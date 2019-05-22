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Екатеринбург и инаугурация Зеленского

14:10. 22 мая 2019 Просмотров - 186 Нет комментариев Опубликовал:

В свежем выпуске моей программы «По сути дела» на радио «Комсомольская правда» говорил о двух ключевых темах последних дней — событиях в Екатеринбурге и инаугурации Зеленского.

Хронометраж:
01:09 — Кто виновен в происходящем в Екатеринбурге
09:43 — О технологии трансформации протестов
12:28 — Что такое «американская пропаганда»
17:27 — О роли журналистов в эмоциональной раскрутке населения
28:19 — Об инаугурации Зеленского
34:43 — О планах правительства Украины на будущее
37:28 — Об отношении Зеленского к России

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Источник: https://nstarikov.ru/blog/104010

Метки: блог, Видео

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