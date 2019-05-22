Екатеринбург и инаугурация Зеленского
В свежем выпуске моей программы «По сути дела» на радио «Комсомольская правда» говорил о двух ключевых темах последних дней — событиях в Екатеринбурге и инаугурации Зеленского.
Хронометраж:
01:09 — Кто виновен в происходящем в Екатеринбурге
09:43 — О технологии трансформации протестов
12:28 — Что такое «американская пропаганда»
17:27 — О роли журналистов в эмоциональной раскрутке населения
28:19 — Об инаугурации Зеленского
34:43 — О планах правительства Украины на будущее
37:28 — Об отношении Зеленского к России
P.S. Предыдущие выпуски программы:
- Победа и Окно Овертона, Трамп и Китай, Доренко
- Трагедия в Шереметьево, Госдума и 17 млн
- Путин заговорил об общем гражданстве с Украиной
- О Ленине и итогах выборного шоу на Украине
- На Украине выбора нет и горящий Нотр-Дам
- Росстат и обувь, Казахстан и Украина
- Арест Абызова и литовское судилище над русскими офицерами
- Плата за Крым, отставки губернаторов, Назарбаев
- Катастрофы Боинга, и где наши самолёты
- А что имя Сталин значит для вас?
- Шнура — на Евровидение, а не в Комитет по культуре
- О выступлении Путина перед Федеральным Собранием
- О странных заявлениях властей
- Янукович, как пример для Мадуро
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Источник: https://nstarikov.ru/blog/104010