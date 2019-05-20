Инаугурация Зеленского
10:22. 20 мая 2019 Просмотров - 339 5 коммент. Опубликовал: feedmatic
Зеленский сегодня официально вступает в должность президента Украины.
Период Порошенко сегодня также завершается. Как с формальной точки зрения, так и фактически.
PS. Прямо перед инаугурацией в отставку ушел глава СБУ Грицак.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5002013.html
Позитивные фотки.
Какой смысл постоянно говорить об инаугурации нового президента уже де факто не существующей страны. Сегодня у нас все ток шоу только и пестрят этой информацией, которая в обще не заслуживает нашего внимания. По тому, как Зеленский фигура не самостоятельная.
так везде заседают с 2014 года одни “Онуфрии ” со сломанным Айкью на з/п,создают контент и пока не проведут какой-нибудь майданчик в РФ не уйдут,не отпустят,у каналов у всех бесплатный сценарий,миллионерами стали Ведущие ,один Соловьев аж три программы на одну тему сделал ,ловят момент.А Зе оказался даже более примитивным и предсказуемым ,чем думалось
Как говорится на воре и шапка горит. Сколько получаете серебренников? Завидуете Соловьёву? Так он на телевидение, а не на форумах работает.
Маленькие украинцы радуются новому президенту точно также, как во время выборов полуеврея Порошенко. Они надеются, что Зеленский их осчастливит. Новый Президент принял булаву, которой Богдан Хмельницкий много лет назад бил евреев. теперь еврей Зеленский этой булавой будет бить украинцев.