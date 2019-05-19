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Восемь из восьми: сборная Россия забрала все золото на ЧЕ по художественной гимнастике

21:35. 19 мая 2019 Просмотров - 139 2 коммент. Опубликовал:
По итогам трех соревновательных дней россиянки завоевали все возможные золотые награды, а также завоевали три серебряные медали.



Сборная России по художественной гимнастике забрала все восемь возможных медалей на чемпионате Европы в Баку.

Кроме того, на турнире российские спортсменки также выиграли три серебряные медали.

Второе место в неофициальном медальном зачете заняла сборная Белоруссии, а третью позицию поделили сборные Израиля и Украины.

В субботу, 18 мая, сборная России стала первой в командном зачете.

А сегодня юниоры выиграли в многоборье и завоевали высшие награды в упражнениях с обручем и лентой.

Особенно отличились сестры Аверины. Арина стала чемпионкой Европы в упражнениях с мячом и булавами, а ее сестра Дина победила в упражнениях с обручем и лентой.

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8804624.html

Метки: гимнастика, золото, Россия, спорт

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