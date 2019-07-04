Чего стоил в человеческих жизнях и увечьях первый месяц Зеленского

Пока пришедший на антивоенных лозунгах президент Украины Владимир Зеленский продолжает болтовню о мире и недопустимости кровопролития, ежедневно в Донбассе убивают человека и примерно четырёх ранят.

Об этом на страницах «ФАН» написал российский писатель и публицист Николай Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Он напомнил, как будучи кандидатом на пост президента, Зеленский обещал остановить войну, затем, став президентом, он неоднократно говорил то же самое.

«К примеру, 13 июня, встречаясь с действующим председателем ОБСЕ, Зеленский сказал следующее: «Для меня это самая главная цель — остановить войну, остановить огонь…» Так вот за месяц, который именно пан Зеленский держит в руках гетманскую булаву, мир в Донбассе не только не наступил, но наоборот, ситуация обострилась.

Мы взяли и подсчитали, чего стоил в человеческих жизнях и ранениях этот первый месяц после инаугурации Зеленского. Использовали данные Народной милиции ДНР, а также данные военного командования Украины (так называемого ООС)»

По данным Донецкой народной республики, за период с 20.05.2019 по 25.06.2019 было убито 5 человек на стороне ДНР и 17 военнослужащих Украины. То есть 22 человека по обе стороны созданных искусственно киевскими политиками баррикад. По данным украинской стороны, за тот же период погибло 28 человек на стороне ДНР и 12 в рядах ООС. То есть 40 человек.

Разнится и число раненых: по данным ДНР, оно составляет 24 человека в ДНР и 78 в рядах ООС, (всего 102 человека). По данным Украины, число раненых составляет 48 в ДНР и 73 в ООС. Итого: 121 человек.

С 20 мая 2019 года Зеленский является главнокомандующим украинскими вооруженными силами. А значит – все эти жизни и увечья на его совести.

При этом мы анализировали только данные ДНР, данных ЛНР по потерям и разрушениям мы не брали. Но и без того картина устрашающая», – написал Стариков.

При этом, отмечает публицист, Зеленский на инаугурации говорил: «Мы все украинцы, большинство, меньшинство, правильные, неправильные — от Чернигова до Симферополя, во Львове, Харькове, Днепре, Одессе — мы все украинцы. И мы должны быть едины, потому что только тогда мы сильны».

«Это не более чем красивые слова. Ведь каждый выстрел, каждая смерть, каждый разрушенный дом углубляет пропасть между Украиной и Донбассом. А пока он говорит, ежедневно в Донбассе убивают человека и примерно четырех ранят. И среди этих жертв со стороны Донбасса есть мирные жители и даже дети. За месяц президентства Зеленского от обстрелов в ДНР было ранено 16 мирных жителей, из них четыре ребенка. Только чудом никто из них не погиб!

Что сделал Зеленский, чтобы остановить войну? Приехал на линию фронта, посмотрел на линию «вражеских» окопов, в которых сидят, по его же словам, все те же украинцы, побегал через фонтан в Мариуполе. В принципе, всё. А в Донбассе стреляют и убивают ежедневно!» – подытожил Николай Стариков.

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Источник: https://nstarikov.ru/club/105347