Екатеринбург и инаугурация Зеленского

В свежем выпуске моей программы «По сути дела» на радио «Комсомольская правда» говорил о двух ключевых темах последних дней — событиях в Екатеринбурге и инаугурации Зеленского.

Хронометраж:

01:09 — Кто виновен в происходящем в Екатеринбурге

09:43 — О технологии трансформации протестов

12:28 — Что такое «американская пропаганда»

17:27 — О роли журналистов в эмоциональной раскрутке населения

28:19 — Об инаугурации Зеленского

34:43 — О планах правительства Украины на будущее

37:28 — Об отношении Зеленского к России

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P.S. Предыдущие выпуски программы:

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Источник: https://nstarikov.ru/blog/104010