итак, желания россиян относительно доходов на семью с одним ребенком завышены в полтора-два раза.

О чем говорит опрос Romir? О том, что у людей завышенные запросы. Они считают необходимым очень многое. Беда в том, что в этом списке только нет детей. Люди на первое место ставят свое потребление, а детей не хотят, потому что дети снизят и уровень потребления, и отберут время на это самое потребление. Я знаю, чтó мне возразят. Но опрос россиян относительно их репродуктивных планов показал, что они не хотят иметь больше детей даже при увеличении дохода и улучшении жилищных условий. Это значит, что люди выбирают вещи, а не детей. А нужно, чтобы было наоборот. Что для этого нужно?

В материальном отношении у семьи есть две основные и дополняющие друг друга задачи – зарабатывать возможно больше, а тратить возможно меньше. То есть семья должна стремиться и к заработку побольше, и к тратам поменьше. А это значит, что тратить нужно только на действительно необходимое. Как его определить?

Один из наиболее известных и авторитетных святых отцов преп. Иоанн Дамаскин в «Точном изложении православной веры» пишет об удовольствиях. А удовольствие есть удовлетворение потребностей. Поэтому его рассуждения применимы и к самим потребностям. Вот что он пишет о телесных удовольствиях и потребностях:

«Из удовольствий, в которых участвует тело, одни естественные и в то же время необходимые, без которых невозможно жить, каковы пища и необходимая одежда; другие — естественные, но лишенные свойства необходимости, каковы половые сношения, естественные или законные, ибо хотя половые сношения и способствуют продолжению человеческого рода в целом, однако можно жить и без них — в девстве; третьи удовольствия — ни необходимые, ни естественные, каковы пьянство, сладострастие, пресыщение. Эти удовольствия не содействуют ни сохранению нашей жизни, ни преемству рода и даже, наоборот, вредят. Поэтому тот, кто живет в согласии с волей Божией, должен искать удовольствий необходимых и вместе естественных, а на втором месте полагать удовольствия естественные, но необходимые, допуская их в приличное время, приличным образом и в приличной мере. Прочих же удовольствий следует всячески избегать».

Итак, из необходимого для человека являются лишь пища и необходимая одежда. К этому, конечно, нужно добавить расходы на всякие товары. Но сюда не входят развлечения, машина, неумеренное питание, непомерное внимание к своему телу и т.п. Необходимое для семьи – это необходимое для семьи как целого, а не капризы каждого по отдельности. Разумеется, у каждого члена семьи есть свои особые интересы и увлечения, но их нужно соотносить с интересами семьи. Иначе это не семья, а сожительство одиночек, где каждый думает лишь о себе. Поэтому на первом месте должна стоять семья. А ей не необходимы искусственные потребности, навеянные индустрией развлечений. Все это – пыль: походы в развлекательные центры по выходным, сидения в кафе, посещение непотребных заведений, объедение, покупки бесконечных «гаджетов», в том числе самими родителями (разве нет?). Именно это отнимает огромные деньги у семьи. Наши искусственные потребности в буквальном смысле отнимают у семьи необходимые средства. Поэтому нам и кажется, что нам нужно так много. Когда нам нужно так мало.

Я не раз замечал в СМИ, что когда речь идет о расходах на отдых и развлечения, то обычно они даются в расчете на семью из трех человек, т.е. ту, где один-единственный ребенок. Почему? Потому что уровень запросов (и цен, конечно) таков, что он не позволяет обеспечивать этим много детей. Но цены мы изменить не в состоянии, а свои запросы снизить очень даже легко.

Одним из признаков трезвомыслия является соотношение своих расходов со своими доходами. Последние обязательно должны быть меньше первых. Если нет, то это беда. Что получается, когда людям нужно на троих 78 тыс.? Один такие деньги зарабатывает редко. Значит, работать должны двое. На одного ребенка. Он один – император. Все – ему. Все на него работают. К тому же и времени на его воспитание (а оно возможно только через общение!) нет. Ведь столько надо успеть всего ему купить! И поэтому его не воспитывают. Его балуют и развращают. И это крайне неправильно. Это же следующее поколение россиян.

А как правильно? В словах преп. Иоанна не зря упоминается воля Божия. Может быть, о ней неплохо вспомнить? Главой семьи является отец. На нем лежит забота о пропитании семьи, чтобы освободить мать от необходимости «равноправно» пахать, как лошадь, бросая дом. У нее и так хватает забот с детьми и домашним хозяйством. Отец обязан в одиночку содержать семью, зарабатывая для этого достаточно средств и подавая пример бережливости, т.е. не тратя деньги на собственные капризы. Мать должна следовать его примеру и тоже проявлять умеренность как в своих запросах, так и приучать к этому детей. И тогда семье всегда будет хватать, сколько бы детей в ней ни было. Да, семья – это всегда тяжело, это всегда труд. В православии это крест, который человек несет. Апостол Павел не случайно уподобляет брак союзу Христа с Церковью, и этот отрывок из Писания читается в таинстве венчания.

Может быть, мы просто хотим, чтобы жизнь была наполнена одними удовольствиями и развлечениями? Похоже, что мы слишком любим самих себя, в то время как любить нужно Бога, Отечество и своих близких. И тогда у нас запросы поползут вниз, а доходы – вверх. Семья станет скромной, но крепкой и счастливой. И Россия тоже.

Евгений Чернышёв, Донецк

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Источник: https://nstarikov.ru/club/103921